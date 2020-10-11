Жителей из взорвавшегося дома на улице Батова переселят в новостройки

В Ярославле расселяют жителей дома № 5, корпус 2 по улице Батова, в котором произошёл мощный взрыв бытового газа. Спустя месяц после трагедии дом всё-таки признали аварийным под расселение. Таким образом стала известна судьба жильцов: все они получат новые квартиры за счёт городского бюджета.

В первую очередь жильё купят владельцам 12 квартир, которые были уничтожены взрывом полностью. Затем начнут расселят остальных — всего 120 квартир. Для бюджета города это фактически неподъёмные деньги.