Жителей из взорвавшегося дома на улице Батова переселят в новостройки

Ярославцев из взорвавшегося дома на улице Батова переселят в новостройки
В Ярославле расселяют жителей дома № 5, корпус 2 по улице Батова, в котором произошёл мощный взрыв бытового газа. Спустя месяц после трагедии дом всё-таки признали аварийным под расселение. Таким образом стала известна судьба жильцов: все они получат новые квартиры за счёт городского бюджета.
В первую очередь жильё купят владельцам 12 квартир, которые были уничтожены взрывом полностью. Затем начнут расселят остальных — всего 120 квартир. Для бюджета города это фактически неподъёмные деньги.
— На расселение первоочередных 12 квартир правительством Ярославской области выделяется 29 миллионов рублей. По оставшимся жилым квартирам на данный момент мы прорабатываем вопрос по выделению денежных средств, собираем пакет документов, чтобы в дальнейшем вести переговоры с федерацией, — пояснила заместитель директора департамента строительства Ярославской области Татьяна Жгулёва.
Власти озвучили условия для покупки жилья: не дороже 42,389 тысячи рублей за квадратный метр в доме не старше 2000 года постройки. Люди испугались — что найдёшь за эти деньги в городе? Но чиновники уже нашли сами — жильё в новостройках.
— В Дзержинском районе есть новостройки, разные серии домов с разным уровнем цен. Есть варианты на улицах Пашуковской и Брагинской, на улице Большая Норская, в микрорайоне Парижская коммуна, у Павловской рощи, — сообщили в мэрии Ярославля.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены.