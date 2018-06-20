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Истории
На друзей не было времени: лучшие выпускники Ярославля — о том, на что пошли ради успеха
20 июня 2018 07:28
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Вчера, 19 июня, в мэрии Ярославля собрали действительно золотую молодежь области. Это те выпускники школ и вузов, которых включили в сборник «Лучшие из лучших» и наградили сертификатами участников программы «Российские интеллектуальные ресурсы». Для ребят это большая возможность найти достойную работу. Награждали выпускников первые лица города и области.
Мы поговорили с лучшими из лучших, чтобы узнать, чего стоит такая награда.
Полина Частова, выпускница факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова
— Я выиграла два гранта на 100 и 150 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи. Первый я получила в том году на форуме «Таврида» на реализацию танцевального проекта всех уровней подготовки. Это были бессонные ночи, написание проекта — что он из себя представляет, для кого он реализовывается, сколько денег требуется. Я дописывала его прямо на форуме, много раз переправляла и в итоге выиграла грант на 100 тысяч рублей. Этим летом я и моя команда организуем лагерь для танцоров «PRO-движение».
Второй грант я выиграла уже в этом году и получила его вот на этот сборник, который держу в руках. Это был заочный конкурс физических лиц: мы писали проекты и подавали их на сайте «АИС». Суть проекта в том, что вы сейчас видели. Я просто усовершенствовала процедуру проведения награждения под этот год.
Для меня это большая честь — быть в числе лучших из лучших, и плюс сборник является местом, где сосредоточена золотая молодежь Ярославля. Это кадровый потенциал нашего города.
Сабина Ибрагимова, выпускница гимназии № 2, г. Ярославль
— Я окончила школу с золотой медалью. Стоило мне это огромного количества времени, которого и так ни на что не хватало. К счастью, друзьями мне не приходилось жертвовать: они так же, как и я, каждый день зубрили до 12 ночи. Учителя поддерживали, всегда были готовы объяснить, что я не понимала. Родители же всегда верили в меня.
Теперь я могу и в Москву документы подавать, но мне хочется здесь остаться, поближе к семье. Планирую поступать в ЯГПУ.
Хочу быть дефектологом. Во-первых, небольшая занятость, во-вторых, помощь детям. Ребята, которые плохо разговаривают и имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, я думаю, чувствуют себя неуверенно в обществе. Помочь откинуть всякие стереотипы, что они не такие, как все — мне очень этого хочется.
Как я к этому пришла? У моего младшего брата были проблемы с речью, и, чтобы избавиться от этого недостатка, требовались каждодневные занятия. Я делала с ним упражнения на проговаривание слов, развивала руки с помощью специальных мешочков с наполнителем: макароны, рис, пшено, фасоль. Мой братик их перебирал. Он до четырех лет вообще не разговаривал, а когда заговорил — было просто счастье
Я тогда была в девятом классе и уже точно знала, что буду дефектологом. По сути, брат помог мне определиться с будущей профессией.
Анна Сачкова, выпускница факультета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
— В 11-м классе я четко знала, что буду работать с молодежью. Наверное, на это повлияли моя лидерская позиция и активный образ жизни. Начинала с волонтерской деятельности, поскольку работать по специальности меня никуда не брали. Объездила кучу форумов, региональных, областных, российских... Я не переживала, что за волонтерство мне не платили, да и родные были не против. Это же не просто работа. Это большой опыт и эмоции.
Моим самым главным волонтерским достижением считаю участие во Всероссийском фестивале молодежи и студентов, который проходил в том году в Сочи. Я прыгала от счастья, когда узнала, что прошла.
Я стала членом Российского союза молодежи и руководителем популярного проекта «Волга-Volga». Это конкурс балетмейстерских работ.
Сейчас я работаю начальником информационно-аналитического отдела в Ярославском молодежном информационном центре. Я с первого курса шла к этой должности и делала всё, чтобы моя специальность была связана с моей работой.
Фото: Юрий Ульянов, Александра Савельева
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