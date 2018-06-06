В центре Ярославля в капот «Тойоты» воткнули топор

Топор вонзили в машину, припаркованную во дворе на Свободы

Сегодня утром в капоте «Тойоты», припаркованной во дворе на улице Свободы, жители дома увидели воткнутый топор.

Ярославцы активно обсуждают снимки, выложенные в соцсетях, и спорят, настоящий ли это топор или магнит.

— Это как шайбы в разбитом стекле, — написал Дмитрий Алексеев в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Металл вокруг дыры промялся бы внутрь.

Ярославцы обсуждают, настоящий это топор или магнит



Действительно, поверить в то, что кто-то мог вонзить топор в автомобиль и оставить его там торчать, сложно, но местные жители уверяют, что он настоящий. Так же говорят, что паркуется владелец авто во дворе всегда хорошо, поэтому топор войны вряд ли ему вонзили из-за того, что кому-то из автомобилистов машина мешала.

Сам владелец автомобиля написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Вонзившего топор в машину разыскивает полиция

Это не единственная машина, которая пострадала ночью в Ярославле. В Заволжском районе поджигатель уничтожил пять автомобилей.