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В центре Ярославля в капот «Тойоты» воткнули топор

6 июня 2018 11:43
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авто, топор, Ярославль

Сегодня утром в капоте «Тойоты», припаркованной во дворе на улице Свободы, жители дома увидели воткнутый топор.

Ярославцы активно обсуждают снимки, выложенные в соцсетях, и спорят, настоящий ли это топор или магнит.

— Это как шайбы в разбитом стекле, — написал Дмитрий Алексеев в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Металл вокруг дыры промялся бы внутрь.


Действительно, поверить в то, что кто-то мог вонзить топор в автомобиль и оставить его там торчать, сложно, но местные жители уверяют, что он настоящий. Так же говорят, что паркуется владелец авто во дворе всегда хорошо, поэтому топор войны вряд ли ему вонзили из-за того, что кому-то из автомобилистов машина мешала.

Сам владелец автомобиля написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Это не единственная машина, которая пострадала ночью в Ярославле. В Заволжском районе поджигатель уничтожил пять автомобилей.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com, Подслушано у водителей Ярославль/VK.com
Продажа авто, мото
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