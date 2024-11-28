Каждую неделю — новые цены: что подорожало в Ярославской области на этот раз

С 19 по 25 ноября в регионе на 8% увеличились в цене помидоры (теперь они стоят в среднем 235 рублей за килограмм) и огурцы (их средняя цена достигла 218 рублей за килограмм). На втором месте по скачку цен находится докторская колбаса — 521 рубль за килограмм, что почти на 6% больше, чем неделю назад. Тройку лидеров по дороговизне замыкает подсолнечное масло. За последние дни его цена выросла на 4%, теперь оно стоит 138 рублей. Рост цен также отмечается на сметану, творог, мороженую рыбу, лук и свеклу.