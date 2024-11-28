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Экономика Каждую неделю — новые цены: что подорожало в Ярославской области на этот раз

Каждую неделю — новые цены: что подорожало в Ярославской области на этот раз

Публикуем данные аналитиков

468
8 комментариев

Подорожание в Ярославской области

Источник:

От недели к неделе в Ярославской области дорожают продукты питания. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Ярославльстата.

С 19 по 25 ноября в регионе на 8% увеличились в цене помидоры (теперь они стоят в среднем 235 рублей за килограмм) и огурцы (их средняя цена достигла 218 рублей за килограмм). На втором месте по скачку цен находится докторская колбаса — 521 рубль за килограмм, что почти на 6% больше, чем неделю назад. Тройку лидеров по дороговизне замыкает подсолнечное масло. За последние дни его цена выросла на 4%, теперь оно стоит 138 рублей. Рост цен также отмечается на сметану, творог, мороженую рыбу, лук и свеклу.

Есть продукты, которые, напротив, упали в цене. К ним относятся сыры, пшеничная мука, макароны, сливочное масло. Больше всего снизилась цена на овощные консервы для детского питания и полукопченую колбасу — на 3,5% и 4%.

Подорожание наблюдается по всей стране. Одна из причин роста цен — инфляция. Внутренний спрос опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Подробнее об этой проблеме рассказал экономист Артем Деев.

Ранее ярославцы жаловались на скачок цен на топливо. Как изменилась стоимость бензина за последние месяцы — в этом материале.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Голодная нищая злобная ледяная пустыня, всё в ненависти, сами не живём и другим не дадим
Гость
1 час
на коленях по другому не живут 🤬 причина всего происходящего в маскве
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