Каждую неделю — новые цены: что подорожало в Ярославской области на этот раз

От недели к неделе в Ярославской области дорожают продукты питания. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Ярославльстата.
С 19 по 25 ноября в регионе на 8% увеличились в цене помидоры (теперь они стоят в среднем 235 рублей за килограмм) и огурцы (их средняя цена достигла 218 рублей за килограмм). На втором месте по скачку цен находится докторская колбаса — 521 рубль за килограмм, что почти на 6% больше, чем неделю назад. Тройку лидеров по дороговизне замыкает подсолнечное масло. За последние дни его цена выросла на 4%, теперь оно стоит 138 рублей. Рост цен также отмечается на сметану, творог, мороженую рыбу, лук и свеклу.
Есть продукты, которые, напротив, упали в цене. К ним относятся сыры, пшеничная мука, макароны, сливочное масло. Больше всего снизилась цена на овощные консервы для детского питания и полукопченую колбасу — на 3,5% и 4%.
Подорожание наблюдается по всей стране. Одна из причин роста цен — инфляция. Внутренний спрос опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Подробнее об этой проблеме рассказал экономист Артем Деев.
Ранее ярославцы жаловались на скачок цен на топливо. Как изменилась стоимость бензина за последние месяцы — в этом материале.