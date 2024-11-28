Среди желающих стать лидерами России объявили президентский конкурс

В первые 24 часа на конкурс «Лидеры России. Политика» отправили заявки более 3 тысяч человек Источник: vk.com/politleader











По поручению президента в стране стартовал конкурс «Лидеры России. Политика». Это уже второй сезон проекта, цель которого — выявить и поддержать граждан, заинтересованных в общественно-политической работе. В первые сутки с момента открытия регистрации заявки отправили более трех тысяч человек из разных регионов страны.

По словам организаторов, цель конкурса — дальнейшее обучение участников, которые получат возможность развиваться в среде единомышленников и погрузиться в современную политическую среду.

Поучаствовать в отборе могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет с законченным средним профессиональным или высшим образованием, готовые заниматься общественно-политической деятельностью.