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Страна и мир Среди желающих стать лидерами России объявили президентский конкурс

Среди желающих стать лидерами России объявили президентский конкурс

За первые сутки заявки отправили более 3 тысяч кандидатов

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1 комментарий

В первые 24 часа на конкурс «Лидеры России. Политика» отправили заявки более 3 тысяч человек

Источник:

По поручению президента в стране стартовал конкурс «Лидеры России. Политика». Это уже второй сезон проекта, цель которого — выявить и поддержать граждан, заинтересованных в общественно-политической работе. В первые сутки с момента открытия регистрации заявки отправили более трех тысяч человек из разных регионов страны.

По словам организаторов, цель конкурса — дальнейшее обучение участников, которые получат возможность развиваться в среде единомышленников и погрузиться в современную политическую среду.

Поучаствовать в отборе могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет с законченным средним профессиональным или высшим образованием, готовые заниматься общественно-политической деятельностью.

После регистрации кандидаты должны заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Первый этап конкурса проходит дистанционно в формате онлайн-тестирования. По его итогам лучшие участники перейдут на следующий, очный этап.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Фантазёры, там все места заняты дотациоными и милитаристами
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