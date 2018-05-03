На Тутаевском шоссе «десятка» врезалась в микроавтобус: на скорой увезли двух детей

Машина на ходу влетела под микроавтобус

Вчера вечером в Ярославле случилась серьёзная авария. Столкнулись «десятка» и микроавтобус «Мерседес».

— ДТП произошло на Тутаевском шоссе, около 64-го дома, — уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Очевидцы говорят, что на месте работали сразу несколько бригад скорой помощи.

У "десятки" смяло всю переднюю часть

— Двоих детей увезли на скорой, — написал в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» «ВКонтакте» Дмитрий Веденеев. — В какой машине они были, не знаю, забирали из «Мерседеса».

Дмитрий рассказал, что, когда он подошёл, водитель легковушки лежал в стороне на путях между рельсами.

— Внятных слов от него не было слышно, — говорит мужчина.

Водители, ставшие свидетелями аварии, говорят что легковая машина, внутри которой сидела семья — мужчина, его жена и дети, неслась на приличной скорости.

— Все живы, а у мужчины, похоже, перелом ноги, — говорят водители.

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