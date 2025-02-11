Никаких coffee и sale: Госдума запретила иностранные слова в рекламе, названиях и на вывесках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту русского языка. Об этом 11 февраля сообщается на сайте Государственной думы.



Проект предполагает существенное ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве, а именно в рекламе и СМИ, на этикетках и вывесках, а также в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.



Таким образом, вводится требование обязательного использования русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для общественного ознакомления потребителей. При этом закон не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.



Соответствующие поправки внесли в Думу еще в октябре 2023 года. В мае 2024-го рассмотрение перенесли. 1 января 2025-го президент Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка.



В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении.