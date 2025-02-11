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Город Никаких coffee и sale: Госдума запретила иностранные слова в рекламе, названиях и на вывесках

Никаких coffee и sale: Госдума запретила иностранные слова в рекламе, названиях и на вывесках

Госдума приняла законопроект в первом чтении

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6 комментариев
Проект предполагает ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПроект предполагает ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Проект предполагает ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве

Источник:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту русского языка. Об этом 11 февраля сообщается на сайте Государственной думы.

Проект предполагает существенное ограничение использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве, а именно в рекламе и СМИ, на этикетках и вывесках, а также в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Таким образом, вводится требование обязательного использования русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для общественного ознакомления потребителей. При этом закон не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Соответствующие поправки внесли в Думу еще в октябре 2023 года. В мае 2024-го рассмотрение перенесли. 1 января 2025-го президент Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка.

В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено: «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.».

Как вы относитесь к вывескам и рекламе на иностранных языках?

Нейтрально, если название не имеет скрытого подтекста
Русский язык богат и выразителен, нужно его поддержать
Русский язык не нужно защищать, иностранные слова допустимы в рекламе и на этикетках

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Защита русского языка Госдума
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Комментарии
6
280714103
1 час
А почему это Володин у нас "спикер" (speaker)???? Надо его назвать.... а как? Говорильник?
Гость
2 часа
Какие жизненно важные вопросы решает Хосударь и его команда, порадуемся недорогие россияне
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