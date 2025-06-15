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Еда Жить дорого «Мы не жадные»: аграрии объяснили, почему черешня в самый сезон стоит так дорого

«Мы не жадные»: аграрии объяснили, почему черешня в самый сезон стоит так дорого

Разбираемся в проблеме вместе с экспертами

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8 комментариев
Рассказываем, насколько в Москве подорожала черешня и почему такие цены на сезонную ягоду | Источник: Ирина Шарова / 72.RUРассказываем, насколько в Москве подорожала черешня и почему такие цены на сезонную ягоду | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Рассказываем, насколько в Москве подорожала черешня и почему такие цены на сезонную ягоду

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В этом году сезон ягод в России начался с подорожания: выросли цены на клубнику, малину и голубику. Не обошла эта участь и черешню. Как только она появилась на прилавках магазинов и рынков, тут же все стали жаловаться на ее стоимость.

MSK1.RU поговорил с аграриями и экономистами и выяснил, насколько подорожала черешня и с чем это связано.

Насколько подорожала черешня

О подорожании MSK1.RU заявили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По их данным, в мае 2025 года средняя стоимость черешни составила 733 рубля. Это на 12 процентов выше, чем она стоила в мае в прошлого года.

В сетевых магазинах страны также наблюдается рост цен на черешню, сообщили MSK1.RU в центре мониторинга «Ценозавр». С июня 2024 года черешня в торговых сетях подорожала в среднем на 26%. В начале лета 2025 года средняя стоимость килограмма этой ягоды составила 667 рублей.

Средняя стоимость килограмма черешни в России&nbsp;— от 667 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСредняя стоимость килограмма черешни в России&nbsp;— от 667 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Средняя стоимость килограмма черешни в России — от 667 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

С чем это связано

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, из-за майских заморозков пострадали ранние сорта черешни. По словам главы Оксаны Лут, это привело к уничтожению более 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур.

Владелец крупнейшего черешневого сада в России «Трюфельная долина» Владислав Коровин подтвердил MSK1.RU, что из-за заморозков они лишились 40% урожая.

«Мы потеряли 40% урожая. Хотелось бы цены на ягоду установить ниже, но, потеряв выручку, это практически невозможно. Мы не жадные, просто нам только и остается, что подстраиваться под импортные цены», — рассказал MSK1.RU Коровин.

Владелец крупнейшего черешневого сада в России «Трюфельная долина» Владислав Коровин подтвердил MSK1.RU, что из-за заморозков в этом году они лишились 40% урожая. | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВладелец крупнейшего черешневого сада в России «Трюфельная долина» Владислав Коровин подтвердил MSK1.RU, что из-за заморозков в этом году они лишились 40% урожая. | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Владелец крупнейшего черешневого сада в России «Трюфельная долина» Владислав Коровин подтвердил MSK1.RU, что из-за заморозков в этом году они лишились 40% урожая.

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Сейчас в стране в основном представлена черешня из Турции, Армении и Азербайджана. По словам Коровина, постепенно на прилавках начинает появляться отечественная ягода, но массовые продажи начнутся позже. А всё из-за заморозков, которые погубили ранние сорта.

«Обычно черешня созревает в конце мая или начале июня. В этом году мы только сейчас начинаем собирать урожай, потому что все ранние сорта померзли. Соответственно, они только через неделю появятся на рынке», — объяснил он.

Черешня у нас в стране остается в основном импортным товаром. Когда у нас 80% импортной и 20% отечественной ягоды, мы вынуждены подстраиваться под рыночную цену, которую задают иностранцы.

Владимир Коровин

Владелец крупнейшего в России черешневого сада
Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИсточник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Почему растут цены на импортную ягоду

По мнению экономиста Василия Колташова, помимо неурожая, есть еще несколько факторов, из-за которых цена на черешню могла подняться.

«Не стоит забывать, что мы находимся в ситуации, когда рубль ослаблен. Экономика при этом переживает рост, и зарубежные продавцы черешни знают, что они продадут черешню и по такой цене», — считает эксперт.

По словам Колташова, подорожание стимулируют и сами покупатели, готовые платить за товар по завышенной стоимости.

«Если бы никто такую черешню не покупал, то продавцам пришлось бы считаться с состоянием рынка, считаться с тем, что у людей нет таких денег. Но они чувствуют, что возможность купить у потребителей есть и что они могут повернуть ценовую политику в свою сторону», — говорит он.

Даже если у вас есть деньги, нужно показывать рынку, что у вас их нет, когда товар продается по завышенной стоимости. Не нужно покупать первую партию черешни по 800 рублей за килограмм. Просто нет, и всё. Такой цены быть не должно.

Василий Колташов

Экономист

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ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Сколько стоит черешня Подорожание Обзор Рост цен Черешня
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Комментарии
8
Гость
15 июня, 08:52
Сомневаюсь в том, что черешня продавалась бы дешевле, даже если бы и не было "заморозков"
Гость
15 июня, 09:40
И за 550 очень даже приличная.
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