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Еда Интересно про еду Обзор Сдались вам эти ягоды! Врачи рассказали, почему вам нельзя есть черешню

Сдались вам эти ягоды! Врачи рассказали, почему вам нельзя есть черешню

Понимаем, она так и манит одним своим видом, но иногда стоит послушать специалистов

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2 комментария
Кто придумал, что счастье не купить? Ведь можно купить кило черешни или даже два | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКто придумал, что счастье не купить? Ведь можно купить кило черешни или даже два | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кто придумал, что счастье не купить? Ведь можно купить кило черешни или даже два

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Черешня — не просто вкусная ягода, которой мы привыкли лакомиться в начале лета, а ценный сезонный продукт. Но даже такая полезная ягода может навредить, если не знать меры. Разбираемся, чем полезна черешня, кому она противопоказана и сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья.

Чем полезна черешня

Черешня богата витамином C, калием и фолиевой кислотой. Она помогает снижать уровень воспаления, поддерживает здоровье сосудов и защищает клетки организма от окислительного стресса.

— Черешня содержит витамины А, В1, В2, Е, К, в ней есть небольшое количество минералов: йод, железо, магний, калий, кальций. Черешня обладает противовоспалительными свойствами, также описано положительное влияние на сон, так как эта ягода содержит растительный мелатонин, — объясняет гастроэнтеролог Елена Павлова.

Елена Павлова — врач общей практики, гастроэнтеролог.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Калий в составе черешни способствует нормализации артериального давления у гипертоников. Антоцианы — пигменты, придающие темный цвет ягодам, — прекрасные антиоксиданты, которые дополнительно обладают мягким обезболивающим эффектом и могут быть полезны при суставных болях и отечности.

— Благодаря легкому мочегонному действию черешня способствует выведению лишней жидкости. Особенно это актуально при предменструальном синдроме или склонности к задержке воды, — рассказывает нутрициолог Анна Дивинская.

Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик, психолог расстройства пищевого поведения.

Кому полезна черешня:

  • женщинам 40+ как мягкая поддержка детокса печени и сосудов;

  • людям с умеренной гипертонией;

  • тем, кто стремится снизить уровень воспаления (например при артритах, хронической усталости);

  • вегетарианцам — как источник микроэлементов и антиоксидантов.

Чем вредна черешня

Однако у черешни есть и обратная сторона. Несмотря на невысокий гликемический индекс, в большом количестве эта ягода может спровоцировать скачки сахара и инсулина, особенно у людей с инсулинорезистентностью или диабетом 2-го типа.

— При синдроме избыточного бактериального роста в кишечнике, синдроме раздраженного кишечника или склонности к метеоризму черешня может усилить вздутие за счет высокого содержания фруктозы, — подчеркивает Анна Дивинская.

Кому противопоказана черешня:

  • людям с выраженной инсулинорезистентностью;

  • людям с нарушением углеводного обмена;

  • при вздутии, газообразовании, синдроме раздраженного кишечника;

  • детям до 3 лет — может вызвать повышенную нагрузку на ЖКТ.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Сколько можно съесть черешни

Сезонные продукты стоит включать в рацион с умом, опираясь на потребности своего организма. Ведь переедание даже самой полезной еды — риск для пищеварения и обмена веществ.

— Лучше придерживаться дневной нормы — стакан черешни в день. Это около 200 граммов для взрослого человека, без видимых проблем со здоровьем. Детям лучше использовать меньшую дозировку, примерно 1/2 стакана, — рекомендует Елена Павлова. — Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то норму лучше сократить.

Гастроэнтеролог добавляет, что черешня обладает низким гликемическим индексом и может быть использована в рационе людей с сахарным диабетом, но без фанатизма.

— Черешня — мощный природный нутрицевтик при условии разумного подхода, — добавляет Анна Дивинская. — Оптимальная порция — 100–150 граммов в первой половине дня, в течение получаса или сорока минут после основного приема пищи.

Что будет, если переесть черешни

Черешня богата фруктовыми кислотами — яблочной, лимонной и другими. Это придает кислый вкус ягоде и может усилить кислотность и привести к изжоге.

— Даже небольшое количество ягод может дать вздутие и газообразование, расстройство стула, если есть проблемы с кишечником по типу синдрома раздраженного кишечника или синдрома избыточного бактериального роста, — предупреждает Елена Павлова.

Врач добавляет, что фруктовые кислоты в черешне могут усилить чувствительность слабой эмали зубов. Поэтому ее стоит есть по минимуму детям и людям с брекетами.

— Если у вас есть аллергия на березу или ольху, то черешня может давать перекрестную реакцию с этими растениями, — добавляет гастроэнтеролог. — Организм будет воспринимать белки черешни как аллергены пыльцы этих растений, поэтому важно не злоупотреблять этой ягодой.

А вы любите черешню?

Обожаю!
Уже меньше
Вообще не понимаю, как ее можно есть
У меня аллергия на черешню
Толку-то с этих ягодок. Вот мясо — совсем другое дело!
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Черешня Сколько стоит черешня Витамин B Витамин С Микроэлементы Польза Вред Аллергия Пищеварение Здоровье Сезонные ягоды
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Комментарии
2
Гость
1 час
Любые излишества вредны
Гость
1 минута
Вам нельзя есть черешню, потому что вы русские. Русским есть вредно.
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