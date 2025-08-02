Главные везунчики августа уже известны: все они — в гороскопе на август 2025 года

По словам Ольги Якубовской, 7 августа Марс перейдет в знак Весов, и вместе с этим переходом более активно в жизни большинства людей начнут проявляться темы партнерства.

— Это весьма неплохой период для сотрудничества и совместных проектов. А вот мотивация может быть чуть снижена, так как фокус внимания и действия смещаются на других больше, чем на себя самого. Хочется ощущения крепкого плеча рядом, поддержки и одобрения от окружающих людей, — говорит астролог.

Кроме того, до середины месяца Марс будет находиться в сложных отношениях с Сатурном и Нептуном, и этот их конфликт также отразится на нас.

— Стоит пуще прежнего проявлять взрослую позицию, брать ответственность на себя и держать данное слово, — объясняет Ольга. — А еще необходимо быть как можно бдительнее, так как повышается вероятность мошенничества и обманов. Не дайте ввести себя в заблуждение и перепроверяйте входящие потоки информации.

Еще одна планета, которая повлияет на наш август, — Венера. Почти весь месяц эта планета любви и красоты будет идти по водному и эмоциональному знаку Рака.

— В этот период повышается потребность в эмоциональной поддержке, любви и семейных ценностях. Хочется понимания, тепла и заботы от близких людей, — объясняет астролог. — Отличное время, чтобы уделить внимание внутренней работе. В отношениях мы начинаем драматизировать и преувеличивать, и если вы чувствуете потребность раздуть из мухи слона, то попробуйте сходить к психологу, чтобы разобраться в причинах такой необходимости.

После 25-го августа Венера переходит в знак царственного и величественного Льва, и многие из нас начнут проявлять чувства более открыто и ярко.

— Это прекрасное время для флирта, свиданий и творческих занятий, — намекает Ольга Якубовская. — Можно приобрести себе украшения и не скромничать в этом. Ну и главное — не переусердствовать с демонстрацией своих лучших сторон.

В общем, как вы поняли, последний месяц лета будет разнообразным и местами даже приятным. А теперь давайте посмотрим, чего ждать от него каждому знаку зодиака в отдельности.