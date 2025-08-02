Главные везунчики августа уже известны: все они — в гороскопе на август 2025 года

Этот август можно полюбить хотя бы из-за того, что Меркурий наконец выйдет из своего ретроградного движения. Произойдет это 11-го числа. Вместе с этим у нас станет больше понимания, меньше ошибок и неточностей. Можно снова покупать технику, гаджеты, а еще во всех проблемах снова виноваты только мы сами. Что еще принесет ближайший месяц каждому из нас, рассказала астролог Ольга Якубовская.
Общие рекомендации
По словам Ольги Якубовской, 7 августа Марс перейдет в знак Весов, и вместе с этим переходом более активно в жизни большинства людей начнут проявляться темы партнерства.
— Это весьма неплохой период для сотрудничества и совместных проектов. А вот мотивация может быть чуть снижена, так как фокус внимания и действия смещаются на других больше, чем на себя самого. Хочется ощущения крепкого плеча рядом, поддержки и одобрения от окружающих людей, — говорит астролог.
Кроме того, до середины месяца Марс будет находиться в сложных отношениях с Сатурном и Нептуном, и этот их конфликт также отразится на нас.
— Стоит пуще прежнего проявлять взрослую позицию, брать ответственность на себя и держать данное слово, — объясняет Ольга. — А еще необходимо быть как можно бдительнее, так как повышается вероятность мошенничества и обманов. Не дайте ввести себя в заблуждение и перепроверяйте входящие потоки информации.
Еще одна планета, которая повлияет на наш август, — Венера. Почти весь месяц эта планета любви и красоты будет идти по водному и эмоциональному знаку Рака.
— В этот период повышается потребность в эмоциональной поддержке, любви и семейных ценностях. Хочется понимания, тепла и заботы от близких людей, — объясняет астролог. — Отличное время, чтобы уделить внимание внутренней работе. В отношениях мы начинаем драматизировать и преувеличивать, и если вы чувствуете потребность раздуть из мухи слона, то попробуйте сходить к психологу, чтобы разобраться в причинах такой необходимости.
После 25-го августа Венера переходит в знак царственного и величественного Льва, и многие из нас начнут проявлять чувства более открыто и ярко.
— Это прекрасное время для флирта, свиданий и творческих занятий, — намекает Ольга Якубовская. — Можно приобрести себе украшения и не скромничать в этом. Ну и главное — не переусердствовать с демонстрацией своих лучших сторон.
В общем, как вы поняли, последний месяц лета будет разнообразным и местами даже приятным. А теперь давайте посмотрим, чего ждать от него каждому знаку зодиака в отдельности.
Овен
Август для Овнов поднимает тему заботы о себе и своем здоровье. Не оставляйте без внимания сигналы организма: возможны сбои со стороны пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Постарайтесь укреплять иммунитет, введите полезные привычки. Режим много значит для Овнов в августе. Чем тщательнее вы будете его соблюдать, тем проще будет даваться рутина и выполнение текущих задач.
Постарайтесь уделить внимание семье и дому, несмотря на ваши старания, близкие могут хотеть еще больше вашего присутствия в их жизни.
Телец
Дом, семья и отношения для Тельцов в августе важнее всего остального. На первый план выходят темы, связанные со своим гнездышком: супруги могут начать всерьез задумываться о переезде или потомстве. А те представители знака, которые еще не обзавелись подходящим партнером, вполне могу рассчитывать на встречу с подходящим человеком или хотя бы приятное времяпрепровождение.
Текущие рабочие задачи достаточно сильно будут связаны с партнерством. Посмотрите на себя со стороны: не делаете ли вы все с оглядкой на кого-то, в ожидании одобрения? Постарайтесь больше опираться на себя и свои внутренние ощущения.
Близнецы
У Близнецов август — насыщенный месяц. Обучения, поездки, подписания договоров, личный блог — всё это будет занимать львиную долю вашего времени. Ваше отношение к другим людям, знакомства и переговоры отлично будут сказываться на финансах. Также вы не будете нуждаться в общении — этого будет много, иногда даже чересчур.
Не допускайте информационного перегруза, обязательно устраивайте себе отдых от гаджетов и листании соцсетей. Лучше посвятите это время офлайн-общению, прогулкам на свежем воздухе и дыхательным практикам.
Рак
В августе у Раков на первом месте — они сами. Несмотря на потребность в общении, внимании и заботе, последний месяц лета может принести расставания и иллюзии. Розовые очки спадают, и друзья могут оказаться не такими, какими вы считали их большую часть своей жизни. Может возникнуть сильное желание сменить место жительства, так что переезд стоит рассматривать как следующий жизненный этап.
В новых знакомствах важно разглядеть суть, поэтому доверяйте не словам, а поступкам.
Старайтесь стабилизировать свое внутреннее состояние, минуя эмоциональные качели и приступы тревожности.
Лев
Последний месяц лета потребует от Львов ответственности, честного отношения и уверенности. В межличностных отношениях возможен период переосмысления и перегрузки. Если вы будете держаться за чемодан без ручки, то мало того, что это будет тормозить ваш личностный рост, так еще и в итоге все равно чемодан придется оставить, хотите вы этого или нет. Это касается не только личных отношений, но и партнерства в целом.
Август — время заявлять о себе. Сделайте упор на внешний вид: займитесь своим имиджем, стилем, проявите заботу о себе и своем теле, и оно обязательно ответит вам благодарностью.
Дева
Август для Дев — месяц, когда хочется не просто работать и хорошо выполнять свои обязанности, но и получить отличный финансовый результат за свои старания. Фокус внимания будет сильнее прежнего направлен на материальный мир. Попробуйте не зацикливаться на теме денег, привнесите в свой привычный ритм жизни немного творчества и креатива.
Если не искать вдохновение и действовать по накатанной — велик риск выгорания вплоть до смены вида деятельности. Постарайтесь подарить себе радость от выполнения задач и проявите заботу о себе: встречайтесь и знакомьтесь с приятными людьми для наполнения и правильного ресурсного состояния.
Весы
Фокус внимания у большинства представителей знака Весов в августе — тема отношений. На работе возможны удачные коллаборации, но в том случае, если партнеры будут уважительно относиться друг к другу и не пытаться главенствовать. Не задвигайте себя на второй план и не уходите в тень, обесценивая свои способности. При принятии заманчивого предложения оцените возможные риски, а лучше пропишите все договоренности на бумаге.
Те, кто находится в отношениях, могут рассчитывать на предложение руки и сердца. Одинокие Весы с большой долей вероятности могут встретить приятного сердцу человека.
Скорпион
Если вы чувствуете, что необходима перезагрузка, значит, самое время отдохнуть. Причем, это может быть не обязательно веселое времяпрепровождение в шумных компаниях, а, скорее, наоборот: ретрит и нахождение наедине со своими мыслями и чувствами позволят в разы быстрее восстановить эмоциональные провалы и залатать энергетические дыры.
Попробуйте сфокусироваться на обретении новых смыслов, отпуская старое и отжившее. Отличными способами заботы о себе в августе будут различные детоксы, психотерапевтические практики и уединение. Так что отдайте предпочтение домику в лесу на берегу озера, а не отелю в жаркой стране.
Стрелец
Август у Стрельцов вряд ли будет скучным. Флирты, свидания, влюбленности. Причем отношения могут завязываться и в поездках, в том числе с представителями других культур.
Сексуальная энергия зашкаливает, хочется «быстрее-выше-сильнее». Партнер может раскрывать новые грани вашей личности, расширяя горизонты.
В последний месяц лета может возникнуть непреодолимое желание сменить как сферу деятельности, так и место жительства. Если вы давно мечтали переехать — подумайте, может сейчас самое время?
Друзья могут оказать неоценимую поддержку в этих вопросах.
Козерог
В августе Козерогам не до шуток и веселья, слишком много насущных и серьезных вопросов, которые требуют полной вовлеченности. В семье могут идти переговоры о покупке недвижимости, планировании будущего, в том числе подниматься вопросы старших родственников и ответственности за них.
Если партнер проявляет халатность и инфантильность в этих вопросах — это непременно будет сильно раздражать Козерогов.
Не забывайте вовремя устраивать своему уставшему организму перезагрузку от накопившихся задач. Проявляйте заботу о своей нервной системе, в противном случае в один не очень подходящий момент она может дать сбой.
Водолей
Водолеям в августе стоит уделить внимание своему окружению. Поразмышляйте на досуге: не тянет ли оно вас на дно. Вы можете чувствовать буквально физическую усталость, а иногда даже истощение, после общения «не с теми» людьми.
Личный партнер также должен смотреть с вами в одном направлении и развиваться, в противном случае вам будет казаться, что он явно не дотягивает до вас и ваших планов.
Сфокусируйтесь на командной работе в обществе сильных и целеустремленных, высказывайте свое мнение и идеи, вполне вероятно, что вы будете услышаны и обретете поддержку в своих задумках.
Рыбы
Финансовое затишье, которое чувствовалось в последнее время, могло сильно утомить представителей знака Рыб. Осознание того, что все зависит только от вас, может сильно подтолкнуть к отличным материальным результатам. Если на себя опираться сложновато — вспомните, что можно напитаться поддержкой в семье среди родных и близких людей.
Занятия творческими проектами, приятными увлечениями и хобби могут отлично восполнять ресурс и напитывать Рыб в течение всего августа.