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Развлечения Обзор Главные везунчики августа уже известны: все они — в гороскопе на август 2025 года

Главные везунчики августа уже известны: все они — в гороскопе на август 2025 года

Астролог Ольга Якубовская рассказала, чего ждать каждому из нас от последнего месяца лета

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Пока одни знаки зодиака будут беспечно отдыхать в последний летний месяц, у других выдастся много шансов для роста&nbsp;— успевай только хватать | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПока одни знаки зодиака будут беспечно отдыхать в последний летний месяц, у других выдастся много шансов для роста&nbsp;— успевай только хватать | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Пока одни знаки зодиака будут беспечно отдыхать в последний летний месяц, у других выдастся много шансов для роста — успевай только хватать

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Этот август можно полюбить хотя бы из-за того, что Меркурий наконец выйдет из своего ретроградного движения. Произойдет это 11-го числа. Вместе с этим у нас станет больше понимания, меньше ошибок и неточностей. Можно снова покупать технику, гаджеты, а еще во всех проблемах снова виноваты только мы сами. Что еще принесет ближайший месяц каждому из нас, рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Общие рекомендации
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
1

Общие рекомендации

По словам Ольги Якубовской, 7 августа Марс перейдет в знак Весов, и вместе с этим переходом более активно в жизни большинства людей начнут проявляться темы партнерства.

— Это весьма неплохой период для сотрудничества и совместных проектов. А вот мотивация может быть чуть снижена, так как фокус внимания и действия смещаются на других больше, чем на себя самого. Хочется ощущения крепкого плеча рядом, поддержки и одобрения от окружающих людей, — говорит астролог.

Кроме того, до середины месяца Марс будет находиться в сложных отношениях с Сатурном и Нептуном, и этот их конфликт также отразится на нас.

— Стоит пуще прежнего проявлять взрослую позицию, брать ответственность на себя и держать данное слово, — объясняет Ольга. — А еще необходимо быть как можно бдительнее, так как повышается вероятность мошенничества и обманов. Не дайте ввести себя в заблуждение и перепроверяйте входящие потоки информации.

Еще одна планета, которая повлияет на наш август, — Венера. Почти весь месяц эта планета любви и красоты будет идти по водному и эмоциональному знаку Рака.

— В этот период повышается потребность в эмоциональной поддержке, любви и семейных ценностях. Хочется понимания, тепла и заботы от близких людей, — объясняет астролог. — Отличное время, чтобы уделить внимание внутренней работе. В отношениях мы начинаем драматизировать и преувеличивать, и если вы чувствуете потребность раздуть из мухи слона, то попробуйте сходить к психологу, чтобы разобраться в причинах такой необходимости.

После 25-го августа Венера переходит в знак царственного и величественного Льва, и многие из нас начнут проявлять чувства более открыто и ярко.

— Это прекрасное время для флирта, свиданий и творческих занятий, — намекает Ольга Якубовская. — Можно приобрести себе украшения и не скромничать в этом. Ну и главное — не переусердствовать с демонстрацией своих лучших сторон.

В общем, как вы поняли, последний месяц лета будет разнообразным и местами даже приятным. А теперь давайте посмотрим, чего ждать от него каждому знаку зодиака в отдельности.

2

Овен

Август для Овнов поднимает тему заботы о себе и своем здоровье. Не оставляйте без внимания сигналы организма: возможны сбои со стороны пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Постарайтесь укреплять иммунитет, введите полезные привычки. Режим много значит для Овнов в августе. Чем тщательнее вы будете его соблюдать, тем проще будет даваться рутина и выполнение текущих задач.

Постарайтесь уделить внимание семье и дому, несмотря на ваши старания, близкие могут хотеть еще больше вашего присутствия в их жизни.

3

Телец

Дом, семья и отношения для Тельцов в августе важнее всего остального. На первый план выходят темы, связанные со своим гнездышком: супруги могут начать всерьез задумываться о переезде или потомстве. А те представители знака, которые еще не обзавелись подходящим партнером, вполне могу рассчитывать на встречу с подходящим человеком или хотя бы приятное времяпрепровождение.

Текущие рабочие задачи достаточно сильно будут связаны с партнерством. Посмотрите на себя со стороны: не делаете ли вы все с оглядкой на кого-то, в ожидании одобрения? Постарайтесь больше опираться на себя и свои внутренние ощущения.

4

Близнецы

У Близнецов август — насыщенный месяц. Обучения, поездки, подписания договоров, личный блог — всё это будет занимать львиную долю вашего времени. Ваше отношение к другим людям, знакомства и переговоры отлично будут сказываться на финансах. Также вы не будете нуждаться в общении — этого будет много, иногда даже чересчур.

Не допускайте информационного перегруза, обязательно устраивайте себе отдых от гаджетов и листании соцсетей. Лучше посвятите это время офлайн-общению, прогулкам на свежем воздухе и дыхательным практикам.

5

Рак

В августе у Раков на первом месте — они сами. Несмотря на потребность в общении, внимании и заботе, последний месяц лета может принести расставания и иллюзии. Розовые очки спадают, и друзья могут оказаться не такими, какими вы считали их большую часть своей жизни. Может возникнуть сильное желание сменить место жительства, так что переезд стоит рассматривать как следующий жизненный этап.

В новых знакомствах важно разглядеть суть, поэтому доверяйте не словам, а поступкам.

Старайтесь стабилизировать свое внутреннее состояние, минуя эмоциональные качели и приступы тревожности.

6

Лев

Последний месяц лета потребует от Львов ответственности, честного отношения и уверенности. В межличностных отношениях возможен период переосмысления и перегрузки. Если вы будете держаться за чемодан без ручки, то мало того, что это будет тормозить ваш личностный рост, так еще и в итоге все равно чемодан придется оставить, хотите вы этого или нет. Это касается не только личных отношений, но и партнерства в целом.

Август — время заявлять о себе. Сделайте упор на внешний вид: займитесь своим имиджем, стилем, проявите заботу о себе и своем теле, и оно обязательно ответит вам благодарностью.

7

Дева

Август для Дев — месяц, когда хочется не просто работать и хорошо выполнять свои обязанности, но и получить отличный финансовый результат за свои старания. Фокус внимания будет сильнее прежнего направлен на материальный мир. Попробуйте не зацикливаться на теме денег, привнесите в свой привычный ритм жизни немного творчества и креатива.

Если не искать вдохновение и действовать по накатанной — велик риск выгорания вплоть до смены вида деятельности. Постарайтесь подарить себе радость от выполнения задач и проявите заботу о себе: встречайтесь и знакомьтесь с приятными людьми для наполнения и правильного ресурсного состояния.

8

Весы

Фокус внимания у большинства представителей знака Весов в августе — тема отношений. На работе возможны удачные коллаборации, но в том случае, если партнеры будут уважительно относиться друг к другу и не пытаться главенствовать. Не задвигайте себя на второй план и не уходите в тень, обесценивая свои способности. При принятии заманчивого предложения оцените возможные риски, а лучше пропишите все договоренности на бумаге.

Те, кто находится в отношениях, могут рассчитывать на предложение руки и сердца. Одинокие Весы с большой долей вероятности могут встретить приятного сердцу человека.

9

Скорпион

Если вы чувствуете, что необходима перезагрузка, значит, самое время отдохнуть. Причем, это может быть не обязательно веселое времяпрепровождение в шумных компаниях, а, скорее, наоборот: ретрит и нахождение наедине со своими мыслями и чувствами позволят в разы быстрее восстановить эмоциональные провалы и залатать энергетические дыры.

Попробуйте сфокусироваться на обретении новых смыслов, отпуская старое и отжившее. Отличными способами заботы о себе в августе будут различные детоксы, психотерапевтические практики и уединение. Так что отдайте предпочтение домику в лесу на берегу озера, а не отелю в жаркой стране.

10

Стрелец

Август у Стрельцов вряд ли будет скучным. Флирты, свидания, влюбленности. Причем отношения могут завязываться и в поездках, в том числе с представителями других культур.

Сексуальная энергия зашкаливает, хочется «быстрее-выше-сильнее». Партнер может раскрывать новые грани вашей личности, расширяя горизонты.

В последний месяц лета может возникнуть непреодолимое желание сменить как сферу деятельности, так и место жительства. Если вы давно мечтали переехать — подумайте, может сейчас самое время?

Друзья могут оказать неоценимую поддержку в этих вопросах.

11

Козерог

В августе Козерогам не до шуток и веселья, слишком много насущных и серьезных вопросов, которые требуют полной вовлеченности. В семье могут идти переговоры о покупке недвижимости, планировании будущего, в том числе подниматься вопросы старших родственников и ответственности за них.

Если партнер проявляет халатность и инфантильность в этих вопросах — это непременно будет сильно раздражать Козерогов.

Не забывайте вовремя устраивать своему уставшему организму перезагрузку от накопившихся задач. Проявляйте заботу о своей нервной системе, в противном случае в один не очень подходящий момент она может дать сбой.

12

Водолей

Водолеям в августе стоит уделить внимание своему окружению. Поразмышляйте на досуге: не тянет ли оно вас на дно. Вы можете чувствовать буквально физическую усталость, а иногда даже истощение, после общения «не с теми» людьми.

Личный партнер также должен смотреть с вами в одном направлении и развиваться, в противном случае вам будет казаться, что он явно не дотягивает до вас и ваших планов.

Сфокусируйтесь на командной работе в обществе сильных и целеустремленных, высказывайте свое мнение и идеи, вполне вероятно, что вы будете услышаны и обретете поддержку в своих задумках.

13

Рыбы

Финансовое затишье, которое чувствовалось в последнее время, могло сильно утомить представителей знака Рыб. Осознание того, что все зависит только от вас, может сильно подтолкнуть к отличным материальным результатам. Если на себя опираться сложновато — вспомните, что можно напитаться поддержкой в семье среди родных и близких людей.

Занятия творческими проектами, приятными увлечениями и хобби могут отлично восполнять ресурс и напитывать Рыб в течение всего августа.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астролог Гороскоп Лето Знаки зодиака Астропрогноз Август
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