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Развлечения Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 20 идей, как поздравить героев

Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 20 идей, как поздравить героев

С ними праздник запомнится еще лучше

12 501
4 комментария
Поздравления с Днем Военно-Морского Флота будут неполными без наших открыток | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПоздравления с Днем Военно-Морского Флота будут неполными без наших открыток | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU
Поздравления с Днем Военно-Морского Флота будут неполными без наших открыток
Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

27 июля по всей стране отметят День Военно-Морского Флота. Самые торжественные мероприятия, конечно, будут проходить в главных портовых городах России, но и другие города в стороне не останутся — ведь география моряков не ограничивается даже после того, как они сходят на сушу. А если и в вашей семье или в кругу близких есть те, кто достоин самых теплых поздравлений в этот день, на этот случай у нас есть 20 открыток, от которых даже у самых стойких мореплавателей воспылает сердце.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

А если вы хотите поздравить своих героев не только картинками, но и на словах, то специально на этот случай у нас припасены поздравления на День Военно-Морского Флота в стихах и прозе.

А вы отмечаете День Военно-Морского Флота?

Конечно, это мой профессиональный праздник
Есть близкие моряки, всегда их поздравляю
Не отмечаю, но на праздник хожу
Обычно не отмечаю, но салют смотрю
Вообще никак не отмечаю этот праздник

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
День ВМФ День Военно-Морского Флота Праздник Поздравления Открытки Моряки
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Комментарии
4
Гость
27 июля 2024, 09:24
они служат не народу а власти и страшно но далеки от нас
Гость
27 июля 2024, 07:24
В городе нет мероприятий и это обидно, зато день ВДВ купайтесь ребята в фонтанах ,ни справедливости, ни логики,впрочем как обычно
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