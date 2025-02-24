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Развлечения Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия

Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия

Разбираемся вместе с кинокритиком

1 775
14 комментариев
Разбираемся вместе с кинокритиком, стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» (18+) | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)Разбираемся вместе с кинокритиком, стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» (18+) | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)

Разбираемся вместе с кинокритиком, стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» (18+)

Источник:

На Первом канале и на «Кинопоиске» появился новый сериал «Натали и Александр» (18+). Он повествует о любви и отношениях Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Сериал снял режиссер Владимир Щегольков, ранее он работал над проектом «Цербер» (18+), в котором также фигурировал великий поэт.

MSK1.RU рассказывает, какой получилась историческая драма «Натали и Александр».

Сюжет

В 1828 году молодая Наташа (Ксения Трейстер), младшая дочь разорившихся дворян Гончаровых, собирается выйти замуж за богатого жениха — так она хочет помочь своей семье выправить финансовое положение. Девушка увлекается стихами Пушкина и верит в настоящую любовь.

Сам поэт (Александр Зарядин) находится в ссылке, вдали от Петербурга. Там он оказался из-за своих политических взглядов. В ссылке Пушкин проводит время в трактирах, участвует в дуэлях, развлекается с цыганами и флиртует с чужими невестами. Всё меняется, когда на балу он встречает Наташу, ее он называет «идеалом чистоты и красоты». Впереди у них помолвка, свадьба, финансовые трудности, сплетни в высшем обществе, появление наглого француза Дантеса и трагическая дуэль на Черной Речке.

Ксения Трейстер в роли Натальи Гончаровой | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)Ксения Трейстер в роли Натальи Гончаровой | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)

Ксения Трейстер в роли Натальи Гончаровой

Источник:

Плюсы и минусы

Режиссер Владимир Щегольков в своем прошлом сериале «Цербер» — мрачном детективе о временах после восстания декабристов, — показал поэта как смешного и нелепого персонажа. В новом проекте Щегольков выбрал на роль Пушкина не комедийного актера Льва Зулькарнаева, а драматического — Александра Зарядина.

В сериале Пушкин представлен как верный царю защитник русского языка, мечтающий, чтобы все крестьяне были грамотными. Творческая жизнь поэта показана поверхностно, как в «Википедии». Зато за кадром звучат цитаты из его писем — Пушкин предстает не как серьезный писатель, а как веселый и остроумный гуляка. Видимо, именно таким его и хотели изобразить создатели сериала. Но вот вопрос: удалось ли передать эту энергию и живость на экране? Пушкин спит с цыганками и бьет по лицу Фаддея Булгарина (Алексей Золотовицкий), но всё это выглядит вяло и без искры.

Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)
Источник:

От этого сериала не стоит ждать уникального взгляда на личность поэта и его любовь. Авторы рассказывают о «тяжелой женской доле» супруги Пушкина. Правда, Наталья Гончарова в сериале показана скорее как героиня мелодрамы, чем как реальная историческая фигура. Даже эпидемия холеры, во время которой Пушкин написал свои великие произведения, здесь подается как трагедия, разлучившая влюбленных.

Тем не менее в сериале «Натали и Александр» всё же есть несколько моментов, которые заслуживают внимания. Во-первых, оператор Максим Шинкоренко снимает динамично и находит необычные ракурсы даже в привычных местах, таких как музеи-квартиры или декорации старой Москвы. Помимо этого, в сериале используется полиэкран, который то разделяет, то соединяет героев, добавляя современности в историческую атмосферу XIX века.

Занимательно и то, как в сериале показано отношение Пушкина к девушкам. Его поведение абсолютно непредсказуемо: то он пьяным приходит просить руки Натальи, то защищает ее от сплетен светских дам, то нежно любит и проводит с ней время, то напрочь забывает о ее чувствах, погружаясь в творчество. Особенно запоминается сцена первой брачной ночи Натальи и Александра — она получилась напряженной и даже пугающей.

Неоднозначно показаны отношения Пушкина и его супруги | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)Неоднозначно показаны отношения Пушкина и его супруги | Источник: кадр из сериала «Натали и Александр» (18+), реж. Владимир Щегольков (2025 г.)

Неоднозначно показаны отношения Пушкина и его супруги

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Любовная линия также выглядит неловко из-за заметной разницы в возрасте между героями. В XIX веке это, возможно, было обычным делом, но в сериале 2025 года это кажется нарочитым. Юная Ксения Трейстер так естественно играет свою героиню, передавая ее невинность и первые чувства, что рядом с ней 35-летний Александр Зарядин кажется не только менее выразительным, но и зловещим.

Несмотря на то что авторы сериала встают на сторону Натальи Гончаровой, они не хотят разрушать образ ее мужа, великого поэта — эпатажные выходки Пушкина только подчеркивают его гениальность. Создатели сериала, видимо, боятся критиковать поэта, чтобы не навлечь на себя проблемы. Но даже так сериал интересен тем, что дает слово Наталье, которую другие режиссеры чаще всего оставляли в тени.

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Рецензия на фильм Александр Пушкин Первый канал
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Комментарии
14
Гость
24 февраля, 21:13
Много ли автор читал Пушкина? Если вообще знает что-то хотя бы из скупой школьной программы.
Гость
24 февраля, 21:18
Сейчас вообще стало модным давать фильмам названия по реальным сюжетам. А по итогу исторический сюжет перевирается и разбавляется выдумками для рейтинга. Тогда не называйтесь "Салют-7", например. А как-то по другому, типа "Вызов". Не вводите зрителя в заблуждение, особенно молодое поколение, которое ничего не читало и не читает, кроме Википедии, иногда.
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