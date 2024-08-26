Красивые открытки на 1 Сентября: 8 идей, как поздравить учителей и школьников

Не за горами тот день, когда школьники наденут свои рюкзачки с портфельчиками, возьмут в руки букеты и стройными рядами выдвинутся в сторону школы — поздравлять учителей и друг друга с 1 Сентября, хвастаться обновками, обсуждать, кто и как провел лето. А еще в этот день можно обмениваться праздничными открытками. И если вы еще не выбрали поздравительные открытки на 1 Сентября для учителей, одноклассников и прочих причастных, то у нас есть несколько подходящих вариантов.