НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 757мм 33%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Экономика Коммуналка подорожает, а часть магазинов закроется: главные экономические новости недели

Коммуналка подорожает, а часть магазинов закроется: главные экономические новости недели

Что произошло за последние семь дней

680
Кассиры не могут найти работу | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUКассиры не могут найти работу | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Кассиры не могут найти работу

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Круглосуточные магазины закрываются по всей стране. Спрос на такие услуги падает, а люди переходят на онлайн-покупки. Одновременно Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста тарифов ЖКХ в сторону повышения — к 2029 году они могут прибавить суммарно 36%. Кроме того, рынок труда оказался перенасыщен соискателями. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Число людей с двумя семейными ипотеками сократится 

Во втором полугодии прошлого года примерно каждый пятый ипотечный кредит банки выдали людям, которым на момент последнего платежа исполнится 70–75 лет. В целом доля заемщиков с плановым погашением ипотеки после 60 лет достигла 65%. Общее число россиян с ипотекой за год почти не изменилось и осталось на уровне 10 миллионов человек.

Центробанк будет внимательнее следить за закредитованностью населения. Только за 2025 год 71 тысяча семей оформила вторую семейную ипотеку, не закрыв первую. В 2026 году число таких случаев снизится. Просрочек среди заемщиков 2025 года оказалось меньше, чем у тех, кто брал кредиты годом ранее.

Тарифы ЖКУ вырастут на треть

Минэкономразвития обновило прогноз роста тарифов на коммунальные услуги. Повышение пройдет в несколько этапов:

  • 1 октября 2026 года — на 9,9%;

  • в 2027 году — на 8,7% (ранее планировали 7,9%);

  • в 2028‑м — на 7,1% (вместо 5,9%);

  • в 2029‑м — на 6,1%.

Суммарно за четыре года тарифы увеличатся примерно на 36%. Это заметно выше целевой инфляции ЦБ. 

«Схема Долиной» с продажей квартиры всё еще действует 

В Петербурге 70-летняя врач продала четыре квартиры на 31 миллион рублей, а затем пошла в суд и заявила, что ее обманули. Одну квартиру суд уже вернул продавцу.

За последние шесть лет в 41% подобных споров покупатель оставался без жилья и без денег, в 39% стороны возвращали друг другу всё, и только в 20% случаев суд отказывал продавцу. Так что риск повторения ситуации с «делом Долиной» остается высоким.

Рынок труда перегрет

На одну вакансию кассира сегодня претендует 31 соискатель. Год назад соискателей было 27. А торговля и транспорт — это два крупнейших работодателя для людей низкой и средней квалификации.

На сварщиков — 11 претендентов на место, на токарей и фрезеровщиков — 4–6, на грузчиков — 24, на кладовщиков — 18. Дефицита кадров нет ни в одной из отслеживаемых сфер.

Круглосуточные магазины уходят в прошлое

За год количество работающих 24/7 магазинов в крупных городах сократилось на 6–8%, осталось около 4,8 тысячи. Дольше всего ночная торговля держится в Петербурге (почти каждый пятый магазин), Краснодаре и Омске. Меньше всего — в Воронеже, Новосибирске и Самаре.

Ночная торговля стала невыгодной. Персонал в это время обходится дорого, а покупателей становится меньше, так как они переключились на доставку. Поэтому многие магазины сокращают часы работы или закрываются по ночам.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Экономика Продажа квартиры Семейная ипотека Тарифы ЖКХ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
18 мая, 11:53
«Правительство» откровенно говорит населению, что с каждым годом оно (население) будет жить всё хуже, но должно будет за это платить всё больше. Интересно, сколько бы такое «правительство» продержалось в НОРМАЛЬНОЙ стране до момента возвышения на ветвях символичных берез?
Гость
18 мая, 15:25
ничего нового, стабильный грабёж населения
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем