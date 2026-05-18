Коммуналка подорожает, а часть магазинов закроется: главные экономические новости недели

Круглосуточные магазины закрываются по всей стране. Спрос на такие услуги падает, а люди переходят на онлайн-покупки. Одновременно Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста тарифов ЖКХ в сторону повышения — к 2029 году они могут прибавить суммарно 36%. Кроме того, рынок труда оказался перенасыщен соискателями. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Число людей с двумя семейными ипотеками сократится

Во втором полугодии прошлого года примерно каждый пятый ипотечный кредит банки выдали людям, которым на момент последнего платежа исполнится 70–75 лет. В целом доля заемщиков с плановым погашением ипотеки после 60 лет достигла 65%. Общее число россиян с ипотекой за год почти не изменилось и осталось на уровне 10 миллионов человек.

Центробанк будет внимательнее следить за закредитованностью населения. Только за 2025 год 71 тысяча семей оформила вторую семейную ипотеку, не закрыв первую. В 2026 году число таких случаев снизится. Просрочек среди заемщиков 2025 года оказалось меньше, чем у тех, кто брал кредиты годом ранее.

Тарифы ЖКУ вырастут на треть

Минэкономразвития обновило прогноз роста тарифов на коммунальные услуги. Повышение пройдет в несколько этапов:

1 октября 2026 года — на 9,9%;

в 2027 году — на 8,7% (ранее планировали 7,9%);

в 2028‑м — на 7,1% (вместо 5,9%);

в 2029‑м — на 6,1%.

Суммарно за четыре года тарифы увеличатся примерно на 36%. Это заметно выше целевой инфляции ЦБ.

«Схема Долиной» с продажей квартиры всё еще действует

В Петербурге 70-летняя врач продала четыре квартиры на 31 миллион рублей, а затем пошла в суд и заявила, что ее обманули. Одну квартиру суд уже вернул продавцу.

За последние шесть лет в 41% подобных споров покупатель оставался без жилья и без денег, в 39% стороны возвращали друг другу всё, и только в 20% случаев суд отказывал продавцу. Так что риск повторения ситуации с «делом Долиной» остается высоким.

Рынок труда перегрет

На одну вакансию кассира сегодня претендует 31 соискатель. Год назад соискателей было 27. А торговля и транспорт — это два крупнейших работодателя для людей низкой и средней квалификации.

На сварщиков — 11 претендентов на место, на токарей и фрезеровщиков — 4–6, на грузчиков — 24, на кладовщиков — 18. Дефицита кадров нет ни в одной из отслеживаемых сфер.

Круглосуточные магазины уходят в прошлое

За год количество работающих 24/7 магазинов в крупных городах сократилось на 6–8%, осталось около 4,8 тысячи. Дольше всего ночная торговля держится в Петербурге (почти каждый пятый магазин), Краснодаре и Омске. Меньше всего — в Воронеже, Новосибирске и Самаре.