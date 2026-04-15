Доллар — по 70? Экономист объяснил, что будет дальше и что делать вам

Курс доллара снова начало штормить Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

14 апреля доллар опустился до 76, 24. Это самый низкий показатель с начала марта — и он вызывает вопросы у всех, кто интересуется валютой.

Почему курс падает, что будет дальше и как поступать со своими сбережениями? Ведь некоторые эксперты предрекают, что существует вероятность падения курса доллара до 70–75 рублей уже в мае. Правда ли это? Все эти вопросы MSK1.RU задал Георгию Остапковичу, директору Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ. Публикуем главное из ответов экономиста.

Что будет с курсом?

Остапкович признал, что «ни один разумный эксперт» сегодня не станет давать прогнозов ни по доллару, ни по нефти.

«Это настолько волатильные явления, настолько непредсказуемые ситуации, причем непредсказуемые не только экономически, но и геополитически… Рассуждать о курсе доллара — это сегодня удар по репутации экономиста», — сказал Остапкович.

Однако долгосрочный прогноз, по его мнению, дать можно. И он однозначен — к концу года курс снова должен пойти вверх.

«Можно оценочно сказать о динамике или направлении, куда доллар пойдет. Причем опираясь на данные наших регуляторов, что говорит Минэкономики, что говорит Центробанк.

Скорее всего, доллар будет дорожать. И до конца года может прийти куда-то в район 85 или даже 90 рублей за доллар. Но это будет в конце года. Какая будет динамика, сказать очень трудно. Здесь есть огромный фон неопределенности, которая витает над курсом рубля», — признал экономист.

А это хорошо или плохо?

По мнению эксперта, для российского бюджета был бы выгоден курс в районе 90 рублей за доллар. Он же был бы выгоден для экспортеров, так как в таком случае экспорт станет стоить дороже.

«Население уже не удивится 90 рублям. Население видело курс и по 100, и больше 100. А курс, который устроил бы экономику, — в районе 85–90. И я думаю, что он туда и улетит. Если, конечно, не прилетит каких-то очередных стай черных лебедей, вроде иранских конфликтов. Если всё будет более-менее стабильненько, то к концу года ждем 85–90», — спрогнозировал Остапкович.

Что делать со сбережениями?

Для обычных людей эксперт дал два типа рекомендаций. Первые будут полезны тем, у кого есть крупные суммы в долларах. Вторые — всем остальным.

«Честно говоря, я не вижу смысла бросаться менять доллары. Если вы обладаете какими-то крупными резервами, запасами, в расчете 10–20 тысяч долларов, тогда вы можете задуматься об операциях.

Но если у вас 100, 500, даже 1000 долларов… Да у нас прекрасно работают рублевые депозиты. Даже при понижающейся ставке сейчас можно найти вклады под 10–12, даже 14%. Это отбивает инфляцию, которая, как говорит ЦБ, составит 6%. Таким образом, вклад даст вам плюс 8% вертолетных денег. И спи себе спокойно. А поменяешь доллары — и ты будешь должен каждый день включать радио и слушать, что там происходит», — рассудил Остапкович.

Также он напомнил о таких финансовых инструментах, как рынок акций и облигаций. Но подчеркнул, что для участия на этом рынке необходимо обладать квалификацией. И это занятие, как и операции с долларами, обязывает постоянно мониторить ситуацию в мире.