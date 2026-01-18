Доллар перевалит за 100? Что будет с рублем в 2026 году: прогнозы экспертов

Средний курс доллара в 2026 году эксперты прогнозируют в районе 90 Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Рубль на протяжении практически всего 2025 года держал крепкие позиции. В январе официальный курс доллара поднимался до пиков выше 103, а затем постепенно сдавал позиции и в какой-то момент даже опускался до минимальных отметок в районе 76. Эксперты на протяжении всего года прогнозировали ослабление рубля, но этого не происходило.

А чего ждать в 2026 году? В целом мнения практически всех экспертов едины. Резкой девальвации рубля они не прогнозируют. Но геополитический фактор остается неопределенным. Подробности с комментариями — в материале 72.RU.

Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Курс в среднем по 2026 году ожидаем на уровне около 89 рублей за доллар, говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». Согласно его прогнозу, высокие реальные ставки в экономике будут сдерживать рубль от быстрой девальвации через слабый спрос на импорт.

«Валютный рынок претерпел трансформацию после санкций против Мосбиржи. Теперь практически нет физического спроса на валюту как инструмент сбережения. Квазивалютные облигации стали одним из основных факторов снижения спроса на валюту со стороны инвесторов. Вместе с тем в 2026 году интервенций в рамках взаимозачетов операций из ФНБ будет меньше», — добавил он.

В инвестбанке «Синара» ждут средний курс доллара 90 рублей, а к концу года — в районе 95, говорит Екатерина Канивец, персональный брокер.

В перспективе 2026 года на курс рубля будет оказывать влияние ряд важных факторов, которые поспособствуют его постепенному ослаблению, предполагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Фактор геополитики пока остается в зоне неопределенности. Непонятны сроки и условия окончания военного конфликта на Украине, а также вопросы по снятию антироссийских санкций. Пока мы не ждем быстрой отмены значимых санкционных ограничений. Но в перспективе достижения мира это может значительно повлиять на курс рубля», — говорит Потавин.

В базовом сценарии в «Финаме» ожидают средний курс доллара около 85 рублей, а в конце года — в районе 92. При негативном сценарии — сюда они относят конфронтацию с Западом и усиление санкций — курс доллара может подняться к концу года до 98–100 рублей. При позитивном сценарии — отмена части санкций на российский экспорт и начало нормализации отношений с США — курс доллара в перспективе года может восстановиться до 85–88 рублей.

В «Гарда Капитал» тоже ждут ослабления рубля и прогнозируют его среднегодовой курс к доллару около 90. Они также предполагают снижение ключевой ставки.

«Ключевая ставка ЦБ будет снижаться вплоть до 12% к концу года. Это означает оживление кредитования, потребительского спроса, экономической активности и одновременно снижение привлекательности сбережений в рублях. Вместе с оживлением экономики будет восстанавливаться спрос на импорт», — поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег.

Как он уверяет, в то же время большую часть года реальные ставки будут оставаться высокими, а значит, сильной девальвации нацвалюты ждать не стоит.

Слабыми периодами, по его мнению, могут оказаться январь, когда замирает экономическая активность на полмесяца, спрос потребителей активен, сокращаются продажи валюты по бюджетному правилу; начало лета — может ускориться секвестр ключевой ставки, начинается период отпусков; а также ноябрь–декабрь — благодаря сезонному всплеску бюджетных, корпоративных и потребительских расходов и эффекту от снижения ключевой ставки.

«Еще одной важной переменной будет геополитика, однако этот фактор и эффекты от него на курс плохо прогнозируемы», — добавил Бахтин.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, считает необходимым и возможным укрепление рубля.

«Я считаю, что укрепление рубля в данной ситуации является необходимым. И оно возможно в силу того, как ведется сейчас торговля. Все эти бюджетные правила, искусственное ослабление рубля постоянное — этим всем, насколько я понимаю, в 2025 году уже не занимались. Шло постепенное укрепление российской валюты. И рубль недооценен. Соответственно, рубль должен возвращать себе позиции», — высказывает свое мнение собеседник.

Он надеется, что доллар окажется в районе 70–75. Если вообще курс не изменится — будет в зоне 80 — тоже можно считать положительным результатом, добавил он.

Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм», прогнозирует курс доллара к концу года в районе 90 рублей. Но не исключает, что превысит отметку в 100.

«Рубль себя показал настолько неблагодарной историей, что по нему что-то прогнозировать — это прямо проблема-проблема. Если из более-менее вменяемых цифр выходить, то я бы сказал, что в районе 85–90 он к концу года будет точно. Если прилетит что-то прямо сверхъестественное, то, конечно, там будет глобальный пересмотр и мы можем запросто улететь за 100», — пояснил он.

По мнению Константина Селянина, экономиста, рублю не дадут рухнуть ради социального спокойствия .