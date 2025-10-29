Ждем ниже 60? Почему доллар пошел вниз и стоит ли спешить вкладываться в валюту

Следить за курсом доллара — вторая национальная забава россиян после посадки картошки Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Банк России резко снизил курс доллара и евро на 28 октября — сразу на два рубля. При этом рубль крепчал всю последнюю неделю. Журналист 74.RU Алла Скрипова обсуждает с экспертами, в чем причина, чего ждать дальше и стоит ли срочно прикупить что-нибудь импортное, пока курс доллара вновь не взмыл вверх.

«ЦБ сыграл за рубль»

В первом полугодии довольно долго держался крепкий курс рубля. Еще летом аналитики заговорили о скором ослаблении национальной валюты. Но текущая динамика и решение Банка России снизить ключевую ставку заставили пересмотреть былые прогнозы.

«Российская валюта на исходе октября отыгрывает основной фактор поддержки со стороны монетарной политики (по управлению денежной массой и процентными ставками. — Прим. ред.) Банка России. Регулятор в среднесрочном прогнозе сигнализировал о более длительном удержании жестких денежно-кредитных условий, поддерживая высокий спрос на нее, — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий „Альфа-Форекс“ Спартак Соболев. — Дополнительно давление на иностранную валюту могут оказывать налоговые выплаты, а также трудности с восстановлением импорта из-за западных санкций. К самому началу ноября ожидаем торги долларом в диапазоне 77,50–82 рубля, евро — 89–95,50 рубля, юаня — 10,80–11,50».

Источник: Cbr.ru

По словам экспертов, снижение официального курса доллара отражает рыночную конъюнктуру и «сигналы ЦБ».

«Локально рубль получил поддержку от фискального периода — в октябре, помимо стандартных налогов, выплачивается квартальный налог на дополнительный доход (НДД), отсюда и более высокие объемы продаж инвалют. Кроме того, за рубль сыграл жесткий сигнал ЦБ: несмотря на символическое снижение ключевой ставки, регулятор пересмотрел ожидания по средней ставке на будущий год в сторону повышения — с 12–13% до 13–15%, — указал эксперт по фондовому рынку „БКС Мир инвестиций“ Александр Шепелев. — Нормализация денежно-кредитной политики будет более медленной, что среднесрочно будет поддерживать рубль».

«Сильный рубль невыгоден ни экспортерам, ни бюджету»

По данным опроса ЦБ, в октябре аналитики пересмотрели ожидания по доллару: на 2025 год — с 85,5 до 85 рублей; на 2026-й — с 96 до 94,6; на 2027-й — со 102,6 до 100. Тенденция прослеживается. Неслучайно нетерпеливые частные инвесторы задаются вопросом, есть ли шанс снова увидеть доллар ниже 60?

Подобные аномалии уже случались, подтверждают экономисты.

«Так, несмотря на геополитику, в 2022 году доллар снизился до 55 рублей. Правда, не на пустом месте, а потому, что импорт из ЕС почти встал, в результате чего спрос на валюту упал, а экспорт, наоборот, шел на рекордных уровнях. Плюс нефть Urals держалась около $85 за баррель. Но продержался крепкий рубль недолго, — напомнил инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган. — Курс рубля, который вы видите в обменнике, далеко не всегда отражает его реальную стоимость. Важно смотреть не на номинальную цифру, а на реальную покупательную способность, а она из-за роста инфляции снизилась».

Впрочем, сейчас такого эффекта, как три года назад, ждать не стоит, добавил эксперт.

«Даже если санкции ослабят, эффект будет сдержанным: рост экспорта компенсируется ростом импорта. Падение цен на нефть может перекрываться снижением дисконта и увеличением объемов продаж. И главное: сильный рубль невыгоден ни экспортерам, ни бюджету».

Временное снижение

Часть экспертов назвали укрепление рубля временным. По словам Александра Шепелева, уже в перспективе недели вероятно возвращение доллара к 81 рублю.

«Таргет на конец декабря, соответственно, 85 рублей. Это всего примерно +5% от текущих уровней, то есть сильного девальвационного импульса мы уже не ждем, — добавил Александр Шепелев. — Факторы умеренного ослабления рубля в концовке года — сезонный всплеск расходов населения и компаний, в том числе на импорт, эффект от реализованных снижений ключевой ставки, сокращение экспортной выручки».

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов уверен, что курс доллара в ноябре останется в диапазоне 79,5–83 рубля, однако к концу года он прогнозирует 90–95 рублей за доллар США.

«Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами потенциально остается мощным драйвером для девальвации рубля. Но чтобы этот сценарий мог реализоваться, ставка должна быть ниже, чтобы у крупных игроков ушел излишний соблазн конвертировать валюту в рубли, — объяснил Иван Ефанов. — Пока же решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта не должно оказать серьезного влияния на курс рубля. Доходности рублевых активов остаются высокими, — помимо этого, стоит учитывать, что регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз по средней ключевой ставке на следующий год. Это говорит о том, что высокие доходности будут сохраняться более продолжительный период времени, чем ожидалось ранее».

Процентные ставки в экономике остаются высокими, и прогноз по средней ключевой ставке на будущий год заметно повышен, отметили эксперты.

«Экспортеры продолжают использовать продажи валюты для покрытия рублевых расходов в качестве альтернативы кредитам по фактически заградительным ставкам. Это формирует навес предложения иностранных денег. Спрос же со стороны импортеров на валюту пока подавлен и может активизироваться в конце ноября — в декабре, в этот период обычно в целом растут расходы домохозяйств и компаний, — акцентировал инвестиционный стратег „Гарда Капитал“ Александр Бахтин. — За рубль в последние дни также сыграл налоговый период. Его завершение может вернуть доллар к 81 рублю, а до конца года курс может двигаться в пределах 82–86 рублей».

Сезонное оживление импорта, потребительской активности и давление санкций и низких сырьевых цен на экспортную выручку позволят немного ослабить российскую валюту, добавил эксперт.

«Не самая надежная стратегия»

Приобретая импортные товары, прежде всего надо исходить из потребительской необходимости, напомнили эксперты.

«Изменения курсов валют транслируются в цены на импорт не сразу, а с определенным временным лагом. Так, товары со складских запасов реализуются с учетом того курса, по которому они были поставлены», — объяснил Александр Бахтин.

В то же время этим моментом можно и нужно пользоваться, согласны эксперты.

«В такие затяжные периоды укрепления рубля многие импортные товары дешевеют. В первую очередь это относится к бытовой технике, телевизорам, телефонам и так далее», — отметил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Естественно, возникает вопрос: может, прикупить наличную валюту? Но эксперты относятся к этому с большим скепсисом.

«Физическая покупка валюты — не самая надежная стратегия, поскольку обменные курсы предполагают спреды, у банков может быть ограничена наличная ликвидность, что будет негативно сказываться на предлагаемых курсах покупки/продажи валюты. Одновременно с этим мы крайне скептически относимся к намерению спекулятивного заработка на валютном рынке, если вы не являетесь профучастником, — охладил пыл желающих поиграть с валютой Иван Ефанов. — Однако если существует необходимость разместить часть средств в валюте, например для будущих поездок за рубеж, то мы традиционно придерживаемся принципа распределения сбережений в нескольких валютах (будь то доллары, евро или юани) и покупки валюты в периоды укрепления рубля».