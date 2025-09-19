«Люди не богатеют». Почему россияне предпочитают хранить сбережения в рублях

Россияне предпочитают хранить накопления в рублях. На это есть несколько причин. О них читайте в нашем разборе с экспертами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне всё больше предпочитают хранить накопления в рублях. Чего не скажешь о долларе. Хотя еще несколько лет назад ситуация была иная. За эти годы многое изменилось. В этом материале 72.RU разбирается вместе с экспертами, почему россияне стали больше доверять нацвалюте.

Что происходит?

В нашей стране выросла доля россиян, которые предпочитают хранить сбережения в рублях. Об этом сообщает РОМИР.

— Что касается формирования финансовой подушки, то 45% аудитории в июле 2025 года отметили отсутствие сбережений. Однако на фоне этой цифры значительно выросла доля россиян, предпочитающих хранить накопления исключительно в рублях — таких уже 48%, — сказано в их публикации.

Они уточняют, что существенно снизилось число тех, кто по старинке держит сбережения только в долларах (их доля составила всего 0,3%) или в смешанных валютах: в рублях и долларах — 3%, в рублях, долларах и евро — 2%, а в рублях и евро — 2%.

— Примечательно, что сбережения только в долларах и евро составили лишь 0,1%. Это яркое свидетельство растущего доверия к рублю и укрепления российского финансового суверенитета, — отмечают там.

Почему россияне предпочитают хранить сбережения в рублях?

Как отмечает Руслан Аминов, региональный директор представительства ПСБ в Тюмени, абсолютное большинство вкладчиков сегодня выбирают инструменты сбережения в рублях. Он объясняет это экономической ситуацией и изменениями в финансовом поведении их клиентов.

— Во-первых, нужно отметить экономическую стабильность и укрепление рубля. Также большую роль играют высокие процентные ставки по рублевым вкладам, что делает национальную валюту привлекательным инструментом для сохранения капитала. Это побуждает вкладчиков выбирать рублевые сбережения, чтобы получать доход, компенсирующий инфляцию. В то же время нужно отметить, что наши клиенты стали более динамично управлять финансами, предпочитая краткосрочные вклады и ликвидные активы, — объясняет Аминов.

К главной причине отказа от долларовых депозитов, по его словам, нужно отнести отсутствие доходности. Как говорит Аминов, в последние годы доллар и евро стали считаться «токсичными» валютами из-за санкционных ограничений, которые повышают риск блокировки активов и создают сложности с конвертацией. Это, продолжает собеседник, снижает доверие к иностранным валютам.

По словам Аминова, рубль демонстрирует стабильность, а его курс укрепляется, что снижает интерес к доллару как к защитному активу. Альтернативой долларовым депозитам, добавляет он, сегодня часть вкладчиков рассматривает вклады в юанях.

К рискам хранения сбережений в отечественной валюте традиционно принято относить инфляцию, которая «съедает» доходность по рублевым активам, отмечает Аминов. Но, по его заверениям, в 2025 году ведущие российские банки предлагают очень привлекательные ставки по рублевым депозитам, поэтому о рисках говорить не стоит.

Как отмечает в беседе с обозревателем 72.RU Николай Кульбака, экономист, накопление долларов и евро актуально для людей, которые ездят за границу или планируют это. Их доля в России, по словам собеседника, достаточно сильно сократилась. Поэтому, продолжает эксперт, с этой точки зрения интерес к накоплению иностранной валюты пропал. Также сказывается непредсказуемость доллара: то он растет по отношению к рублю, то ослабевает.

— Если говорить о людях с невысоким доходом, то таких сейчас в России много. Для них хранение в рублях удобнее. Когда сумма вкладов или других активов находится в пределах месячной зарплаты или меньше, то смысла держать в долларах нет. Кроме этого, это означает, что люди сберегают на более короткий срок. В таком случае держать в валюте невыгодно — больше потеряете на комиссии, — пояснил экономист.

Отсюда собеседник делает два вывода: разрыв связи с Западом и отсутствие роста доходов у населения.

— Первый момент. Это на самом деле говорит о том, что у нас потихонечку разрываются связи с Европой и Америкой. А второй — люди не богатеют и живут от зарплаты до зарплаты, — резюмировал экономист.