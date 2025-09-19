НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, небольшие дожди

ощущается как +9

2 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,17
EUR 98,98
Умер бодибилдер из Ярославля
Экологические мины
Никитин обратился к ярославцам
Ярославский бренд покорил Россию
Малыш пострадал в аварии на М-8
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Экономика Кризис-2025 Эксперт «Люди не богатеют». Почему россияне предпочитают хранить сбережения в рублях

«Люди не богатеют». Почему россияне предпочитают хранить сбережения в рублях

В этом материале вместе с экспертами разбираемся, почему изменились предпочтения у людей

40
Россияне предпочитают хранить накопления в рублях. На это есть несколько причин. О них читайте в нашем разборе с экспертами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаРоссияне предпочитают хранить накопления в рублях. На это есть несколько причин. О них читайте в нашем разборе с экспертами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне предпочитают хранить накопления в рублях. На это есть несколько причин. О них читайте в нашем разборе с экспертами

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне всё больше предпочитают хранить накопления в рублях. Чего не скажешь о долларе. Хотя еще несколько лет назад ситуация была иная. За эти годы многое изменилось. В этом материале 72.RU разбирается вместе с экспертами, почему россияне стали больше доверять нацвалюте.

Что происходит?

В нашей стране выросла доля россиян, которые предпочитают хранить сбережения в рублях. Об этом сообщает РОМИР.

— Что касается формирования финансовой подушки, то 45% аудитории в июле 2025 года отметили отсутствие сбережений. Однако на фоне этой цифры значительно выросла доля россиян, предпочитающих хранить накопления исключительно в рублях — таких уже 48%, — сказано в их публикации.

Они уточняют, что существенно снизилось число тех, кто по старинке держит сбережения только в долларах (их доля составила всего 0,3%) или в смешанных валютах: в рублях и долларах — 3%, в рублях, долларах и евро — 2%, а в рублях и евро — 2%.

— Примечательно, что сбережения только в долларах и евро составили лишь 0,1%. Это яркое свидетельство растущего доверия к рублю и укрепления российского финансового суверенитета, — отмечают там.

Почему россияне предпочитают хранить сбережения в рублях?

Как отмечает Руслан Аминов, региональный директор представительства ПСБ в Тюмени, абсолютное большинство вкладчиков сегодня выбирают инструменты сбережения в рублях. Он объясняет это экономической ситуацией и изменениями в финансовом поведении их клиентов.

— Во-первых, нужно отметить экономическую стабильность и укрепление рубля. Также большую роль играют высокие процентные ставки по рублевым вкладам, что делает национальную валюту привлекательным инструментом для сохранения капитала. Это побуждает вкладчиков выбирать рублевые сбережения, чтобы получать доход, компенсирующий инфляцию. В то же время нужно отметить, что наши клиенты стали более динамично управлять финансами, предпочитая краткосрочные вклады и ликвидные активы, — объясняет Аминов.

К главной причине отказа от долларовых депозитов, по его словам, нужно отнести отсутствие доходности. Как говорит Аминов, в последние годы доллар и евро стали считаться «токсичными» валютами из-за санкционных ограничений, которые повышают риск блокировки активов и создают сложности с конвертацией. Это, продолжает собеседник, снижает доверие к иностранным валютам.

По словам Аминова, рубль демонстрирует стабильность, а его курс укрепляется, что снижает интерес к доллару как к защитному активу. Альтернативой долларовым депозитам, добавляет он, сегодня часть вкладчиков рассматривает вклады в юанях.

К рискам хранения сбережений в отечественной валюте традиционно принято относить инфляцию, которая «съедает» доходность по рублевым активам, отмечает Аминов. Но, по его заверениям, в 2025 году ведущие российские банки предлагают очень привлекательные ставки по рублевым депозитам, поэтому о рисках говорить не стоит.

Как отмечает в беседе с обозревателем 72.RU Николай Кульбака, экономист, накопление долларов и евро актуально для людей, которые ездят за границу или планируют это. Их доля в России, по словам собеседника, достаточно сильно сократилась. Поэтому, продолжает эксперт, с этой точки зрения интерес к накоплению иностранной валюты пропал. Также сказывается непредсказуемость доллара: то он растет по отношению к рублю, то ослабевает.

— Если говорить о людях с невысоким доходом, то таких сейчас в России много. Для них хранение в рублях удобнее. Когда сумма вкладов или других активов находится в пределах месячной зарплаты или меньше, то смысла держать в долларах нет. Кроме этого, это означает, что люди сберегают на более короткий срок. В таком случае держать в валюте невыгодно — больше потеряете на комиссии, — пояснил экономист.

Отсюда собеседник делает два вывода: разрыв связи с Западом и отсутствие роста доходов у населения.

— Первый момент. Это на самом деле говорит о том, что у нас потихонечку разрываются связи с Европой и Америкой. А второй — люди не богатеют и живут от зарплаты до зарплаты,  — резюмировал экономист.

А вы в чем храните деньги?

В рублях
В валюте
Другие варианты
ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Рубль Доллар Сбережения Накопительная система Валюта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление