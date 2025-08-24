Картофельный кризис в России: после сбора урожая обещают дефицит второго хлеба и новый рост цен

Картошки будет еще меньше и она станет еще дороже? Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Российский картофельный рынок столкнулся с серьезными проблемами. По крайней мере, по данным Росстата, в июле, первом месяце активной уборки урожая, отгрузки картофеля сельхозорганизациями России оказались на 22,3% меньше, чем годом ранее. А за период с января по июль снижение достигло 28,5%.

MSK1.RU спросил экспертов аграрного рынка — ждет ли страну дефицит картофеля и рост цен на него? Как ни парадоксально, но мнения разделились диаметрально. Исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников уверен, что всё будет хорошо, а трудности временные. А вот председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий на Урале Василий Мельниченко, напротив, говорит, что кризис будет только нарастать.

Овощи «борщевого набора» и не должны стоить дешево

— Немного темпы отстают от прошлогодних показателей, если верить Минсельхозу. Это связано с рядом моментов. Во-первых, мы вошли в посевную с небольшим отставанием против прошлогоднего сезона. Дальше мы видим, что на большой географии аномальные погодные всякие явления, где-то засуха, где-то переувлажнение. Надо отметить и то, что, по данным Росстата, у нас в этом году площади в товарном секторе картофеля немного подсократились в целом по сравнению на 2000 гектаров, — говорит исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников

— И с чем это связано?

— Разные причины. Может быть, часть картофелеводов переориентировалась на другие сельхозкультуры — на их взгляд, более рентабельные, доходные. Но хочу отметить, что и в ряде регионов, в том числе в нашем ведущем картофелеводческом регионе — Брянской области, площади выросли на 4000 гектаров. В Орловской области, в Калининградской будущие проекты по переработке мотивируют местных картофелеводов наращивать площади.

Но в то же время прогнозы оптимистичные с точки зрения достаточно высокого урожая. Минсельхоз сохраняет прогнозы, если мне память не изменяет, на уровне 7,6 млн тонн. А наши аналитики предполагают, что урожай может приблизиться к 8 млн тонн.

— Но ведь всё равно не будет рекордного урожая, как два года назад, верно?

— Да, мы не перейдем к рекорду 2023 года, когда было накопано 8,6 млн тонн. Но, может, на самом деле, нам таких рекордов на текущий момент и не надо. Потому что перепроизводство, перенасыщение рынка отрицательно сказывается на рентабельности нашего сектора.

С одной стороны, погодные условия позволяют сэкономить на поливе. С другой стороны, идут повышенные затраты на обработку средствами защиты растений, чтобы противодействовать распространению различных заболеваний.

— Давайте встанем на позицию рядового потребителя: а что с ценами будет? Будет ли такой же возможен скачок, как был в прошлом году?

— Ситуация с ценами немного перегрета и на самом деле не выглядит так критично, как выглядела до этого. В прошлый сезон цены для картофелеводов сложились достаточно неплохие с точки зрения их бизнеса. На прилавках мы фиксировали среднюю цену от 80 до 100 рублей.

Картофель и другие овощи «борщевого набора» по умолчанию не должны стоить копейки. Иначе просто аграрии будут менять свою специализацию, переключаться на другие сельхозкультуры. В итоге на фоне того, что идет сокращение выращивания картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах, может возникнуть риск некоего дефицита на рынке.

Чтобы такого не допускать, надо выстраивать политику взаимоотношений между аграриями, торговыми сетями на паритетных условиях, чтобы картофелеводы получали необходимую доходность, не сокращали площадь и не меняли свою специализацию. Либо сохраняли площадь, либо наращивали, наоборот, и площади, и, соответственно, валовое производство.

Не хватает людей, чтобы убирать картошку

Мнение известного фермера Василия Мельниченко отнюдь не такое радужное.

— Планировалось, что цена на картошку будет приличная и надо сажать. Однако позапрошлый год ударил по картофелеводам, когда цена была вообще никудышная. Например, в нашем хозяйстве мы по 8 рублей тогда забирали картошку и даже 700 тонн мы не смогли продать, ее выбросили в поле. Так что рвения особого сейчас выращивать зерновые и картофель у людей нету, — говорит Василий Александрович.

— То есть выращивать картофель — это нерентабельно?

— Картофель, может быть, и мог бы быть прибыльным. Однако это культура капризная на самом деле, она трудоемкая очень. Нет людей, некому убирать, а зарплату надо платить высокую, а с чего ее платить? Покупатель-оптовик не особо хочет нам платить.

Абсолютно провальная аграрно-промышленная политика, которая у нас была принята еще с 2012 года. Мы сделали упор на агрохолдинги. Но никакие агрохолдинги картошку не будут выращивать. Не будет крестьянства — не будет дешевой, качественной и разнообразной продукции сельского хозяйства. Будем есть суррогаты. Вот та же Ирландия производит в 13 раз больше сельскохозяйственной продукции, чем огромная Ленинградская область, в которой и климат, и территория, казалось бы, все сходятся.

— Но почему, например, агрохолдинги в картофеле не заинтересованы? Это ведь массовый продукт, рынок сбыта огромный.

— Это трудоемкая очень культура. Им же надо тогда набирать много людей на работу. Но при этом маленькая рентабельность. В прошлом году картошка скакнула в цене, и вроде казалось: те, у кого картофель был, в принципе, неплохо заработали, но на что этих денег хватит?

Она дорогая сама по себе, картошка, выращивать ее дорого сейчас. Комбайны картофелеуборочные дорогие очень, российских нет практически, мы просто не умеем делать такую технику. А потом комбайновая уборка — это немножко не то, что ручная: после комбайновой картошка хуже хранится значительно. Нужны люди, чтобы качественно убирать. А людей брать негде.