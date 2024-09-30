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Экономика В России поднимут пенсии и маткапитал: когда, для кого и насколько

В России поднимут пенсии и маткапитал: когда, для кого и насколько

Индексации проведут в следующем году

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11 комментариев

Средний размер пенсий составит 15 456 рублей

В России проиндексируют социальные пенсии и маткапитал. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Пенсии поднимут на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Их средний размер составит 15 456 рублей. Индексацию будут осуществлять ежегодно на основе прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 14,75% в 2025 году, 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 года на 7,3%. Сумма на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, на второго (если не было трат по сертификату) — 893 тысячи. Максимальный размер пособия по беременности и родам станет 794 тысячи рублей за 140 дней декрета в 2025 году.

Ранее Соцфонд сообщал, что начиная со следующего года трудовые пенсии будут повышать дважды. В феврале проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Мы разбирались, какими будут прибавки.

Еще одно пенсионное новшество 2025 года — индексация выплат работающим пенсионерам. Им пенсию не повышали с 2016 года, только пересчитывали в соответствии с накопленными за предыдущий год пенсионными баллами. В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год независимо от того, работает пенсионер или нет.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Поднимают доблестным стловичкам простым на рубль поднимут пенсию а на тысячу ЖКХ и цены на всё
Гость
35 минут
В России поднимут цены на жкх, бензин, дизель, газ, эл.энергию, продукты питания и проезд в гор.транспорте.
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