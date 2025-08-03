«Смотрите, это мы рисовали!»: как режиссер превращает детские каляки-маляки в одежду с историей

Источник: Наталья Мальцева

Наталья Мальцева из Барнаула — режиссер, который любит шить. Она окончила институт культуры, мечтала ставить театрализованные представления и устраивать праздники, но в один момент кардинально сменила вектор и начала шить. Спустя время появился ее проект «Как Пикассо», в котором Наталья дарит новую жизнь детским рисункам, вышивая их на одежде. NGS22.RU рассказывает о том, почему она сменила профессию, каким был первый заказ и как худи, на которой была вышивка рисунка ребенка с редким заболеванием, попала в руки актера Сергея Безрукова.

— Я режиссер, который шьет, — так отзывается о себе Наталья Мальцева с первых минут нашего разговора.

Рисунки оживают

Источник: Наталья Мальцева

После окончания института Наталья одно время даже работала по специальности, но всё же решила отучиться конструировать и шить. Так, со временем она освоила новую профессию и постепенно начала брать индивидуальные заказы от клиентов.

Источник: Городские медиа

— Одевала целый танцевальный коллектив, не забывала шить и себе, а спустя время ушла в наем и начала работать уже дизайнером. В нашем отделе была вышивальная машинка, а девочка, которая за ней работала, ушла, поэтому я освоила дизайн и на ней, — вспоминает Наталья.

Цена такого изделия может доходить до 30 и более тысяч рублей Источник: Наталья Мальцева

Всего же на производстве за машинкой она провела около трех с половиной лет, затем поняла, что нужно уходить в свободное плавание, давать волю фантазии и импровизировать, поэтому начала вышивать заказы клиентов. Одна из заказчиц и уговорила ее вышить на одежде рисунок своей дочки.

Тогда, вдохновившись результатом работы, Наталья решила сузить круг своих интересов в работе и создала проект «Как Пикассо», который стал оживлять детские рисунки, забавные каляки-маляки, которые дороги родителям.

Источник: Наталья Мальцева

Оригинал Источник: Наталья Мальцева Вышивка Источник: Наталья Мальцева

Настоящие фантазеры и куча творческих набросков

Первый заказ в проекте «Как Пикассо» пришел почти сразу же, Наталье стоило только выложить в соцсетях пост о том, что она теперь вышивает детские рисунки. К мастерице тут же прилетел большой вдохновляющий заказ от знакомой с тремя детьми:

— У них куча рисунков, и они прям настоящие фантазеры. Рисуют персонажей из мультиков, игр, всяких выдуманных ими миров. Она мне просто сфотографировала всё и скинула с просьбой придумать что-то классное.

Небольшие наброски оживают на футболках, которые мамы и папы носят с радостью Источник: Наталья Мальцева «Клоуни Боуни» Источник: Наталья Мальцева

Среди детских набросков оказался портрет мамы, нарисованный старшим сыном. Его отдельно вышили на футболке. А остальные рисунки перенесли на худи. Там оказались и герои, и смешные цитаты, которые дети произносили в разное время. Всё это и легло в основу уникального комплекта одежды. Готовый заказ отправился радовать мамочку из Санкт-Петербурга:

— Когда гости приходят, мальчишки тут же тащат худи показывать, как мне рассказывала заказчица. Бегут и кричат: «Смотрите, это мы рисовали!» Это стало настоящей памятной вещью для всей семьи.

Источник: Наталья Мальцева

Весной Наталье поступил еще один необычный заказ — создание подарка для Сергея Безрукова. Повод был особенным: в Барнауле проходил фестиваль, одним из участников которого стал московский театр, который и возглавляет известный актер.

В качестве памятного сувенира артисту решили вручить худи с детскими рисунками и цитатами из «Маленького принца». Автором работы стала девочка с «болезнью бабочки».

Источник: Наталья Мальцева

— Она подписала [рисунок]: «Все дороги ведут к людям». Мы перенесли ее почерк прямо на ткань. Эта фраза и стала одним из главных элементов, — вспоминает Наталья.

По ее словам, лично присутствовать на вручении подарка ей не удалось, но, как ей рассказали, эмоции Безруков испытал самые теплые.

Источник: Наталья Мальцева

— Для меня это был важный этап. Этот заказ стал еще одним подтверждением, что вышитые детские рисунки — не просто украшение, а память. Очень личная, теплая. Помню, когда отсылала первый заказ, подписала: «Пусть эта худи хранит ваши детские рисунки так же, как лучшие музеи мира хранят искусство». Думаю, в этом вся суть, — говорит мастерица.

Искренность и чистая фантазия

Именно в детских работах она черпает вдохновение, поскольку у детей нет ограничений и шаблонов. Только фантазия, искренность и живое воображение.

Однажды ей прислали рисунок, на котором мальчик изобразил папу.

— Портрет отправился на футболку, которая превратилась в кусочек семейной истории, — подчеркивает Наталья.

И хотя сама по себе вышивка автоматизирована, творческий и технический процесс отнимает немало времени, поскольку детскую картинку мастерица вручную перерисовывает в вектор и только потом переводит в машинную программу для вышивки. Как уточняет сама Наталья, для нее это не только способ заработать, а еще и возможность реализовать себя в проекте с душой.

Источник: Наталья Мальцева

Мастерица занимается еще и классической машинной вышивкой, например по фотографиям, а также берется за сложные творческие проекты. Одним из таких стал проект для фотографа, которая решила распечатать на пиджаке лица участниц одной из своих терапевтических встреч. Для реализации проекта использовали более 300 портретов красавиц.