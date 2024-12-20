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Авто Кризис-2024 «Москвич» вышел из спячки. Продажи русифицированных JAC возросли к концу года

«Москвич» вышел из спячки. Продажи русифицированных JAC возросли к концу года

Автозавод близок к выполнению плана-2024, хотя летом это казалось невозможным

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«Москвичи» нередко заезжают в салоны, где ранее продавали Renault

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Невероятные приключения «Москвича» в России продолжаются: после тяжелого начала года и резкого снижения цен весной завод пережил кратковременное оживление спроса, после чего летом продажи снова упали до прошлогоднего (то есть невысокого) уровня. Но в конце осени «Москвич» разогнался и впервые за 2024-й попал в топ-10 самых популярных брендов, выбив оттуда Exeed. Результат обусловлен стабильной ценовой политикой бренда и корпоративными продажами.

Пресс-служба завода отчиталась о более чем 3000 «Москвичей», проданных в ноябре, что соответствует рекорду, установленному в марте 2024 года после резкого снижения цен. Агентство «Автостат» дает более скромные показатели — 2620 проданных «Москвичей», но подобные расхождения нормальны: автозаводы считают машины, отгруженные дилерам, «Автостат» — поставленные на учет. При этом по итогам 11 месяцев данные близки: на «Москвиче» заявляют о 21 тысяче реализованных машин, «Автостат» — о 20,1 тысячи.

Пока весь спрос приходится на единственную модель — «Москвич-3»

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План завода на 2024-й составляет 27 тысяч автомобилей. Если продажи в декабре не установят абсолютного рекорда в шесть тысяч машин, что вдвое больше прежних достижений «Москвича», то план не будет выполнен. Но разница окажется не настолько велика, как в прошлом году: тогда завод планировал реализовать 50 тысяч машин, а по факту получилось 13–15 тысяч (в зависимости от методики подсчета). К началу 2024-го складские запасы «Москвичей» превышали годовой объем продаж, что вынудило марку снизить стоимость машин на суммы до 500–700 тысяч рублей.

Автозавод по большей части сохранил сниженную стоимость автомобилей, и сегодня «Москвич-3» стоит от 1,7 миллиона рублей с механической трансмиссией и от 1,77 миллиона с вариатором. Топовая комплектация оценена в 1,9 миллиона рублей. «Москвич» — самый доступный кроссовер, если брать продукцию мейнстримовых марок. Дешевле только малоизвестный в России Livan X3Pro.

«Москвич-3е», как и все электромобили, дорог и спросом не пользуется

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При этом завод остается заложником успеха одной модели — бензинового «Москвича-3»: в ноябре он обеспечил 91% продаж марки. Его электрическая версия «Москвич-3е» гораздо дороже (от 4,1 миллиона рублей) и с начала года разошлась тиражом 1,2 тысячи, что не позволяет ей занять видные места даже в сегменте электромобилей.

Не раскочегарился и «Москвич-6», хотя цены на него также существенно снижены: сейчас он стоит от 2,2 миллиона. Но в отличие от «трешки» у «Москвича-6» немало конкурентов — например, за Geely Emgrand и Omoda S5 просят даже чуть меньше. Во время тест-драйва мы отмечали также недостаточную приспособленность автомобиля к России (в частности, маленький просвет) и ряд других проблем.

Лифтбек «Москвич-6» изначально оценили в 2,626 млн рублей. В начале 2024 года он подешевел на полмиллиона

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Следующим «Москвичом» станет модель с индексом 8 — полноразмерный кроссовер, который будет конкурировать с Jaecoo J8, Chery Tiggo 9 Pro, VGV U75Plus и подобными машинами. Его длина составляет 4824 мм, предусмотрена семиместная версия. Цена автомобиля пока неизвестна, поэтому судить о ее рыночных перспективах сложно — сегмент больших кроссоверов уже достаточно насыщен и разнообразен: например, помимо классических кроссоверов, в нем представлены их более внедорожные версии Jetour T2.

В прошлом году проблемами для «Москвича» были не только низкие продажи, но также убыточность: в 2023-м выручка составила 59 миллиардов рублей, совокупный долг на конец года превышал 42 миллиарда рублей, чистый убыток был близок к 9 миллиардам.

«Москвич» не раскрывает данные о доле корпоративных продаж (и госзакупок), но, вероятно, они играют существенную роль в успехах бренда

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Завод продолжает инвестировать в производство и перешел на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов.

Продажам «Москвича» помог и ажиотаж на рынке в начале осени из-за негативных ожиданий от повышения утильсбора. Его очередной этап ждет нас с 1 января 2025 года.

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