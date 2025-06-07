Как тут сдержать улыбку? 10 фотографий животных, которые сделают ваш день

Решил стать вегетарианцем, но передумал, увидев цены на овощи Источник: Annette Kirby / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











Забавные котята уже давно никого не удивляют, но дикие животные могут быть не менее милыми и смешными. Каждый год фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Awards получает тысячи снимков со всего мира, которые поднимают настроение даже в самый хмурый день. Не верите? Посмотрите на фотографии тех, кто прислал заявку на конкурс в 2025 году, мы уже выбрали несколько для утренней заставки на телефон.

«Иди попробуй», Бхаргава Шривари

Пока одни говорят: «Львы не умеют лазить по деревьям, для них это сложно», один непоседливый львенок захотел и полез. Получается у него вполне неплохо. Возможно, всё дело в поддержке его брата, который всеми силами помогает, но при этом сам не рискует повторять маневр.

Источник: Bhargava Srivari / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— На фото братья-львы. Один из них словно подталкивает другого к шалостям, которые раздражают их мать, — предполагает Бхаргава.

«Ну мама!», Марк Мет-Кона

В отличие от других работ конкурса, когда видишь эту, больше хочется улыбаться не от смеха, а от умиления. Вы только взгляните, как эта самка гориллы нежно целует своего детеныша.

Источник: Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











Несмотря на мифы, созданные после выхода фильма о Кинг-Конге, гориллы — очень чуткие животные, которые никогда не нападут первыми на людей или других животных. При этом они очень берегут свое чадо и до трех лет заботятся о нем несмотря ни на что. Поцелуи и укачивания обязательны в программе каждой мамы.

«Смейтесь, будто вас никто не видит», Эмма Паркер

Мы нашли, кто может прийти на замену мему «Целующиеся рыбы». Над техникой, конечно, стоило и поработать, но эмоции налицо. Сама же фотограф Эмма Паркер уверена, что ее модели на снимке совсем не в порыве нежности, скорее они надрывно над чем-то смеются.

Источник: Emma Parker / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Два довольных грязнули отлично проводят время. Мне бы только хотелось знать, в чем заключалась шутка! — пишет Эмма.

«В очереди нырять», Мартин Шмид

В дисциплине пингвинам нет равных, но как же жаль того, кто занял очередь самый последний и не решается прыгнуть вне ее.

Источник: Martin Schmid / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Действительно спонтанная фотография, сделанная с борта экспедиционного судна в Антарктиде. Эти пингвины, казалось, дисциплинированно стоят в очереди, чтобы наконец прыгнуть в море, — рассказал Мартин.

«Парик», Янн Шоветт

Этот носорог — мастер маскировки. Он притаился в озере среди растений, даже парик надел, чтобы скрыть свой огромный рог. Только уши выдали его, на которые не хватило цветочков. Ничего страшного, в следующий раз он спрячется так, что фотограф Янн Шоветт его не заметит.

Источник: Yann Chauvette / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Большой носорог наслаждается изысканными блюдами из водных растений. Он ныряет под воду и возвращается с новым париком, сделанным из его восхитительной трапезы, — описал снимок Янн.

«Приветствующий дракон», Тревор Рикс

Какими мы привыкли представлять драконов? Большими, рычащими, источающими огонь и разрушение. Но в реальной жизни (да-да, они существуют, а вы не верили) драконы очень милые. Вот эта кроха даже специально выползла из своего убежища, чтобы поздороваться с Тревором и его спутниками в путешествии по Австралии.

Источник: Trevor Ricks / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Блуждая вдоль реки Маррамбиджи, мы заметили несколько ящериц, снующих под камнями в поисках пищи. В следующий момент из-под камней вынырнул юный гипслендский водяной дракон и дружелюбно помахал нам, — подписал фотографию Тревор Рикс.

«Счастливый олень», Джереми Дювекот

Вот так выглядит вечер пятницы после долгого рабочего дня. На календаре июнь, на улице тепло, впереди два дня выходных. Кажется, что даже через фотографию можно понять мысли этого оленя: «Домой, сначала в ванну, потом на кроватку и смотреть сериалы, а завтра — спать до обеда».

Источник: Jeremy Duvekot / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Эта самка оленя бегала вокруг и внезапно оказалась на моем пути. У меня был только один шанс снять ее, и я его использовал, — поделился фотограф.

«Командир», Рашель Макинтош

Маленький ящер очень буквально воспринял смысл мультика «Рататуй» (6+) и уже нашел себе жертву, чтобы управлять, а возможно, и стать лучшим поваром, как крыса Рами, а почему нет? Правда, волос у игуаны нет, но, судя по выражению мордочки, он совсем не против оказаться в подчинении.

Источник: Rachelle Mackintosh / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Лавовый ящер захватывает галапагосскую морскую игуану и отправляется в путешествие. Судя по одержимым глазам игуаны, лавовый ящер, возможно, захватил и ее душу, — подписала снимок Рашель.

«Ненавижу IKEA», Брайан Хемпстед

Даже если ваше жилище — гнездо, это не мешает жить по принципу «всё в дом». Эти два майна, которые, видимо, недавно образовали пару и задумались о том, чтобы стать родителями, подходит к делу основательно. Перед тем как отложить яйца, они собрали огромное гнездо всем соседям на зависть и на снимке Брайана заканчивают в нем ремонт.

Что интересно, майны отличаются очень громкими голосами и манерой кричать, когда разговаривают друг с другом, так что свое первое супружеское испытание — ремонт — они прошли явно не в умиротворении и покое.

Источник: Brian Hempstead / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025











— Фотография сделана 30 октября 2024 года в национальном парке Крюгера в Южной Африке, недалеко от лагеря Скукуза. Обыкновенная майна строит большое гнездо, — подписал снимок автор.