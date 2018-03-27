Жителя Брагино посадили за то, что купил себе на пробу героин

Ярославца посадили за покупку наркотиков

Жителя Дзержинского района Ярославля отправили в колонию строго режима за то, что он купил себе наркотики.

Мужчина заказал по телефону героин, оплатил с карты 1500 рублей и забрал по договорённости с продавцом свой пакетик в одном из подъездов дома по проспекту Дзержинского.

— Действуя по инструкциям продавца, обвиняемый обнаружил наркотическое средство в крупном размере массой более 2,6 грамма, содержащее в своем составе героин, в тайнике, оборудованном в подъезде одного из домов, — уточнили в прокуратуре Ярославля.

Наркотик 36-летний мужчина хранил дома для себя. Его задержали полицейские, вычислив по операции «Наблюдение». Позже суд приговорил ярославца к наказанию в виде 3,6 лет лишения свободы.

Недавно в Ярославской области задержали парня, который выращивал коноплю в горшочках для рассады.