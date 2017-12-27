Экс-чиновница по «мосейцевскому делу» попросила признать себя невиновной

Галина Рассамагина отдала девочек в семьи Любимовой и Роговой

Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшей руководительницы органов опеки и попечительства Ростовского района Галины Рассамагиной. Защитники были не согласны с судом первой инстанции, который вынес приговор фигурантам «мосейцевского дела».

— Суд рассмотрел аппеляцию и не нашёл причин, чтобы оправдать Галину Рассамагину, — рассказала официальный представитель ярославского областного суда Наталья Сарбунова. — Приговор ростовского районного суда оставили без изменений.

Напомним, Галину Рассамагину признали виновной в халатности при оформлении детей в семьи Людмилы Любимовой и Наталье Роговой. Она получила 1 год исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Но от уголовной ответственности экс-чиновницу освободили в связи с истечением срока давности.

Сама Рассамагина заявила, что она невиновна, и её адвокаты подали апелляцию в суд высшей инстанции. Вероятно, женщина рассчитывала на реабилитацию и хотела восстановиться на работе.

Напомним, что Рассамагина отдавала девочек в приют, где над ними издевались, били и заставляли есть горчицу. Спустя три года судебных тяжб, огласили приговор трём главным фигуранткам дела. Людмиле Любимовой назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима, Гузели Семёновой — пять с половиной лет. Рифе Гусмановой вынесли самый жёсткий вердикт — 12 лет.

Хроника громкого дела

2000 год. В селе Мосейцево Ростовского района закрывают сельскую школу. В селе приезжие православные решают открыть детский приют в школе, которая стала пустовать.

Через несколько лет в Ярославскую область из Москвы приезжает Людмила Любимова. Сначала она работает в Ростове Великом учительницей в мужской гимназии при Варницком монастыре. А затем перебирается в Мосейцево, в этот приют. Позже она обзаводится здесь двумя домами, где и живёт с детьми. Откуда у пожилой женщины деньги на дома, остаётся непонятным.

На удочерение детей Людмила Любимова получает благословение своего духовника. Ей 57 лет, но отдел опеки оформляет на неё сразу семь маленьких девочек. И это учитывая, что у неё даже нет паспорта гражданина России — она живёт с советским (видео с ее интервью). Позже этих детей она и удочеряет. И приют превращается как бы уже в большую семью. Помогают Любимовой в воспитании детей Рифа Гусманова, Гюзель Семёнова, Наталья Роговая и другие.

Ноябрь 2014 года. В приюте погибает 13-летняя Таня (девочку до удочерения звали Машей), приемная дочка Людмилы Любимовой. На её теле криминалисты обнаруживают 29 телесных повреждений. Эксперты следствия утверждают, что девочку жестоко избили за то, что она отказалась есть и работать по дому. Приёмная мать утверждает, что девочка просто упала с печки, а потом ещё и в подвал деревенского дома.

Следствие заявляет, что дети из «приюта» не ходят в школу и имеют большие задержки в умственном развитии. Также в Следственном комитете говорят: детей заставляли выполнять тяжёлые работы и постоянно били, а также наказывали другими способами. Детей у Любимовой отбирают и отвозят в Ярославль в центр реабилитации.

Тем временем тело погибшей Тани выкрадывают из морга, но силовики успевают поймать похитителей. Тело возвращают судмедэкспертам, а тех людей, которые пытались украсть труп, отпускают. Оказывается, в российских законах не прописано наказание за кражу мертвых людей.

В отношении Галины Рассамагиной, которая на момент мосейцевской трагедии была начальницей отдела опеки и попечительства управления образования Ростовского муниципального района, возбуждено уголовное дело о халатности.

Поднимается волна общественного гнева против уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Татьяны Степановой. Её упрекают в том, что та уже получала тревожные сигналы о «мосейцевском приюте», побывала там, но не увидела ничего плохого. Через некоторое время Степанова сложила свои полномочия. Правда, заявив о том, что это никак не связано с общественным мнением.

2015 год. Одной из фигуранток дела Людмиле Любимовой меняют меру пресечения. Из следственного изолятора она попадает под подписку о невыезде. Но Любимова нарушает условия подписки и после этого ей приходится вернуться в СИЗО.

2016 год. Следствие закончилось, и дело было передано в суд. Во время следствия свою вину фигурантки дела не признают. За время суда у обвиняемых сменилось около 40 адвокатов. Женщины всё это время содержались в следственном изоляторе.

Март 2017 года. Одной из обвиняемых по «мосейцевскому делу» Наталье Роговой вынесли приговор. Её приговорили к штрафу в семь тысяч рублей. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности подсудимая освобождена от наказания. Людмила Любимова едет в Москву для участия в передаче «Мужское и женское» на Первом канале.

Октябрь 2017 года. Любимова, Семёнова и Гусманова получают реальные сроки. Их отправляют в колонию общего режима.