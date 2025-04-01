«Хотим, чтобы там люди сгорели?»: мэр Ярославля потребовал снести незаконное кафе в городском парке

Двухэтажное кафе появилось в парке в Ярославле минувшей осенью Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал демонтировать двухэтажную пристройку в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.

«Недопустима самовольная постройка вообще. Тем более там, где находятся люди. Я не знаю, что мы хотим допустить? Хотим, чтобы там люди сгорели? Без всякого согласования с МЧС, с Роспотребнадзором открываются объекты. Как такое можно допустить?», — возмутился градоначальник на общегородском совещании 1 апреля.

Он поручил главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой обратиться в прокуратуру, МЧС, Роспотребнадзор с требованием провести проверки объекта.

«Это выходит за грани понимания, когда появляются такие объекты с нарушением всех требований законодательства. Во-вторых, в парке 30-летия Победы в год 80-летия Победы люди ставят самовольный объект. Где совесть вообще? И где понимание, в какой стране мы живем?» — добавил мэр.

На общегородском совещании прозвучала информация, что комитет по управлению муниципальным имуществом выпустил приказ о демонтаже объекта.

«В соответствии с этим приказом объект должен быть демонтирован. Привлекайте полицию, МЧС», — подытожил Артем Молчанов.

Более того, он потребовал разобраться с теми кафе и магазинами, которые стоят рядом с пристройкой.

«Понятно, что это киоски, времянки. Но кто-то много лет назад зарегистрировал на них право собственности как на объекты недвижимости. Как это произошло, давайте разбираться, подключать следственный комитет к этому вопросу», — высказался мэр.

Он потребовал главу района доложить о проделанной работе.

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Объект занял часть газона, его обнесли забором. Не всем жителям Брагина это понравилось. Люди начали жаловаться. Тогда в мэрии отметили, что участок, на котором стоит существующее кафе «На прудах» принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Власти подчеркнули, что возведение новой пристройки не согласовано с мэрией, что является нарушением условий договора аренды. От арендатора потребовали устранить нарушения, но это не было выполнено.

23 марта в незаконной постройке открылось кафе «Много рыбы».

Между тем, 27 марта в Ярославле прошел суд по вопросу расторжения договора аренды между собственником здания ресторана и агентством по аренде земельных участков. На заседании стороны представили дополнительные документы, которые нужно изучить. Суд принял решение отложить рассмотрение дела до 6 мая.

При этом принято административное решение о демонтаже самовольно установленного объекта. Работы будут выполнены после определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона.