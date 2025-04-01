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Город Часть Ярославля осталась без света: причина

Часть Ярославля осталась без света: причина

Речь идет о десятках домов

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1 комментарий
В Ярославле десятки адресов остались без света | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле десятки адресов остались без света | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле десятки адресов остались без света

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 1 апреля несколько десятков домов остались без света. Преимущественно отключения коснулись Фрунзенского и Ленинского районов. Причина — проведение плановых работ на сетях.

— Специалисты «Яргорэлектросети» проводят плановые профилактические ремонтные работы на оборудовании. С целью обеспечения безопасности персонала работы выполняются с отключением электроэнергии, — пояснили в пресс-службе компании «Россети».

Какие дома и на какое время остались без света:

С 09:00 до 16:00

  • Суздальское шоссе, № 52, 54, 54а;

  • ул. Гончарова, № 3, 4, 5, 6, 7/49;

  • ул. Короленко, № 2, 3, 3к.2, 6;

  • ул. Ломоносова, № 29-39, 30-40;

  • ул. Писемского, № 1-9, 1а, 4-12;

  • ул. Крылова, № 2а;

  • ул. Достоевского, № 33-58;

  • ул. Леваневского, № 14/2, 16/1, 18/34.

  • переулок Леваневского, № 1/16-15, 2/14-14, 4а, 6а;

  • ул. Кудрявцева, № 29/33, 31, 33, 35, 37;

  • ул. Лермонтова, № 22, 24, 24а, 26;

  • ул. Белинского, № 33/39, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39;

  • ул. Радищева, № 40/31, 42, 44, 44а, 46.

С 08:30 до 18:00

  • пр-т Октября, № 55, 55а, 57;

  • ул. Угличская, № 50.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
с 1 апреля.
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