Часть Ярославля осталась без света: причина

В Ярославле 1 апреля несколько десятков домов остались без света. Преимущественно отключения коснулись Фрунзенского и Ленинского районов. Причина — проведение плановых работ на сетях.
— Специалисты «Яргорэлектросети» проводят плановые профилактические ремонтные работы на оборудовании. С целью обеспечения безопасности персонала работы выполняются с отключением электроэнергии, — пояснили в пресс-службе компании «Россети».
Какие дома и на какое время остались без света:
С 09:00 до 16:00
Суздальское шоссе, № 52, 54, 54а;
ул. Гончарова, № 3, 4, 5, 6, 7/49;
ул. Короленко, № 2, 3, 3к.2, 6;
ул. Ломоносова, № 29-39, 30-40;
ул. Писемского, № 1-9, 1а, 4-12;
ул. Крылова, № 2а;
ул. Достоевского, № 33-58;
ул. Леваневского, № 14/2, 16/1, 18/34.
переулок Леваневского, № 1/16-15, 2/14-14, 4а, 6а;
ул. Кудрявцева, № 29/33, 31, 33, 35, 37;
ул. Лермонтова, № 22, 24, 24а, 26;
ул. Белинского, № 33/39, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39;
ул. Радищева, № 40/31, 42, 44, 44а, 46.
С 08:30 до 18:00
пр-т Октября, № 55, 55а, 57;
ул. Угличская, № 50.