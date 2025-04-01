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Криминал эксклюзив «Я был под постоянным контролем»: владельца дома обманом вынудили продать жилье — мошенники разыграли спектакль с задержанием

«Я был под постоянным контролем»: владельца дома обманом вынудили продать жилье — мошенники разыграли спектакль с задержанием

Его три месяца удерживали в ребцентре и вынудили продать недвижимость в 3,5 раза дешевле

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Александр Карпунькин лишился дома, оказавшись в реабилитационном центре | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаАлександр Карпунькин лишился дома, оказавшись в реабилитационном центре | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Александр Карпунькин лишился дома, оказавшись в реабилитационном центре

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Александра Карпунькина из Новосибирска похитили и против его воли поместили в реабилитационный центр. Целью был его дом, который впоследствии оказался продан по заниженной стоимости. Подозрение пало на двух местных жителей и директора реабилитационного центра. Причастных к преступлению задержали, сейчас силовики расследуют дело. Вся эта история похожа на лихо закрученный сюжет бандитского фильма, при этом у сибиряка и его адвоката остается масса вопросов. Подробности — в материале NGS.RU.

Каникулы в неволе

Три месяца 40-летний работник станции техобслуживания из Новосибирска Александр Карпунькин провел в центре реабилитации в деревне Новолебедевка Искитимского района. Сибиряк попал туда не по своей воле — более того, по его словам, проблем с зависимостями у него никогда не было.

В феврале прошлого года Александр одолжил своему знакомому Дмитрию 120 тысяч рублей, они были соседями. Дом в престижном дачном обществе Александру достался по наследству от матери. Александр тогда приехал в гости к Дмитрию, с собой у него были 380 тысяч наличными и золотые украшения.

«Я уезжал от него поздно вечером, он мне сам предложил, чтобы меня нигде не ограбили, оставить ценности у него. Это было 25 февраля. 28 февраля я позвонил ему и сказал привезти мне деньги и украшения, так как они были мне нужны. Он сказал, что завезет их утром 29 февраля. Утром он позвонил мне и сказал спуститься к подъезду. Я выхожу их забирать, а меня тут же пакуют в машину и увозят в чем был», — рассказывает Александр в разговоре с корреспондентом.

Реабилитационный центр существует уже много лет&nbsp;— он появился в 2010 году | Источник: Кристина / 2GISРеабилитационный центр существует уже много лет&nbsp;— он появился в 2010 году | Источник: Кристина / 2GIS

Реабилитационный центр существует уже много лет — он появился в 2010 году

Источник:

Кристина / 2GIS

Сибиряк попал в реабилитационный центр «Омега Плюс» под Искитимом. Он считает, что это не совпадение — его туда определил друг, чтобы не отдавать долг. По словам Александра, Дмитрий наблюдал, как его силой заталкивают в автомобиль, и говорил, что ему нужно «прокапаться».

Изначально Александру сказали, что он проведет в центре пять дней, но реабилитация затянулась. По словам собеседника, за ним постоянно наблюдали и не выпускали из помещений без контроля. Кроме того, по словам Александра, сотрудники центра регулярно его спаивали и заставляли употреблять наркотики.

«Очень жесткие условия, лагерные. Это закрытая территория, где ты находишься под постоянным надзором конвоя. Любой шаг, хоть в туалет отойти, — только под присмотром. Отношение руководства жесткое: психологически сильно давят, начинают оказывать давление через группу — наказывают всех за тебя», — говорит Александр.

Чаще всего Александр общался с человеком по имени Артак Цатурян, который представился ему сотрудником службы безопасности центра, — у них сложились доверительные отношения. Пациент даже предложил ему 250 тысяч рублей за досрочное освобождение и упомянул, что у него есть в собственности дом. Артак Царутян передал предложение своему начальнику Михаилу Казимиру. Тот, в свою очередь, предупредил Александра, что его друг Дмитрий якобы хочет обманом забрать у него дом.

«Мне дали какой-то телефон, чтобы я позвонил другу и попросил привезти документы на дом в Искитимском районе, а также 380 тысяч рублей наличными и золотые украшения. Всё имущество убрали в сейф реабилитационного центра — к нему у меня не было доступа. Из всей суммы долга Дмитрий вернул мне 95 тысяч рублей, но Казимир и Цатурян предложили мне их вложить в какое-то дело на две недели, чтобы утроить сумму. Я согласился», — продолжает Александр.

«Излечиться» и покинуть реабилитационный центр Александру удалось только через три месяца, 25 мая.

Фиктивная сделка

После реабилитации Александр не поехал домой — по его словам, его попросили подождать, пока не завершится то самое «общее дело», в которое он вложил 95 тысяч. Окончательно из центра он выбрался 2 июня, но и в этот раз домой его не пустили — сказали арендовать квартиру на несколько дней. Там он якобы должен был ожидать, пока ему вернут изъятые деньги и документы.

Александр занял 20 тысяч у друга на аренду квартиры. В ней впоследствии он всё время находился в компании Артака Цатуряна, который, по словам Александра, не отдавал ему телефон, не выпускал на улицу и постоянно с ним выпивал.

«Через три-четыре дня мне сказали, что меня отвезут домой. Я сел в машину, со мной ехали Артак и еще один человек из ребцентра, Григорий. Григорий по пути сказал, что ему нужно поднять несколько „закладок“ с наркотиками. Артак сказал, чтобы я разложил их по своим карманам. После этого мы заехали в гараж, но не успели мы зайти, как началось маски-шоу: всех кладут лицом в пол, обыскивают. Нам говорят: „Либо сейчас мы едем в полицию, либо ищите по два миллиона с каждого“. Естественно, я согласился», — говорит Александр, уточнив, что не видел ни формы, ни документов тех, кто его задержал.

Александр Карпунькин планировал продавать дом в Искитимском районе и уже даже опубликовал объявление | Источник: архив потерпевшегоАлександр Карпунькин планировал продавать дом в Искитимском районе и уже даже опубликовал объявление | Источник: архив потерпевшего

Александр Карпунькин планировал продавать дом в Искитимском районе и уже даже опубликовал объявление

Источник:

архив потерпевшего

При себе таких денег ни у кого не было. Спустя несколько минут в гараж приехал Михаил Казимир с сумкой, в которой, по словам Александра, были 6 миллионов рублей наличными. Люди в форме забрали деньги и отпустили их. Так Александр оказался должен 4 миллиона рублей своим спасителям — изначально было 2 миллиона, но Артак Цатурян попросил заплатить за него миллион, а затем сверху прибавились «прочие расходы».

Но и эта история завершилась возвращением Александра Карпунькина не домой, а снова в реабилитационный центр.

«Не хотели отпускать меня, я был под постоянным контролем — ни шагу без них, телефон изъят. Они дали мне документ, в котором сказано, что я беру у них займ и гарантирую вернуть четыре миллиона. В качестве гарантии попросили переписать на них дом в Искитимском районе», — объясняет Александр.

19 июня сибиряк подписал документы, а уже через пару дней, гласит выписка из ЕГРН, у его дома и земельного участка в ДСОНТ «Бердь» сменился собственник — дом достался некоему Ивану Голованову. С покупателем Александр знаком не был — видел его лишь в МФЦ, где подписывали документы. По словам Александра, его смутило, что вместо договора займа они оформляют договор купли-продажи (есть в распоряжении NGS.RU, но он не стал спорить — боялся за свою жизнь.

«После подписания договора я отдал им ключи. В машине Казимир дал мне пакет с 380 тысячами рублей, из них мне отдали 170 тысяч. 200 тысяч забрали, чтобы погасить долг по алиментам — из-за него нельзя было продать дом. Мой паспорт и документы по сделке у меня забрали, чтобы я не мог скрыться. Я уехал в свою квартиру, со мной был Артак — он похитил у меня последние 100 тысяч рублей, которые я спрятал в ванной, и убежал. Мне сказали, что меня точно будут искать, пришлось какое-то время скрываться, я жил у друзей», — вспоминает Александр события после окончательного освобождения из ребцентра.

Начальник Александра посоветовал ему адвоката — лишь тогда он убедился, что стал жертвой мошенников. Его дом продали за 4 миллиона рублей, хотя сам он незадолго до своего похищения обратился в агентство недвижимости и планировал получить за него не меньше 14 миллионов. Участок также ушел новому владельцу по заниженной стоимости. Денег Александр, по его словам, так и не увидел.

Адвокат Наталья Харитонова попыталась оперативно отменить сделку, но было поздно: другой человек уже получил право собственности. Первым делом юрист подала иск в Искитимский районный суд о признании сделки недействительной, а затем Александр обратился в правоохранительные органы.

Авторы постановки

Расследование дела продвигалось с трудом, говорит Наталья Харитонова, проверка заняла несколько месяцев. При этом в день обращения Александра в правоохранительные органы из его дома уже начали вывозить имущество. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества и незаконного лишения свободы (ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ) 10 октября, а еще через неделю — по факту похищения (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Первым задержали Артака Цатуряна — его, помимо похищения и лишения свободы, обвиняют в мошенничестве. Задержание произошло за день до того, как он попытался покинуть город — предположительно, он планировал скрыться от следствия.

Один из обвиняемых уже был судим за грабежи и кражи | Источник: соцсети Артака ЦатурянаОдин из обвиняемых уже был судим за грабежи и кражи | Источник: соцсети Артака Цатуряна

Один из обвиняемых уже был судим за грабежи и кражи

Источник:

соцсети Артака Цатуряна

Затем силовики задержали Николая Бочкарева — директора реабилитационного центра АНО ЦСО «Омега Плюс», в котором удерживали Александра Карпунькина. В декабре его отправили в СИЗО по обвинению в похищении и лишении свободы. Информация об обысках в центре удостоилась пресс-релиза в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области. Оперативники продолжили розыск остальных фигурантов дела.

Михаила Казимира задержали последним — ему вменяют только мошенничество и незаконное лишение свободы. По словам Александра Карпунькина, в ходе очной ставки тот признался, что история с задержанием и откупом от уголовного дела была постановкой. Протокол допроса, в котором обвиняемый об этом говорит, потерпевший предоставить не смог.

По данным Rusprofile, АНО ЦСО «Омега Плюс» зарегистрировано в 2010 году, центр несколько раз менял адрес регистрации. Единственным руководителем числится Николай Бочкарев, список учредителей скрыт. Выручки за всё время существования у центра нет.

Иерархия в реабилитационном центре, по словам Александра и его представителя, иная: руководит учреждением Михаил Казимир, хоть официально нигде не указан. По словам Александра, реальный руководитель центра отбывал срок в тогучинской ИК-3, но найти судебные акты с его участием не удалось, как и любых упоминаний человека с такими именем и фамилией.

Богатое криминальное прошлое есть у другого участника схемы — Артака Цатуряна. Он был судим не менее четырех раз за грабежи и кражи, следует из приговора на сайте Новосибирского областного суда. Также полного тезку Артака Цатуряна судили за избиение маленького ребенка сожительницы в 2016 году, но производство по делу прекратили. Последний приговор суд вынес в 2019 году — тогда Артака Цатуряна приговорили к десяти годам тюрьмы за грабеж, кражу, вымогательство и похищение человека.

Сомнительная репутация

И Александра Карпунькина, и его адвоката удивляет, что реабилитационный центр продолжает работать. И дело не только в возбужденном в отношении директора уголовном деле.

Наталья Харитонова заявила в прокуратуру о многочисленных нарушениях в работе реабилитационного центра. Среди них нарушения требований пожарной безопасности, запертые окна, антисанитария, а также судимые сотрудники.

Прокурорская проверка (результаты есть в распоряжении НГС) показала, что нарушения действительно были. Ведомство внесло директору представление и возбудило административное дело. При этом довод о судимых сотрудниках остался без внимания — прокуратура не подтвердила, что Михаил Казимир и Артак Цатурян вообще работали в учреждении.

Почти все отзывы у АНО ЦСО «Омега Плюс» в сервисе 2GIS положительные, лишь один был негативным, но позже его автор извинился и написал другой. Последние отзывы появились в январе и феврале 2025 года.

Кто сейчас исполняет обязанности задержанного Николая Бочкарева — неизвестно. Корреспондент NGS.RU не смог связаться с центром, так как его телефон недоступен.

Недоумение у Александра Карпунькина вызывает и то, что новый собственник его дома, Иван Голованов, не стал фигурантом уголовного дела. По словам потерпевшего, в деле он числится свидетелем, а заседания суда по отмене договора купли-продажи вместо него посещает его представитель. Связаться с Иваном Головановым НГС не удалось: оба его номера телефона оказались недоступны.

Сейчас Александр живет в квартире, которую в 2022 году приобрел в ипотеку. Его друг, из-за которого он оказался в реабилитационном центре, также проходит свидетелем по делу, но долг пока не вернул.

В середине февраля в Новосибирске произошел похожий случай: местного жителя похитила группа людей и требовала от него продать имущество на 8 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Эмиль ФуксЭмиль Фукс
Эмиль Фукс
Корреспондент
Новосибирск Мошенники Похищение Искитим Реабилитационные центры Незаконная продажа дома
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