Без них никак не можем? Западные бренды возвращаются в Россию, вопреки санкциям — как это возможно

Компании опять хотят работать открыто и под своим именем Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Дождались! Первый западный бренд, ушедший из России после введения санкций, официально возвращается — это итальянский Ariston, производитель систем отопления и водоснабжения. Он восстановил полный контроль над своими активами в России после отмены указа президента Владимира Путина о временной передаче под госуправление. В течение почти года управление активами Ariston находилось в руках одной из структур Газпрома.

Согласно официальному заявлению Ariston Group, компания планирует возобновить сотрудничество с местным менеджментом, однако подчеркивает, что будет строго соблюдать действующие международные санкции.

Это заявление вызывает определенные сомнения у эксперта MSK1.RU Раисы Донской, руководителя группы компаний по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс».

— Товары, которые они продают, находятся под санкциями. Экспорт этих товаров из Евросоюза запрещен: стиральные машины, сушильные машины, водонагреватели газовые накопительные, водонагреватели электрические накопительные, газовые колонки — под санкциями, — говорит Донская. — Очень интересно, как они собираются это обойти. Либо какие-то страны начнут нарушать собственные ограничения, либо компании будут использовать обходные схемы. Ведь санкции Евросоюза предусматривают административную и уголовную ответственность за их нарушение.

— Но ведь и многие другие компании, кроме Ariston, уже заявили, что «рассматривают возможность» возвращения на российский рынок.

— Получается, что если компания публично заявляет о возвращении, то либо таможенные органы их стран не соблюдают санкционные ограничения, либо сами компании открыто обходят эти ограничения, что влечет за собой ответственность. Мне кажется, сейчас мы наблюдаем волну заявлений на фоне ограничений, введенных США и Евросоюзом. Это больше похоже на попытку давления бизнеса на политику, — говорит Донская.

Действительно, следом за новостями из Италии появились и из Южной Кореи: гиганты Hyundai, Samsung и LG начали обдумывать возможное возвращение на российский рынок, сообщает издание The Korea Times. Компания LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе в Подмосковье, который был приостановлен в 2022 году. В компании заявили, что это необходимо для предотвращения износа производственных мощностей.

Представители Hyundai также сообщили, что компания внимательно следит за ситуацией на российском рынке.

В то время как Samsung не делает официальных заявлений о своих планах. Хотя компания поддерживает определенную деятельность в России.

Причем все три корейские компании сохраняют контроль над своими российскими активами: LG и Samsung — полностью, а Hyundai имеет право на обратный выкуп.

— Южная Корея является грамотной страной в бизнес-среде, а также «побратимом» для США. Поэтому для Южной Кореи достаточно проблематично вести бизнес напрямую с Россией из-за санкций в том числе, — говорит MSK1.RU бизнес-коммуникатор Ия Ким, эксперт по Южной Корее. — Конечно, LG и Samsung хотят получить возможность напрямую работать на российском рынке под своим именем. Пострадал не только продавец в лице Южной Кореи, но и покупатель. Скажем, «параллельный импорт» подразумевает дополнительные расходы как минимум на логистику.

Однако нужно понимать, что западные бренды на российском рынке не ждут с распростертыми объятиями, объясняет управляющий партнер JTLconsulting, бизнес-консультант Юлия Ченцова. И вопрос это не только политический, но и связанный с тем, что рынок полностью перестроился с 2022 года.

— Несмотря на то, что дверью они хлопнули громко, глобально российский рынок не почувствовал дефицита. «Свято место пусто не бывает» — места заняли компании из дружественных юрисдикций либо отечественные производители (в зависимости от сферы деятельности), — говорит Ченцова.

— Например, те же китайцы, которые заняли нишу мобильных телефонов и электроники?

— Конечно, теперь, возвращаясь, иностранные компании могут столкнуться с более жесткой конкуренцией. Кроме того, подорвано доверие — особенно это касается бизнеса в сфере услуг, где важен человеческий фактор. Насколько отечественный потребитель будет готов броситься и покупать? Кроме того, было бы логично выработать условия, при которых компании могут вернуться. Чтобы это не было просто подачей заявления на регистрацию компании (представительства) на территории РФ.

Иностранные компании должны считаться с новой реальностью и нести последствия принятых ранее решений. И уже встраиваться в рынок, а не становиться условными монополистами в определенных сегментах только за счет бренда с историей, — говорит Ченцова