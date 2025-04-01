«Ниже климатической нормы»: в начале апреля в Центральной России резко изменится погода

Синоптики рассказали об изменении погоды в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики предупредили жителей Центральной России об изменении погоды. В первые дни апреля нас ждет похолодание и дожди.

«Небольшие дожди начнутся уже в первую половину дня 1 апреля, а на пик непогода станет выходить ближе к вечеру», — предупредили в центре «Фобос».

Осадки остудят воздух, температура в средней полосе понизится. На протяжение рабочей недели столбики термометров в Ярославской области в дневные часы будут опускаться — с 14 градусов во вторник, 1 апреля, до 10-11 градусов в пятницу, 4 апреля. В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, будет всего 4-5 градусов.

«С началом выходных в регион придет настоящее похолодание — холодный атмосферный фронт с севера принесет кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, вернет ночные заморозки, да и днем будет лишь +5…+7 градусов, что уже на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Еще на градус-другой холоднее в воскресенье, и также не исключены кратковременные осадки в смешанной фазе», — уточнили в центре «Фобос».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

1 апреля, вторник: облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха +11… +16 градусов;

2 апреля, среда: облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1… +4 градуса, днем +6… +11 градусов;

3 апреля, четверг: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1… +2 градуса, днем +6… +11 градусов;

4 апреля, пятница: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1 градус, днем + 11 градусов;

5 апреля, суббота: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем + 4 градуса;

6 апреля, воскресенье: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью -4 градуса, днем + 5 градусов.