Дешевле нашего юга: куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Многие планируют отдых уже сейчас Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Из-за разлива мазута в Черном море многие поменяли планы на отпуск. Россияне отказываются от приобретенных путевок и туров в курортные города Краснодарского края. Школьников вместо Анапы отправят в летние лагеря Сочи. Как катастрофа с разливом мазута изменила предпочтения туристов и куда отправиться летом — наши коллеги из 29.RU спросили у директора туристического агентства Юлии Исаевой.

— У нас [в туристическом агентстве] спрос на поездки за границу вырос. Туров на Черное море бронируем намного меньше, чем в прошлом году. При этом снижения цен на курорты Краснодарского края я не заметила. Более того, некоторые отели на нашем юге стали даже дороже, — рассказала Юлия редакции 29.RU.

Источник: Юлия Исаева Источник: Юлия Исаева

По ее словам, отдых на Черном море может быть очень разным — от частного сектора до дорогих отелей 5 звезд, поэтому искать более бюджетные варианты может быть сложно.

— Если говорить в целом, то отдых на Средиземном и Красном морях обойдется примерно как отдых на Черном море. Или даже дешевле, учитывая, что Турция и Египет в основном работают по системе «всё включено», а на нашем юге много дополнительных расходов, — отметила Юлия.

Некоторые выбирают отдых за границей. Цены на путевки напрямую зависят от сезонности, состава туристов, количества дней, уровня отеля. В среднем, рассказала Юлия, Турция из Архангельска на неделю в мае обойдется от 75 тысяч на человека. Бюджетный отель 5 звезд — от 85 тысяч, 5 звезд делюкс — от 120 тысяч.

Источник: Юлия Исаева Источник: Юлия Исаева

Турция — самое популярное направление у россиян. В соотношении «цена-качество» у этой страны нет конкурентов. К тому же это единственное зарубежное направление, куда можно улететь из многих городов страны. Юлия рассказала, что также популярны Египет, ОАЭ, реже — страны Азии и Мальдивы.

— Для любителей погорячее — ОАЭ и Египет. Летом там очень жарко, но дешевле, чем в сезон, — рассказала Юлия Исаева. — Для тех, кто соскучился по Азии, — Вьетнам. Тем более появились прямые рейсы из Москвы в Нячанг. А так весь мир для вас! Главное — понять, какого отдыха хочется именно вам и какую сумму вы готовы на это потратить.