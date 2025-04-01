НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 758мм 33%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,50
EUR 92,43
Последствия обмеления Волги
Чем занимается СОБР
Электронные повестки
В лесу нашли первые грибы
Когда отключат отопление
Кто выкупил гостиницу
Зачисление в первые классы
Продают недострой
Отправят ли срочников на СВО
Новый микрорайон у третьего моста
Лето эксперт Дешевле нашего юга: куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Дешевле нашего юга: куда поехать отдыхать россиянам вместо Черного моря

Спросили у директора турагентства

373
7 комментариев
Многие планируют отдых уже сейчас | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUМногие планируют отдых уже сейчас | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Многие планируют отдых уже сейчас

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Из-за разлива мазута в Черном море многие поменяли планы на отпуск. Россияне отказываются от приобретенных путевок и туров в курортные города Краснодарского края. Школьников вместо Анапы отправят в летние лагеря Сочи. Как катастрофа с разливом мазута изменила предпочтения туристов и куда отправиться летом — наши коллеги из 29.RU спросили у директора туристического агентства Юлии Исаевой.

— У нас [в туристическом агентстве] спрос на поездки за границу вырос. Туров на Черное море бронируем намного меньше, чем в прошлом году. При этом снижения цен на курорты Краснодарского края я не заметила. Более того, некоторые отели на нашем юге стали даже дороже, — рассказала Юлия редакции 29.RU.

Источник: Юлия ИсаеваИсточник: Юлия Исаева
Источник:

Юлия Исаева

Источник: Юлия ИсаеваИсточник: Юлия Исаева
Источник:

Юлия Исаева

По ее словам, отдых на Черном море может быть очень разным — от частного сектора до дорогих отелей 5 звезд, поэтому искать более бюджетные варианты может быть сложно.

— Если говорить в целом, то отдых на Средиземном и Красном морях обойдется примерно как отдых на Черном море. Или даже дешевле, учитывая, что Турция и Египет в основном работают по системе «всё включено», а на нашем юге много дополнительных расходов, — отметила Юлия.

Некоторые выбирают отдых за границей. Цены на путевки напрямую зависят от сезонности, состава туристов, количества дней, уровня отеля. В среднем, рассказала Юлия, Турция из Архангельска на неделю в мае обойдется от 75 тысяч на человека. Бюджетный отель 5 звезд — от 85 тысяч, 5 звезд делюкс — от 120 тысяч.

Источник: Юлия ИсаеваИсточник: Юлия Исаева
Источник:

Юлия Исаева

Источник: Юлия ИсаеваИсточник: Юлия Исаева
Источник:

Юлия Исаева

Турция — самое популярное направление у россиян. В соотношении «цена-качество» у этой страны нет конкурентов. К тому же это единственное зарубежное направление, куда можно улететь из многих городов страны. Юлия рассказала, что также популярны Египет, ОАЭ, реже — страны Азии и Мальдивы.

— Для любителей погорячее — ОАЭ и Египет. Летом там очень жарко, но дешевле, чем в сезон, — рассказала Юлия Исаева. — Для тех, кто соскучился по Азии, — Вьетнам. Тем более появились прямые рейсы из Москвы в Нячанг. А так весь мир для вас! Главное — понять, какого отдыха хочется именно вам и какую сумму вы готовы на это потратить.

А вы уже определились, где будете отдыхать?

Да
Нет
Еще есть время
ПО ТЕМЕ
Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Отпуск Черное море Архангельск Разлив мазута в Анапе Отдых Туризм
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
100к за неделю питания как не в себя - это маразм
Гость
1 час
Нам отдыхать некогда, у нас семья дети. Бездельники пусть отдыхают.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление