Пенсии поднимут, а на ипотеку и автокредит введут лимиты: законы с апреля 2025 года

ЦБ введет лимиты для банков и других организаций, выдающих кредиты на покупку жилья и автомобилей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ежемесячно в России вступает в силу множество новых законов, указов, постановлений и прочих нормативно-правовых актов разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в апреле 2025 года.

Зачисление детей в первый класс

Сегодня школы начали принимать от родителей заявления на зачисление будущих первоклассников. Первый этап приема продлится до 30 июня. В этот период идет запись в учебные заведения по месту прописки, а также в любые другие тех детей, у кого есть льготы. Возможность попасть в другие школы независимо от адреса проживания и наличия льгот появится позже — с 6 июля, но только если остались свободные места.

Подать заявление на поступление в школу можно:

через единый или региональный порталы госуслуг;

лично в школе;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Тесты на знание русского языка для детей-мигрантов

С 1 апреля дети мигрантов, желающие поступить в школу, должны будут пройти тестирование на знание русского языка. Для всех возрастов разные задания. Например, поступающим в первый класс нужно продемонстрировать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание лексики, грамматики. Второклассники уже должны уметь читать и писать. Чтобы попасть в образовательное учреждение, ребенок должен набрать не менее трех баллов.

Помимо этого, при поступлении в общеобразовательное учреждение (школу или детский сад) для таких детей будет обязательной проверка законности их пребывания на территории страны.

Новые правила выдачи сим-карт

С 1 апреля в России начинает действовать ограничение на количество сим-карт, которые может оформить один человек. Кроме того, на портале госуслуг появится функция, позволяющая проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на ваше имя.

Эти меры направлены на борьбу с кибермошенничеством, которое часто связано с использованием услуг связи. Число сим-карт, которыми могут владеть россияне, сокращают до 20, а операторы связи, в свою очередь, будут обязаны проверять достоверность сведений об абонентах до начала оказания услуг.

Налоги с рекламы для блогеров

За распространение рекламы в интернете, направленной на российского пользователя, придется платить 3% от дохода. Это требование распространяется на блогеров, операторов и агентов. За отчислениями и их объемом будет следить Роскомнадзор на основе информации о такой рекламе.

Лимиты по ипотеке и автокредитам

Центральный банк теперь может вводить лимиты для банков и микрофинансовых организаций по ипотеке и автокредитам. Ограничения затронут высокорискованные сделки, к которым относятся кредиты заемщикам, тратящим более половины своих доходов на обслуживание долга и имеющим низкий первоначальный взнос. Помимо этого, будут ограничены и ипотечные кредиты, выдаваемые более чем на 30 лет, потому что банкам в таком случае сложно оценить возможные трудности, с которыми может столкнуться заемщик.

Речь идет о максимальной допустимой доле отдельных видов кредитов в их общем объеме в течение текущего квартала. Однако по ипотеке ограничения будут вводить в два этапа:

С 1 июля 2025 года — на квартиры в новостройках и готовых домах. С 1 января 2026 года — на строительство жилого дома и иные кредиты под залог недвижимости.

Индексация пенсий

Страховые пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Это решение позволит улучшить доходы для приблизительно 4,2 млн граждан, а на реализацию индексации пенсий выделено 85 млрд рублей из бюджета Соцфонда России.

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для инвалидов, потерявших кормильца, нетрудоспособных граждан и тех, кто по каким-то причинам не смог получить право на страховую пенсию, например не заработал достаточного количества ИПК или не отработал необходимое количество лет.

После индексации пожилые граждане и люди, потерявшие кормильца, начнут получать 8824,08 рубля. Выплаты инвалидам изменятся в соответствии с группой:

инвалиды третьей группы начнут получать 7500,53 рубля;

инвалиды второй группы — 8824,1 рубля;

инвалиды первой группы и инвалиды с детства (второй группы) — 17 648,24 рубля;

инвалиды с детства первой группы и дети с инвалидностью — 21 177,59 рубля.

Дети-сироты, у которых нет обоих родителей или они неизвестны, начнут получать с 1 апреля 17 648,24 рубля, а малочисленные народы Севера — 8822,91 рубля. Если после индексации сумма выплат окажется ниже прожиточного минимума, региональные власти доплатят разницу. В среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 15 250 рублей.

С 1 апреля пенсии вырастут также у некоторых категорий граждан, связанных с военной службой. В их числе получившие инвалидность во время службы по призыву, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчики-испытатели и космонавты, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

Помимо самих выплат, пересчитают и то, на основании чего их формируют, — стоимость пенсионных баллов. В 2024 году один ИПК стоил 133,05 рубля, с 1 апреля 2025 года сумма вырастет до 142,76 рубля.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

Выплаты ветеранам

В апреле–мае пожилых россиян ждет еще и разовая выплата к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Ее сумма будет отличаться для разных категорий:

инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ — 80 тысяч рублей;

работники тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто — 55 тысяч рублей.

Деньги получат не только проживающие в России граждане, но и те, кто постоянно находится в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Семейная ипотека на вторичку

Льготную программу ипотеки, которая положена семьям с детьми, расширили. Теперь кредит на покупку жилья на особых условиях можно получить при покупке не только квартиры в новостройке, но и на вторичном рынке.

Однако купить квартиру получится лишь в тех населенных пунктах, где зафиксирована низкая строительная активность, — не более двух новостроек. Под это условие подходят 901 город, среди них Геленджик, Туапсе, Норильск и Сызрань. При оформлении квартиры там семьи с детьми получат кредит под 5–6%.

Иностранные права станут недействительными

С 1 апреля 2025 года иностранные права перестанут быть действительными в России. Заменить удостоверение на российское придется иностранцам, которые получили гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, и тем, кто въехал в страну до этой даты. Исключением являются права, выданные в Белоруссии для граждан этой страны и россиян.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.

Весенний призыв в армию

Традиционно 1 апреля в России стартует весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. В этот период военкоматы будут призывать мужчин от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете или еще нет, хотя должны. За это время, согласно указу президента России Владимира Путина, призовут 160 тысяч человек. В те же даты уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву.