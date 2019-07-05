Секреты каучсёрфинга: как легко найти друзей и бесплатный ночлег в любой точке мира

Миллионы людей из разных стран путешествуют по миру и не платят за проживание. Всех их объединяет онлайн-сервис, где они находят друг друга: одни приезжают в гости, другие — принимают у себя. Базовая регистрация и поиск на Сouchsurfing.com бесплатны. Как эффективно пользоваться сервисом, на какие неприятности можно нарваться и по каким критериям выбирать место для проживания, мы узнали у 27-летнего Филиппа Седова из Ярославля, который объехал по системе каучсёрфинга практически всю Европу — Испанию, Италию, Венгрию... Зарегистрировался на сайте Филипп 2,5 года назад, уже успел пожить в 15 местах и принять у себя 9 путешественников.

Каучсёрфинг — одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Объединяет более 14 миллионов человек в 200 000 населенных пунктах. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия.

— Поехать по каучсёрфингу может любой человек или есть какие-то ограничения?

— Шансов больше у тех, у кого заполнен профиль — информация о себе, фотографии. Чтобы хосты (люди, которые предлагают бесплатное жильё. — Прим. ред.) видели, что ты не фейк, а реальный человек, и могли заранее что-то о тебе узнать. Но ограничений никаких нет. Выбираешь город, кидаешь заявку, смотришь варианты.



Познакомиться с интересными людьми через каучсёрфинг — проще простого Фото: архив Филиппа Седова

— Не страшно вот так к незнакомым людям ехать? Вдруг какие-нибудь мошенники или вообще маньяки профиль зарегистрировали и заманивают к себе жертв.

— Во-первых, я — авантюрный человек, а во-вторых, я практически всю жизнь провёл в Брагино, поэтому знаю, как постоять за себя. Но бояться не стоит никому, нужно просто внимательнее выбирать хостов, изучать их профили. Но самое главное, на сайте есть система отзывов. Поэтому можно посмотреть, кого люди уже принимали в гости, из каких стран и что они потом написали про свой визит. Если хоть кто-то напишет что-то плохое, то техподдержка сервиса тут же начнёт проверку. Поэтому люди стараются, чтобы не испортить себе «историю» и получать только хорошие отзывы. Можно, конечно, завести другой профиль, но он будет пустой. Поэтому всем, кто переживает, советую смотреть на количество отзывов, внимательно их читать, а заодно и изучать профили тех людей, которые оставляли отзывы. Станет всё понятно.

На прошлой неделе в Праге меня ждал приятный сюрприз. Человек, который принял меня в гости, оставил мне ключи от своей квартиры. Мы немного поболтали, он прочитал отзывы на моей странице, после чего сказал: «Завтра я рано уйду из дома, а ты спи столько, сколько тебе нужно».

Найти жильё по каучсёрфингу можно практически в любой стране мира Фото: архив Филиппа Седова

— И что, прямо никогда никаких неприятностей не бывало?

— Как же? Бывало всякое. Один раз, когда я приехал в Софию, мне достался грязный дом. И не просто грязный, а очень грязный. Прямо с антисанитарными условиями. Там было не убрано, причём какое-то ну очень долгое время. Спать мне предложили на непоменянном постельном белье. В квартире было какое-то безумное количество животных: кошки, собаки, кролики, кто-то там ещё. Запах был соответствующий.

А ещё в Европе каучсёрфингом любят пользоваться геи. Тем более что там это не считается чем-то неприемлемым, как в России. Некоторые молодые люди там так знакомятся, потому что в отличие от сайтов знакомств и приложений здесь всё намного проще — здесь люди целенаправленно ищут жильё. Есть некоторые геи, которые ищут лёгкого секса, просто пишут тем, кто приезжает в их город: «Привет! Как дела? Я могу тебя захостить». Один раз и меня попытались на это дело развести. Это случилось во Франции. Но ничего страшного не произошло — я просто отказался и не принял приглашение хоститься в этом месте. Хотя даже после отказа меня никто не выгонял, я просто сам решил, что лучше переночую в другом месте.



Некоторых геев можно определить сразу. Многие из них указывают какие-то интимные детали в профиле. Как правило, не в открытую, а что-нибудь про нудизм или, например, массаж. По фоткам многое может быть понятно. И ещё раз скажу — надо читать отзывы. Многое сразу станет понятно.

Чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций, нужно, чтобы какие-то деньги у тебя всё равно были — хотя бы на одну ночь в отеле или хостеле. Потому что не всегда по каучсёрфингу можно найти хоста быстро.

— Я видел у тебя в профиле, что ты побывал на Украине, в Прибалтике... Не заметил ли ты какого-то негатива к себе из-за того, что ты из России?

— Во-первых, люди сразу видят в профиле, что я из России. То есть они могли бы и не приглашать меня вовсе в гости сразу. Да и вообще, ни разу даже не столкнулся, чтобы кто-то написал: «Ты — русский, поэтому я тебя не приму». Во-вторых, я вообще ни в Литве, ни в Эстонии, ни на Украине не заметил какого-то особенного отношения к русским. В Таллине и Вильнюсе вообще на улице повсюду русская речь. Я знаю, что многие россияне, насмотревшись телевизора, думают, что там повсюду сплошная ксенофобия. Но это не так. По крайней мере, я себя чувствовал везде комфортно.

Филипп не столкнулся с национальной неприязнью к русским ни в одной стране, где побывал Фото: архив Филиппа Седова

(Ранее мы писали о том, как сейчас россиян принимают в Грузии. — Прим. ред.). — Слушай, а есть у каучсеррфингистов своя какая-то культура, традиции. Вот за гостиницу мы деньги платим, а тут что, магнитики из Ярославля всем развозить, что ли?

— Никто никому, естественно, ничего не должен. Но есть такой момент, особенно если ты поездку планировал заранее, а не из аэропорта начал искать хоста, то можно захватить какой-нибудь сувенир. Что именно привезти — вариантов масса. Мне кажется, что выбирать подарок нужно, изучив профиль человека, к которому едешь. Но я заметил, что многим нравится, когда из России им привозят водку, чтобы на бутылке было написано по-русски, акцизы были русские. Даже непьющим нравится.

Ну и я считаю, что, когда ты приезжаешь к людям в гости по каучсёрфингу, нужно оставлять после себя всё в чистоте. Если хозяин не возражает, то неплохо и посуду за собой помыть. Можно покушать приготовить что-нибудь или сходить в магазин купить что-нибудь. В той же Братиславе, когда я в марте останавливался, мы пошли в магазин, и я настоял, что вино куплю я, а не человек, у которого я жил.



— Когда люди показывают тебе свой город, нужно ли платить за всех (за себя и за тех, кто с тобой гуляет) в транспорте, в музеях, кафе? Люди все же, получается, ради тебя идут в эти места.

— Со мной не было такого, чтобы кто-то говорил: «Вот здесь нужно заплатить». Всё зависит от людей и от ситуации. Если твой человек настаивает, что ты — гость, ему будет комфортно, если он будет платить за тебя, то не стоит с ним ругаться из-за этого. Ну и наоборот, если ты хочешь показать свою благодарность за то, что тебя принимают, то можешь взять расходы на себя.

Причём можно же не только с хостом изучать город. Есть ещё такая функция — Hangouts (тусовка). Это когда ты приехал в какой-то город выбираешь функцию, чтобы люди видели, в какой ты находишься точке, и ставишь статус: «Я хочу посмотреть город» или «Я хочу пойти попить чаю». Поэтому там можно найти не только жильё, но и людей, которые тебе помогут в незнакомом месте или просто составят компанию.



Филипп совмещает оба направления каучсёрфинга: путешествует сам и принимает гостей у себя Фото: архив Филиппа Седова

— Халяву и путешествия все любят. Расскажи, а какой кайф быть хостом? Лично ты ради чего принимаешь у себя людей?



— Смысл каучсёрфинга именно в общении и знакомстве, а не в халявном проживании. Вообще у меня даже в профиле написано, что мне нравится, когда люди что-то делают просто так. Люди путешествуют, почему бы им не помочь, если есть возможность. Не всегда есть возможность куда-то поехать. А гости помогают тебе знакомиться с разными нациями и культурами.

Честно признаюсь, людей из соседних регионов России не так интересно принимать. Я, конечно, не отказываю, если есть возможность кого-то заселить, но какого-то этнокультурного знакомства не происходит. Даже если напишет кто-нибудь из Ярославля, кто по каким-то причинам не сможет домой попасть, я приму. А когда люди приезжают издалека, это намного интереснее. Особенно когда речь идёт о тех местах, где ты вряд ли когда-то побываешь. Самый экзотический гость у меня был из Эквадора. Я тогда ещё жил в небольшой квартире. Я ему заранее принёс матрасик, чтобы положить на пол, подготовил чистое постельное бельё. В общем, какой-то минимальный комфорт обеспечил.

— А не страшно пускать к себе домой всех подряд?

— Система отзывов и в этом деле помогает отделять порядочных людей от непорядочных. Кроме того, у России есть репутация полицейского государства. Иностранцы, приехавшие сюда, крайне аккуратны. Трудно представить, что европеец будет здесь нарушать закон.

Хотя был случай, когда я принимал девушку из России. Мы договорились, что она остановится на две ночи. Но на вторую она просто не приехала. А позднее я обнаружил, что у меня пропало зарядное устройство от телефона. Я ей написал, она мне не ответила и заблокировала везде.



Тысячи людей по всему миру не только ищут жильё на каучсёрфинге, но и предлагают его путешественникам Фото: архив Филиппа Седова