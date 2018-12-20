«Мы десятилетиями скидывали мусор в яму»: Владимир Путин обозначил решение проблемы с отходами

Сегодня во время большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину задали вопрос о наболевшем — проблеме мусора. Журналистка ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная попросила главу государства высказаться по поводу сбора и переработки отходов.



— Ситуация сложная, ответ простой: мы никогда не занимались этим, просто десятилетиями сбрасывали мусор в яму, — ответил президент Владимир Путин. — С развитием промышленности количество мусора только увеличивается. Нам нужно решить несколько задач: ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки. Мусоросжигательные заводы должны быть современными и эффективными. Мы должны построить 200 перерабатывающих заводов до 2024 года.

