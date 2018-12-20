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Политика
Мусорный скандал

«Мы десятилетиями скидывали мусор в яму»: Владимир Путин обозначил решение проблемы с отходами

Жители Ярославской области ждут реакции губернатора

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Президент Владимир Путин заявил, что мусорной проблемой должны заниматься в регионах

Фото: телеканал «Россия 1»

Сегодня во время большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину задали вопрос о наболевшем — проблеме мусора. Журналистка ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная попросила главу государства высказаться по поводу сбора и переработки отходов.

— Ситуация сложная, ответ простой: мы никогда не занимались этим, просто десятилетиями сбрасывали мусор в яму, — ответил президент Владимир Путин. — С развитием промышленности количество мусора только увеличивается. Нам нужно решить несколько задач: ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки. Мусоросжигательные заводы должны быть современными и эффективными. Мы должны построить 200 перерабатывающих заводов до 2024 года.

Вопрос про мусор президенту задала журналистка из Челябинска

Фото: телеканал «Россия 1»

Чиновники всей страны внимательно слушают президента и, наверное, вздрагивают. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оперативно прокомментировал вопрос про сбор мусора.

— Отмеченный президентом приоритет по ликвидации незаконных свалок, развитию современных технологий в индустрии мусоропереработки свидетельствует о том, что шаги, предпринятые правительством региона в текущем году, были сделаны в верном направлении, — цитирует главу региона телеграм-канал «Молнии Дубровского». — Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 году.

Теперь жители Ярославской области ждут реакции своего главы региона Дмитрия Миронова. Для местных жителей эта проблема сейчас стоит наиболее остро, особенно после разгоревшегося скандала с ввозом на полигон «Скоково» отходов из столичного региона.

Наши корреспонденты внимательно следят за пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

мусорный скандалмусорПутин

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
горожанин
20 дек 2018 в 16:36
+0 −0
Летом летел домой из Афин,и ужаснулся,сколько мусора и грязи видно с самолёта около берегов Греции.Пятна размером с небольшие города!Видимо это проблема планетарного масштаба.Что касается нашей области,то параллельно с мусором нужно что то делать и с прудами мазута от химических предприятий.Это пострашнее сухих отходов.
20 дек 2018 в 15:21
+0 −0
Десятилетиями бросали мусор в близлежащие ямы подмосковья. Когда заполнились - передвинулись в Ярославль, дотянулись до Архангельской области.
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