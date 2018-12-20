«Мы десятилетиями скидывали мусор в яму»: Владимир Путин обозначил решение проблемы с отходами

Президент Владимир Путин заявил, что мусорной проблемой должны заниматься в регионах
Сегодня во время большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину задали вопрос о наболевшем — проблеме мусора. Журналистка ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная попросила главу государства высказаться по поводу сбора и переработки отходов.
— Ситуация сложная, ответ простой: мы никогда не занимались этим, просто десятилетиями сбрасывали мусор в яму, — ответил президент Владимир Путин. — С развитием промышленности количество мусора только увеличивается. Нам нужно решить несколько задач: ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки. Мусоросжигательные заводы должны быть современными и эффективными. Мы должны построить 200 перерабатывающих заводов до 2024 года.
Чиновники всей страны внимательно слушают президента и, наверное, вздрагивают. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оперативно прокомментировал вопрос про сбор мусора.
— Отмеченный президентом приоритет по ликвидации незаконных свалок, развитию современных технологий в индустрии мусоропереработки свидетельствует о том, что шаги, предпринятые правительством региона в текущем году, были сделаны в верном направлении, — цитирует главу региона телеграм-канал «Молнии Дубровского». — Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 году.
Теперь жители Ярославской области ждут реакции своего главы региона Дмитрия Миронова. Для местных жителей эта проблема сейчас стоит наиболее остро, особенно после разгоревшегося скандала с ввозом на полигон «Скоково» отходов из столичного региона.
Наши корреспонденты внимательно следят за пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
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