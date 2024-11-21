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Религия обзор Как на Михайлов день определить погоду зимой: приметы и традиции праздника

Как на Михайлов день определить погоду зимой: приметы и традиции праздника

Уж лучше туман, чем ясное небо

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Обычно на Михайлов день приходит потепление, но ясная погода жары не обещает

21 ноября верующие празднуют Михайлов день, посвященный чествованию архистратига Михаила — небесного воина и грозу темных сил. У него есть и другие названия, в том числе народные — Михайловские оттепели и Михайловские грозы. Так его прозвали, потому что в этот день на улице обычно теплеет. Кстати, по погоде на Михайлов день можно много чего рассказать. И вот какие приметы и традиции связаны с этой датой.

Как появился Михайлов день

Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила, который считается защитником всего человеческого рода. Именно он низвергнул с Небес падших духом, спас от верной гибели святых Ананию, Мисаила и Азарию, обернулся огненным столпом перед бежавшими из Египта израильтянами. Его просят о защите (чтобы уберег от врагов, стихийных бедствий и войны), справедливости, наставлении на путь праведный.

А еще считается, что Михаил — именно тот архангел, что возвестит о наступлении судного дня.

В России Архангела Михаила почитают особо — посвященные ему храмы и приделы были почти в каждом городе. А сам праздник начали отмечать еще до Крещения Руси — в 363 году.

Традиции Михайлова дня

В Михайлов день верующие всегда стремились посетить храм, помолиться и поставить свечки за здравие близких. Считается, что в этот праздник надо разобраться с семейными неурядицами, ни с кем не ссориться, никого не осуждать.

По традиции Михайлов день — время веселья и сытости. Объясняется это тем, что к Михайлову дню крестьяне уже заканчивали дела в полях и огородах: урожай собран, амбары наполнены до краев, излишки урожая распроданы — время звать всех в гости, накрывать праздничный стол. К тому же это была одна из последних осенних возможностей хорошо отдохнуть и повеселиться перед приближающимся Рождественским постом.

Что нельзя делать в Михайлов день

Хотя Михайлов день и считается временем веселья и сытости, у него всё же есть некоторые ограничения:

  • нельзя стричь волосы и ногти, мыть голову — считается, что можно случайно вымыть весь ум;

  • запрещено шить, вышивать, ткать, резать и рубить — работа с острыми предметами может обернуться гневом Архангела Михаила;

  • не стоит работать из корысти — внезапные подработки и краткосрочные задачи для получения «быстрых» денег лучше перенести на другой день, иначе Михаил может наказать;

  • ссориться, браниться, спорить и конфликтовать тоже нежелательно, как и в другие православные праздники.

Также считается, что нельзя рассказывать о хорошем сне, который приснился накануне, иначе он не сбудется.

Приметы

Все приметы на Михайлов день связаны с погодой, которая ждет зимой и весной:

  • иней утром — к снежной зиме, туман — к теплой;

  • ясная погода — скоро наступят сильные морозы;

  • шишек на елках мало, а желудей на дубах много — зима ожидается холодной;

  • мокрый снег — к дождливой весне.

  • снегопад — к снегу на Пасху.

Михайлов день — праздник, посвященный Архангелу Михаилу. Его православные почитают наравне с Ильей-пророком, ведь он тоже властен над стихиями, защитник рода человеческого и борец со всякой нечистью. В этот день нет особых запретов, а также принято ходить в храм, молиться и веселиться — приглашать гостей и самим наносить визиты, накрывать богатый стол.

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Православие Приметы Традиции Религия Запреты Вера Праздник
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