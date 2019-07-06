Если не магнитик, то что? Какие сувениры увезти из Ярославля

Лето — время путешествий. Собираетесь отправиться к знакомым в другой город или страну или путешествуете с помощью каучсёрфинга, а может, к вам в Ярославль приезжают друзья, которые раньше не бывали здесь? Вам наверняка захочется порадовать их сувениром. Мы выяснили, что интересного можно увезти из Ярославля, когда банальные магнитики уже надоели.



Майолика



— Ярославль ассоциируется с изразцами, — рассказала исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца Наталья Булах. — Мы говорим «Ярославль» — представляем майолику. Это подарок не из дешёвых, но это то, чего нигде больше не найдёшь, это именно ярославская красота. Изразцы продаются практически во всех сувенирных лавках города. Отличаются по размерам, цене и тому, что на них изображено: есть с различными фруктами, чтобы вписать их в интерьер кухни, а есть обереги.



Некоторые изразцы — обереги Фото: Елена Вахрушева

В сувенирных лавках продаются изразцы с ягодами, цветами, фруктами, которые лучше впишутся в интерьер кухни Фото: Елена Вахрушева

Цена на один изразец начинается от 250 рублей. Медведи



Медведь — символ Ярославля Фото: Елена Вахрушева

Конечно, Ярославль ассоциируется с медведем. Именно этот зверь изображён на гербе города. По легенде, медведь имел непосредственное отношение к образованию Ярославля. Его зарубил секирой основатель города князь Ярослав Мудрый. Собственно, медведь с секирой — вот символы, изображённые на гербе. Среди всего изобилия медведей в сувенирных лавках выделяются милые мишки-значки. Их делает ярославский мастер Светлана Шарова. Купить такие значки можно на хендмейд-ярмарках или заказать у мастера.

Значок в виде дружелюбного медведя Фото: Елена Вахрушева

Сумка с Ярославлем



Полезным подарком станет сумка. Кроме сумок с надписями, которые продаются в сувенирных лавках, есть и необычные. Например, в туристическо-информационном центре на площади Богоявления, 8 можно купить сумку-бродилку. На ней изображены достопримечательности Ярославля, побывав у которых, прямо на сумке можно отметить это маркером. Ещё одна необычная сумка продаётся в Историко-архитектурном музее-заповеднике. Она сделана по мотивам гравюры Ростовцева «Ярославль 1731 год» и выполнена из натуральных материалов, что придётся по душе любителям всего экологичного.



На сумке нужно отмечать места, которые посетил Фото: Елена Вахрушева

Украшения



Необычным подарком для женщины, который будет ассоциироваться с Ярославлем, станет комплект украшений по мотивам «Слово о полку Игореве». Подвеску и серьги от ярославского ювелира Юлии Колесниковой можно купить в музее-заповеднике. Только не забудьте рассказать историю этого памятника литературы Древней Руси тому, кому будете дарить такое украшение.



Eкрашения по мотивам «Слово о полку Игореве» Фото: Союз городов Золотого кольца / Facebook.com