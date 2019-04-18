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Город

«Герой, у которого нет плаща»: ярославец заделал огромную яму на дороге кирпичами

В соцсетях обсуждают поступок мужчины

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Мужчина заделал кирпичами яму на улице Бабича

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Устав ждать, когда яму на дороге заделают, ярославец решил проблему самостоятельно — приехал на грузовике и закидал дыру в асфальте кирпичами.

— В Брагино на улице Бабича мужик сам ямы заделывает, — выложили фото мужчины в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях ярославца называют героем

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Подписчики паблика принялись обсуждать поступок ярославца. Одни поддержали мужчину, другие забеспокоились — не пришлось бы ему теперь за такое платить штраф.

— Герой, у которого нет плаща, — написал Андрей Смирнов.

— Дайте ему ключ от города, — поддержала Ксения Кузнецова.

— Довели народ, — высказался Артём Бобков.

— Вангую, ему ещё и штраф выпишут, — написал Глеб Ларионов (пунктуация и орфография авторов сохранены. — Прим. ред.).

Самостоятельно заделывать ямы на дорогах приходиться и жителям Ростова. Пенсионер с тележкой камней стал для местных автомобилистов настоящим героем, а власти и рады.

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ТЕГИ

яма

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КОММЕНТАРИИ (15)

Роман Григорьев
18 апр 2019 в 09:30

Ну так люберецкой братве западло работать

tina
18 апр 2019 в 09:26

Люди уже отчаялись дождаться от властей, вот и и ищут выходы.... Какое-то время простоит и то лучше, чем в яме тонуть.... Обидно, что кое-что делают в центре, а про окраины такие, как Бабича, никто и не вспомнит....

Гость
18 апр 2019 в 09:15

Хорошо наши градоначальники устроились. Ямы сами заделываем, снег и сосульки с крыш тоже жители пусть убирают, помойки разгребать тоже жильцы должны. И от клещей не забывать отмахиваться, потому что им (начальникам городским), не до пустяков. И почему мне не хочется платить налоги?