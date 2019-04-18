«Герой, у которого нет плаща»: ярославец заделал огромную яму на дороге кирпичами

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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
26 марта 2019
Теперь можно делиться фоточками!
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;) Покажите друзьям самые яркие снимки!