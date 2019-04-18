«Герой, у которого нет плаща»: ярославец заделал огромную яму на дороге кирпичами

— В Брагино на улице Бабича мужик сам ямы заделывает, — выложили фото мужчины в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Устав ждать, когда яму на дороге заделают, ярославец решил проблему самостоятельно — приехал на грузовике и закидал дыру в асфальте кирпичами.

Подписчики паблика принялись обсуждать поступок ярославца. Одни поддержали мужчину, другие забеспокоились — не пришлось бы ему теперь за такое платить штраф.



— Герой, у которого нет плаща, — написал Андрей Смирнов.



— Дайте ему ключ от города, — поддержала Ксения Кузнецова.

