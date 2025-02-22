Рыбы рискуют потерять деньги, а Стрельцов ждет достаток: финансовый гороскоп на март

Эльза Кушина поделилась прогнозом на март Источник: Дмитрий Гладышев











Астрологи говорят, что март станет месяцем перемен, вдохновения и подвигов. Именно в этот период большинству представителей знаков зодиака захочется кардинальных перемен. Одни почувствуют в себе силы наконец воплотить давно задуманные профессиональные идеи, а другие убедятся в том, что занимаются не тем делом. Каким же март будет именно для вас, читайте в гороскопе 72.RU от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В марте у Овна есть все шансы на финансовый успех. Сейчас у этого знака зодиака велика вероятность найти новую перспективную работу, которая поможет увеличить доход на долгосрочной основе. Также Овнам могут поступать выгодные предложения в качестве подработок. Но что бы ни выбрал представитель огненной стихии, всё принесет хорошие деньги.

Телец

Весной все финансовые перспективы будут зависеть от самого Тельца, и в этом непростом пути на невиданную удачу рассчитывать не стоит.

И тут перед представителем этого знака зодиака открывается два варианта: стабильность с прежним источником дохода и привычным уровнем заработка либо трансформация — это выход из зоны комфорта, который в будущем поможет Тельцу обрести финансовую независимость. Важно понимать, что в сложившейся ситуации не нужно рассчитывать на быстрый результат.

Близнецы

Близнецы в марте начнут задумываться о том, куда утекают их деньги. Такое положение дел представителей знака в корне не устроит, поэтому они будут пересматривать свои источники доходов, задумываться о подработках, новой работе, смене профессии и других вариантах преумножения средств.

Важно заметить, что в этот период о Близнецах могут внезапно вспомнить их прежние партнеры, работодатели и коллеги. Отсюда вероятны предложения по сотрудничеству. Но радоваться рано, нужно хорошенько взвесить все за и против, ведь можно нарваться на неприятные ситуации. Например, выгоду от этих предложений получит лишь одна из сторон. А это не принесет желаемого результата.

Рак

Рак в первый месяц весны может открыть для себя неплохие финансовые перспективы. Правда, есть небольшой нюанс: представителю водной стихии придется сначала усердно поработать, чтобы его усилия заметили и по достоинству оценили.

Главный совет для Раков — не ленитесь, будьте инициативны и отбросьте все сомнения.

Лев

Настрой у Львов в этом месяце будет неоднозначным. Вопрос финансового благополучия выйдет на первый план. Только вот разрешится он лучшим образом только для тех представителей знака, кто будет оптимистично настроен. Львов ждут предложения по работе, новые карьерные перспективы и свершения. Но всё это пока не принесет большой прибыли, а будет являться лишь заделом на будущее. Раньше времени не расстраивайтесь.

Дева

Дев ждут большие перемены. Представители знака захотят выйти на новый уровень доходов, попробовать себя в необычной роли (незнакомой профессии, например). Впоследствии эти шаги в неизвестность могут принести большие плоды. Поэтому если вы когда-либо задумывались о смене места работы, покупке нового обучения или работе на себя, то сейчас самое время. Звезды говорят, что Дев ждет большой финансовый скачок!

Весы

В марте Весы будут искать баланс между любимым делом и работой, которая реально принесет хорошие деньги. Управитель данного знака Венера сейчас уходит в ретрофазу, а это значит, Весы будут всеми мыслями погружены в вопросы денег, отсюда много самоанализа, поиск новых источников дохода, усердного труда.

Многие представители знака решатся на карьерные перемены — этого бояться не стоит, поскольку они откроют для Весов новые возможности в будущем.

К концу месяца Весы будут склонны к финансовым растратам, причем многие покупки будут спонтанными и бесполезными. Чтобы потом не жалеть о напрасно потерянных деньгах, лучше составить план расходов.

Скорпион

Удача в финансах сопутствует Скорпиону практически на протяжении всего месяца, отсюда данный знак может весьма неплохо приумножить свой капитал. Особенно это касается творческих Скорпионов. А вот в конце месяца представителям знака важно проявить осторожность, так как существует большая вероятность наткнуться на лжецов и мошенников. Главный совет — не давать и не брать деньги в долг, воздержаться от крупных финансовых сделок.

Стрелец

В начале весны Стрельцам выпадет шанс неплохого заработка. Будет много возможностей для пополнения банковского счета: выгодные сделки, предложения по работе, партнерство и так далее. Но Стрельцам важно действовать и не ждать у моря погоды.

Положение управителя данного знака зодиака Юпитера в Близнецах может говорить о двойственности. Это значит, что улучшить свое материальное положение Стрельцы смогут, работая одновременно с двумя проектами (два хобби, два бизнеса, работы и пр.).

Козерог

Козерог в марте откроет для себя множество возможностей для заработка. Представители этого знака станут буквально нарасхват. И неспроста, ведь исполнительным и надежным Козерогам любая задача будет под силу. Партнеры, начальство и коллеги это точно заметят и оценят. Успех в делах ждет тех, кто будет действовать и проявлять инициативу. Именно в партнерстве с кем-то удастся достичь поставленных целей.

От того, как поведет себя Козерог в этот период, и будет зависеть его материальное благополучие в далеком будущем.

Водолей

В марте Водолеи захотят пересмотреть свои источники доходов, например сменить место работы, на котором они трудятся уже годами. Неудовлетворенность в карьерном развитии и зарплата заставят представителей знака шевелиться. И очередная попытка что-то изменить в жизни в этот раз точно увенчается успехом.

Но тут важно отметить, что, выбирая новый источник дохода, делать выбор надо в пользу перспективного места. И так как планета Плутон — проходящая по данному знаку зодиака — Водолей требует «пертурбации» (изменений), а значит перемены ждут представителей воздушной стихии в любом случае.

Рыбы

Рыбы могут изменить свое финансовое положение, особенно если оно нуждается в улучшении. В марте вероятны новые предложения о сотрудничестве (повышение в должности), подработки (возможно, работая совместно в паре с кем-то). Но важно учесть, что если Рыбы будут хитрить, то сами себе заблокируют поток финансовых возможностей. Те, кто будет придерживаться стороны морали, приумножат свое финансовое состояние. Представители знака должны понимать, что стоят на пороге светлого будущего.

Что еще говорят эзотерики?

2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. По словам астролога, планеты, которые отвечают за чувства и взаимоотношения, откроют перед всеми нами новые перспективы, помогут укрепить уже существующие связи и подарят незабываемые эмоции. Кому в новом году судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования, читайте в любовном гороскопе на весь год.