Пустые прилавки и темнота: в Ярославле из известного ТЦ сбежал почти весь бизнес — фоторепортаж

Торговые площади опустели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на Большой Октябрьской пустует торговый центр «Старый город», в ремонт которого вложили 500 млн рублей.

Известный в городе торговый молл открылся в декабре 1997 года и принадлежал мэрии Ярославля. В начале нулевых это был самый дорогой и престижный вещевой рынок — с шубами и бесконечными торговыми павильонами. Но с течением лет и открытием в Ярославле современных торговых центров поток покупателей в «Старый город» спал.

При входе сразу видно темноту в центре зала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В 2018 году власти продали объект семье известных в Ярославле бизнесменов Галагаевых. Новые владельцы решили возродить комплекс, модернизировав его. Многомиллионный проект реконструкции выполнили итальянцы. Обновленный торговый центр открылся в августе 2022 года.

Первый этаж приспособили под торговлю продуктами, второй сделали вещевым, а также разместили там фуд-корт. Во время открытия торговый центр был полупустым. Но владельцы предполагали, что за несколько месяцев площади будут заняты полностью. Однако этого не произошло. Более того, арендаторы, наоборот, начали съезжать из здания.

Что сейчас со «Старым городом»

В июне 2024 года владелец «Старого города» Роман Галагаев сказал 76.RU о переговорах об открытии в здании детского центра. В администрации ТЦ тогда уточнили, что ясность может появиться ближе к осени 2024 года.

— Ничего не могу подсказать, — сказала 76.RU администратор комплекса Светлана Сарбеева в феврале 2025 года.

Сейчас внутри торгового центра темнота и эхо. Продуктовый, бар с безалкогольными напитками, два магазина одежды — это всё, что есть в «Старом городе».

В этом фоторепортаже показываем, как выглядит торговый центр сейчас.

Снаружи всё еще висят баннеры магазинов, которые уже съехали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В опустевших помещениях практически никого нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть кухонного оборудования осталась на месте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Торговый центр пустует долгое время Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше прилавки были наполнены продукцией Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU,

Алёна Косточкина / 76.RU

Туалет не работает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под эскалатором работает бар с безалкогольными коктейлями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сетевой магазин «Чижик» пользуется спросом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все помещения закрыты решеткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На втором этаже посветлее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все лавки свободны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На втором этаже работают два магазина одежды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продавцы говорят, что сюда приходят в основном постоянные клиенты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как много пустых торговых точек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









