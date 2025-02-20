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Город фоторепортаж Пустые прилавки и темнота: в Ярославле из известного ТЦ сбежал почти весь бизнес — фоторепортаж

Пустые прилавки и темнота: в Ярославле из известного ТЦ сбежал почти весь бизнес — фоторепортаж

Публикуем кадры из «Старого города»

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10 комментариев
Торговые площади опустели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговые площади опустели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговые площади опустели

Источник:

В Ярославле на Большой Октябрьской пустует торговый центр «Старый город», в ремонт которого вложили 500 млн рублей.

Известный в городе торговый молл открылся в декабре 1997 года и принадлежал мэрии Ярославля. В начале нулевых это был самый дорогой и престижный вещевой рынок — с шубами и бесконечными торговыми павильонами. Но с течением лет и открытием в Ярославле современных торговых центров поток покупателей в «Старый город» спал.

При входе сразу видно темноту в центре зала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри входе сразу видно темноту в центре зала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При входе сразу видно темноту в центре зала

Источник:

В 2018 году власти продали объект семье известных в Ярославле бизнесменов Галагаевых. Новые владельцы решили возродить комплекс, модернизировав его. Многомиллионный проект реконструкции выполнили итальянцы. Обновленный торговый центр открылся в августе 2022 года.

Первый этаж приспособили под торговлю продуктами, второй сделали вещевым, а также разместили там фуд-корт. Во время открытия торговый центр был полупустым. Но владельцы предполагали, что за несколько месяцев площади будут заняты полностью. Однако этого не произошло. Более того, арендаторы, наоборот, начали съезжать из здания.

Что сейчас со «Старым городом»

В июне 2024 года владелец «Старого города» Роман Галагаев сказал 76.RU о переговорах об открытии в здании детского центра. В администрации ТЦ тогда уточнили, что ясность может появиться ближе к осени 2024 года.

— Ничего не могу подсказать, — сказала 76.RU администратор комплекса Светлана Сарбеева в феврале 2025 года.

Сейчас внутри торгового центра темнота и эхо. Продуктовый, бар с безалкогольными напитками, два магазина одежды — это всё, что есть в «Старом городе».

В этом фоторепортаже показываем, как выглядит торговый центр сейчас.

Снаружи всё еще висят баннеры магазинов, которые уже съехали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнаружи всё еще висят баннеры магазинов, которые уже съехали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи всё еще висят баннеры магазинов, которые уже съехали

Источник:
В опустевших помещениях практически никого нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ опустевших помещениях практически никого нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В опустевших помещениях практически никого нет

Источник:
Часть кухонного оборудования осталась на месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть кухонного оборудования осталась на месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть кухонного оборудования осталась на месте

Источник:
Торговый центр пустует долгое время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр пустует долгое время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр пустует долгое время

Источник:
Раньше прилавки были наполнены продукцией | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUРаньше прилавки были наполнены продукцией | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU
Раньше прилавки были наполнены продукцией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше прилавки были наполнены продукцией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше прилавки были наполнены продукцией

Источники:
Туалет не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТуалет не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Туалет не работает

Источник:
Под эскалатором работает бар с безалкогольными коктейлями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод эскалатором работает бар с безалкогольными коктейлями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под эскалатором работает бар с безалкогольными коктейлями

Источник:
Сетевой магазин «Чижик» пользуется спросом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСетевой магазин «Чижик» пользуется спросом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сетевой магазин «Чижик» пользуется спросом

Источник:
Все помещения закрыты решеткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе помещения закрыты решеткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все помещения закрыты решеткой

Источник:
На втором этаже посветлее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже посветлее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже посветлее

Источник:
Все лавки свободны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе лавки свободны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все лавки свободны

Источник:
На втором этаже работают два магазина одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже работают два магазина одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже работают два магазина одежды

Источник:
Продавцы говорят, что сюда приходят в основном постоянные клиенты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродавцы говорят, что сюда приходят в основном постоянные клиенты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцы говорят, что сюда приходят в основном постоянные клиенты

Источник:
Как много пустых торговых точек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак много пустых торговых точек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как много пустых торговых точек

Источник:

Нужны ли в этом месте магазины?

Нет, лучше бы ресторан!
Мне нравится идея с детским центром
А я люблю «Старый город»
Свой ответ напишу в комментариях
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Комментарии
10
Гость
30 минут
Кармой галагаеву вернулось
Гость
11 минут
ТЦ Стабильность и Несменяемость 😎
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