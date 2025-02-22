Ярославские власти через суд отобрали у собственника недвижимость

Власти через суд отобрали у собственника здание, которое признано памятником культуры Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославской области региональные власти через суд отобрали у собственника памятник культуры. Речь идет о здании на улице Толбухина, 63, в Тутаеве. По словам губернатора Михаила Евраева, владелец не исполнял свои обязательства по содержанию объекта.

— Собственник проигнорировал законные требования службы охраны объектов культурного наследия и не принял никаких мер по сохранению выявленного памятника. Нарушены все нормы по техническому, санитарному и противопожарному состоянию, есть угроза безопасности жителей, — сообщил глава региона 22 февраля.

Если владельцам не нужно их имущество, мы выставим его на торги, чтобы найти более эффективных и ответственных хозяев. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Губернатор добавил, что такие же риски несут собственники других объектов в Тутаеве. Исковые заявления поданы к владельцам хлебопекарни на Крестовоздвиженской улице, особняков на улицах Ленина и Толбухина и еще одного дома на этой же улице.