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Недвижимость Власти распродают имущество Ярославские власти через суд отобрали у собственника недвижимость

Ярославские власти через суд отобрали у собственника недвижимость

Здание признано памятником культуры

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Власти через суд отобрали у собственника здание, которое признано памятником культуры | Источник: Михаил Евраев / TelegramВласти через суд отобрали у собственника здание, которое признано памятником культуры | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Власти через суд отобрали у собственника здание, которое признано памятником культуры

Источник:

В Ярославской области региональные власти через суд отобрали у собственника памятник культуры. Речь идет о здании на улице Толбухина, 63, в Тутаеве. По словам губернатора Михаила Евраева, владелец не исполнял свои обязательства по содержанию объекта.

— Собственник проигнорировал законные требования службы охраны объектов культурного наследия и не принял никаких мер по сохранению выявленного памятника. Нарушены все нормы по техническому, санитарному и противопожарному состоянию, есть угроза безопасности жителей, — сообщил глава региона 22 февраля.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Если владельцам не нужно их имущество, мы выставим его на торги, чтобы найти более эффективных и ответственных хозяев.

Губернатор добавил, что такие же риски несут собственники других объектов в Тутаеве. Исковые заявления поданы к владельцам хлебопекарни на Крестовоздвиженской улице, особняков на улицах Ленина и Толбухина и еще одного дома на этой же улице.

Ярославские власти через суд отбирают памятники культуры, за которыми собственники не оказывают должного ухода | Источник: Михаил Евраев / TelegramЯрославские власти через суд отбирают памятники культуры, за которыми собственники не оказывают должного ухода | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Под риском национализации в Тутаеве здание хлебопекарни на Крестовоздвиженской улице, особняков на улицах Ленина и Толбухина и еще одного дома на этой же улице | Источник: Михаил Евраев / TelegramПод риском национализации в Тутаеве здание хлебопекарни на Крестовоздвиженской улице, особняков на улицах Ленина и Толбухина и еще одного дома на этой же улице | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ранее региональные власти сообщили о планах отобрать у собственников здания-памятники в центре Ярославля: гостиный двор на улице Первомайской, 33 и мукомольную мельницу Крохоняткиных-Вахрамеевых в Мукомольном переулке. Недвижимость принадлежит крупнейшим ярославским бизнесменам. Публикуем мнение властей и предпринимателей — читайте в этом материале

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