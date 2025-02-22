В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

Эвакуировали ТЦ «Аура» Источник: Свободный Ярославль» / Telegram











Днем 22 февраля в торгово-развлекательном центре «Аура» в центре Ярославля сработала пожарная сигнализация. Около 17:20 посетителей вывели на улицу, к зданию съехались пожарные.

— Всё отключено: лифты, эскалаторы. Открыты аварийные лестницы, но охрана не участвовала, пропала сразу. Дыма нет, но ломанулись все с фуд-корта конкретно, — сообщают в паблике «Свободный Ярославль».

Судя по кадрам, записанным очевидцами, посетители торгового центра толпой спешили к выходам.

Кадры эвакуации ТЦ Источник: Свободный Ярославль» / Telegram

Как сообщили 76.RU в МЧС, произошла ложная тревога. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация.

— Одна машина спасателей выезжала на проверку, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.