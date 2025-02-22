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Происшествия В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

Публикуем кадры из «Ауры»

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2 комментария
Эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Свободный Ярославль» / TelegramЭвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Свободный Ярославль» / Telegram

Эвакуировали ТЦ «Аура»

Источник:

Днем 22 февраля в торгово-развлекательном центре «Аура» в центре Ярославля сработала пожарная сигнализация. Около 17:20 посетителей вывели на улицу, к зданию съехались пожарные.

— Всё отключено: лифты, эскалаторы. Открыты аварийные лестницы, но охрана не участвовала, пропала сразу. Дыма нет, но ломанулись все с фуд-корта конкретно, — сообщают в паблике «Свободный Ярославль».

Судя по кадрам, записанным очевидцами, посетители торгового центра толпой спешили к выходам.

Кадры эвакуации ТЦ

Источник:

Как сообщили 76.RU в МЧС, произошла ложная тревога. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация.

— Одна машина спасателей выезжала на проверку, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

К слову, неделю назад, 15 февраля, к ТЦ «Аура» съехались пожарные машины. Как тогда объяснили в МЧС, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Также в ведомстве уточнили, что эвакуация посетителей и сотрудников не проводилась.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
что-то часто с аурой проблемы
Гость
17 минут
Перед праздниками там было очень много народа. Был на -1 этаже в районе м-на "Перекресток". Сначала прозвучало что-то типа сирены, потом объявили пожарную тревогу. По громкой связи было сказано что во время эвакуации не пользоваться эксколаторами, они будут отключены. Был открыт какой-то боковой пожарный выход, прошли несколько пролетов по лестницам вверх и вышли сзади, за "Аурой". Людей было очень много, паники не наблюдалось.
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