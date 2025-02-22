Удивительный Серега. История волка, который дважды стал вдовцом, нянчил щенят и снялся в кино Источник: Андрей Абрамов / личный архив

Волк Серега живет в зоопарке в рабочем поселке Листвянка под Иркутском уже девять лет. У него судьба, достойная книги или фильма. Волчонка отбили у браконьеров и привезли из Забайкалья в Иркутск, где он нашел друга среди людей, обрел любовь, причем дважды, стал отцом и снялся в документальном фильме. IRCITY.RU узнал о Сереге от сотрудника зоопарка Андрея Абрамова, который приручил волка.

«Был как обычный щенок»

— Серега приехал из Читы. У браконьеров изъяли волчат, поместили в местный зоопарк, а затем пристраивали в зоопарки России. Одного волчонка забрали мы. Сереге было тогда 2,5–3 месяца, и он был похож на обычного щенка. Социализированный, веселый, дружелюбный. Мы сразу определили его к двум лисам — рыжему Владимиру Владимировичу и черно-серебристой Линке. Они быстро подружились, ели, спали и вообще всё делали вместе, — рассказывает Андрей.

Маленький Серега с друзьями-лисами Источник: Андрей Абрамов / личный архив

По словам Андрея, тогда еще Серегу можно было брать, как обычного щенка, на ручки и играть с ним, как с любым дружелюбным песелем. Но длилось это недолго. Как только волк начал взрослеть, он всё больше стал походить на дикого зверя, который может и напасть.

На фото справа — Серега еще в подростковом возрасте, а слева — взрослый волк Источник: Андрей Абрамов / личный архив

— К нему другие сотрудники подходили, а он из будки «улыбнется», рыкнет, и всё. Так круг желающих общаться с ним сузился до меня одного. Я просто не обращал внимания на эти его выходки. Доставал из будки за лапы, он на меня рычал, а я всё равно его вытаскивал, и мы шли гулять. Волков социализировать трудно, потому что по природе своей они осторожные, но я методично этим занимался, — продолжает собеседник.

Серега, спасенный из лап браконьеров Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram











Андрей говорит, что волки — неофобы, то есть боятся всего нового, поэтому, например, на них охотятся при помощи красных флажков. Увидев их, волки не могут преодолеть преграду, потому что страшатся этих непонятно откуда взявшихся меток.

— Когда мы только начали гулять с Серегой, он боялся всего: людей, машин, новых звуков. Осторожничал. Я брал его на руки и таскал, и он окончательно ко мне привык, — вспоминает Андрей.

Серега обожает «здороваться» с Байкалом Источник: Андрей Абрамов / личный архив

Когда волк достиг половой зрелости, его отселили от лис к аляскинской маламутихе Роми. Она стала для него не просто подругой, но и невестой. У Сереги и Роми появилось потомство — волкособы. Одного щенка зоопарк оставил себе, назвали Авророй.

Аврора — волкособ, дитя Сереги и Роми Источник: Андрей Абрамов / личный архив

А вот тут волкособ Аврора и малыш Север вместе с Андреем собираются покататься Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

— Серега очень любил Роми, тут целая история любви. А она у нас была в тот момент единственным маламутом на свободном выгуле на территории зоопарка. Роми встречала и провожала гостей, ходила вместе с сотрудником на рынок через дорогу, у нее были там связи, и ей давали рыбку, мясо и прочие вкусняшки. Повсюду у Роми были схроны [тайники]. Все ее знали. Но в какой-то момент в поселке объявились догхантеры и разбросали везде отраву. Несколько собак погибло от одного и того же: пена изо рта, судороги. Мы не успели довезти Роми до ветклиники, она скончалась по дороге, — говорит собеседник.

Серега играет с волчонком Севером Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

Сотрудники зоопарка отмечают, что Серега — замечательный отец Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

И уж как сильно бы ни грустили сотрудники зоопарка о любимой собаке, это не сравнится с тем, как тосковал по ней Серега. Он потерял жену и долгое время был безутешен.

Невероятно красивый волк Источник: Андрей Абрамов / личный архив

«Я понял, если начну дергаться или кричать, волчица откусит мне лицо»

Желая как-то исправить ситуацию, сотрудники зоопарка решили найти Сереге новую пару. Через интернет узнали о волчице Амелии из соседнего города Братска. Решили, что надо забрать ее.

— Амелия в тот момент была уже в возрасте, но куда интереснее ее бэкграунд. Она жила на турбазе, при которой был мини-зоопарк. В нём жили лиса, волчица, енот и еще кто-то. Владелец этой базы всех своих питомцев сильно любил, но базу продал, потому что решил перебраться в другую часть страны. Я позвонил ему, всё рассказал, объяснил, как я вырастил Серегу, и он сказал, что даже денег не возьмет, мне надо только перевозку Амелии организовать. Ты, говорит, единственный, кто к ней найдет подход, — смеется Андрей.

Серега и Амелия Источник: Андрей Абрамов / личный архив

Оказалось, у Амелии — своеобразный характер. Никого из людей или животных она к себе категорически не подпускала, то есть была одинокой волчицей, которая сама за себя. Андрей перед встречей с ней сильно волновался, но был уверен, что сможет договориться.

Сереге нравится ходить на Байкал, а вот купаться он не любит Источник: Андрей Абрамов / личный архив

Но иногда и Серега резвится в озере Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

— Она приехала из Братска ночью в жуткий мороз. Высадили в небольшой вольер, я взял пакет мяса, зашел, за мной заперли дверь и смотрели, что будет. Я присел на корточки и позвал ее. Меля вышла, я по кусочку скормил ей с руки всё мясо. Как только еда кончилась, она проверила пакет и всё вокруг, убедилась, что больше ничего нет, и резко переключилась на мое лицо, — вспоминает Андрей.

Даже сейчас он рассказывает об этом с волнением. Еще бы — оказаться лицом к лицу с суровой хищницей, которая не постесняется отведать на вкус и тебя. Но Андрей проявил максимальное мужество.

Андрей обожает Серегу, для него он — лучший друг Источник: Андрей Абрамов / личный архив

— Амелия подошла к моему лицу впритык и начала его нюхать. Остальные, кто был за забором, в этот момент перестали дышать. А я сижу и понимаю: если начну дергаться или кричать, она просто откусит мне лицо. Сидел спокойно. Но чтобы вы понимали: когда волк нюхает, это метров с десяти слышно. Он как будто тебя вдохнуть хочет — объем легких большой, в них такая сила. И вот Амелия меня занюхнула, а потом раз облизала, два и отошла. Таким было наше первое знакомство, — говорит Андрей.

«Цена любви — прокушенная попа»

Закадычными друзьями после этого сотрудник зоопарка и Амелия, правда, не стали. Волчица несколько раз делала «кусь», чтобы Андрей не расслаблялся и не забывал, что она не домашняя ручная собака, а грозный хищник. Один из таких «кусей» стал знаковым для отношений Амелии и Сереги, который поначалу без энтузиазма принял новую подружку.

Андрей приручил Серегу, и даже разлука ничего не изменила в их отношениях Источник: Андрей Абрамов / личный архив

— Серега и Амелия нюхались через клетку, а где-то через неделю их посадили в один вольер. Амелия влюбилась с первого взгляда. Она впервые в жизни увидела другого волка и потеряла голову. Подходила к нему, ластилась, облизывала его, ложилась под него и скулила. А Серега уходил от нее, и всё. Волки — животные моногамные, у них одна женщина на всю жизнь, и у Сереги это была Роми. Серега пытался отделаться от Амелии, рычал на нее, а она проявляла настойчивость, — рассказывает Андрей.

Несколько раз ему приходилось даже разнимать волков, когда Серега не выдерживал такого напора и пытался придушить Амелию.

Серега слушается только Андрея, он для него — член семьи и вожак Источник: Андрей Абрамов / личный архив

— Однажды я целые сутки зимой просидел с ними в вольере, чтобы не убили друг друга. Когда понял, что ничего уже не изменится, а мне нужно было уехать, решил рассадить их, а потом придумать что-то еще. Подошел к Сереге, чтобы его унести, начинаю брать его на ручки, и тут сотрудник кричит из-за забора: «Сзади!» Я только и успел голову повернуть, увидел Амелию и почувствовал, как она «проштамповала» мне пятую точку, — рассказывает Андрей.

Оказалось, Амелия решила, что ее возлюбленному хотят причинить вред, и накинулась на обидчика, чтобы защитить свою любовь. Андрея эта ситуация, конечно, разозлила, а вот Серега такое внимание и заботу волчицы оценил и понял, что самка его достойна.

Кажется, между Андреем и Серегой есть даже внешнее сходство Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

— Так ценой собственной прокушенной попы я сломал природную моногамию волков. Об этом можно даже книжку написать, потому что случай уникальный, — улыбается собеседник.

У Сереги и Амелии каждый год рождалось потомство, но из-за того, что волчица была уже достаточно пожилой, она не могла выкормить щенков, не знала, как за ними ухаживать. И они погибали.

— Только из последнего помета удалось одного волчонка забрать. Амелия чуть с руками его не отгрызла, но мы забрали его и выкормили. Это волчица Дарья, которая живет у нас в зоопарке, — рассказывает Андрей.

Серега и его дочь Дарья лакомятся яйцами Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

Амелия пару лет назад умерла от старости. Всё это время Серега был в большой депрессии: стал много спать, мало ел и, казалось, потерял интерес к жизни. Но Андрей и тут пришел на выручку четвероногому другу и потихоньку вытащил его.

А это волчица Даша, дочь Сереги Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram











— Когда Амелия скончалась, меня рядом не было, я на два года уезжал. И всё это вместе дало о себе знать, Серега захандрил и озлобился. Волкам важно, чтобы у них была стая, а у Сереги осталась только дочь Даша. Ему было плохо, он выкопал глубокую нору и забился в нее, жил прямо так. Но через два года я вернулся, сразу же пошел к нему в вольер. Мне говорили: «Андюха, не надо, он тебя сожрет». Но я зашел и говорю: «Серый, выходи, чего ты там сидишь?» Он смотрел на меня, рычал, но не шел, — говорит Андрей.

Поначалу волк не узнал лучшего друга, но приманка из мяса, которую Андрей прихватил с собой, Серегу заинтересовала. Подойдя ближе, волк попытался без разрешения попробовать лакомство, но Андрей на него прикрикнул, и Серега тут же вспомнил, кто тут вожак, и сердце волка растаяло.

А вот Серега пришел наводить красоту к бессменному мастеру Андрею Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

— Я его покормил, взял на ручки, и мы пошли гулять. Сотрудники смотрели вот такими глазами и не могли поверить, говорили потом: «Мы два года таким волка не видели». Я вывел Серегу на полянку, он завалился на спину. Я чесал брюхо ему, а он дрыгал лапками как милейшая чихуа-хуа. Счастливое животное, встретившее старого друга. После моего возвращения Серега перестал грустить и стал снова жизнерадостным, — уверяет собеседник.

Приемный папа для щенят

Серега оказался достойным отцом не только для волкособа Авроры и волчицы Дарьи. У него, говорит Андрей, есть и приемные дети. Например, дворняжка Альфа, которая тоже живет в зоопарке.

Дворняжка Альфа, которую вырастил Серега Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

— Несколько лет назад нам подкинули под ворота шестерых щенков прямо в коробке. Я взял эту коробку, и, когда проносил мимо Сереги, он заскулил. Я зашел к нему в вольер, он подошел, начал вылизывать щенков и тащить к себе в будку. Так Серега их и вырастил. Пятерых забрали, а одну девочку мы оставили себе. Альфа до сих пор часть семьи Сереги, он всегда рад ее видеть, — говорит Андрей.

Вот они вместе обедают Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

Еще Серега с удовольствием нянчил щенят маламутов.

— Волки умеют считать до семи, и, вот что интересно, когда у наших маламутов родилось шестеро щенков, он их «пересчитывал». Бегал, каждого тыкал носом, и если кого-то не хватало, скулил, бегал вокруг дома и искал малышей. Под присмотром Сереги щенки всегда были в безопасности, — добавляет собеседник.

Серега всегда подзывает Андрея и ждет, что тот поведет его на прогулку Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

Андрей обожает Серегу и, кажется, готов рассказывать о нём бесконечно. Вспомнил, как волк решил подкормить его. После сытного обеда отрыгнул кусочек мяса и поделился им с Андреем. Это акт высшего доверия и заботы со стороны волка.

А еще Серега снялся в документальном фильме. Несколько лет назад на Байкал приезжали итальянцы — снимали фильм о дикой природе. Узнали о том, что есть такой волк, и попросили разрешения поснимать его. Но у кинематографистов было одно условие: волк должен быть без поводка и ошейника, то есть как в дикой природе.

А это Андрей и Серега на съемках Источник: «Сибирский зоопарк» / Telegram

Выбрались подальше от поселка в лес.