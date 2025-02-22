НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

2 м/c,

вос.

 767мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Эвакуировали ТЦ
Власти отобрали недвижимость
Задержка поезда
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Опустевший ТЦ
Как отдохнуть зимой по-русски
Страна и мир обзор Во Франции бездомные выиграли полмиллиона евро, украв банковскую карту. Они не забрали деньги: новости 22 февраля

Во Франции бездомные выиграли полмиллиона евро, украв банковскую карту. Они не забрали деньги: новости 22 февраля

Что произошло за сутки

201
1 комментарий
Победители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату | Источник: Максим Воробьев / E1.RUПобедители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Победители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 февраля.

Во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли полмиллиона евро

Двое бездомных во французском городе Тулуз выиграли в лотерею 500 тысяч евро, используя украденную банковскую карту. Об этом сообщает издание La Dépêche du Midi.

Владелец карты, Жан-Давид, обнаружил пропажу после того, как его машину взломали. Воры успели потратить около 50 евро на сигареты и лотерейные билеты. По словам продавца, это были двое бездомных в возрасте около 30 и 40 лет.

Однако победители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату. Жан-Давид предложил бездомным решить вопрос мирно, если они согласятся поделиться деньгами. Он оставил свои контакты и контакты адвоката, надеясь, что это предложение их найдет.

Пожар на складе в Ростове

В Ростове-на-Дону на Доватора, 148 сегодня утром вспыхнул склад с макулатурой. По информации пресс-службы МЧС, огонь занял площадь в 1500 квадратных метров. На месте работали 13 пожарных расчетов.

Сначала горело полторы тысячи квадратов

Источник:

Конструкции склада погнулись из-за высокой температуры

Источник:

Информации о пострадавших не поступало. Жители были поражены увиденным. По их словам, город стал похож на газовую камеру. В школах учителя, охваченные страхом, звонили родителям, чтобы те забрали детей, а ученики с любопытством наблюдали за пожаром через окна.

Горит полторы тысячи квадратов | Источник: читатель 161.RUГорит полторы тысячи квадратов | Источник: читатель 161.RU

Горит полторы тысячи квадратов

Источник:

Пожар локализовали на площади 1800 квадратных метров в 09:35.

Сочи утонул в сугробах

Снежный циклон накрыл Сочи. Под снегом оказались пляжи и деревья на набережных. Движение транспорта затруднено из-за погодных условий. На трассе Джубга — Сочи спецтехника расчищала провалы. В городе улицы убирали дворники.

На курорте за ночь намело сугробы | Источник: Оксана ВитязьНа курорте за ночь намело сугробы | Источник: Оксана Витязь

На курорте за ночь намело сугробы

Источник:

В соцсетях очевидцы поделились видео и кадрами, как буксуют машины, которые не могут подняться в горы по льду. Дети потеснили транспорт с дорог и превратили спуски в горки.

Источник:

МЧС предупреждает жителей и гостей города, что сильный снег ожидается в прибрежной зоне Сочи, ФТ Сириус, а количество выпавших осадков достигнет 20–25 мм к вечеру 22 февраля.

Курортный проспект

Источник:

Минспорт назначил нового главного тренера по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева заняла пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Это назначение было одобрено министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

Сергаева пришла на место Ирины Винер, которая 12 февраля объявила о завершении своей карьеры. Винер возглавляла сборную на протяжении 24 лет.

— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — приводит слова президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова пресс‑служба Министерства спорта РФ.

США могут ограничить Украине доступ к Starlink

Власти Штатов могут лишить Украину доступа к спутниковому интернету от компании SpaceX Starlink, если Киев сорвет сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники 22 февраля.

Вопрос о прекращении доступа к Starlink обсуждали еще в ходе переговоров, на которых представители США потребовали от украинских властей предоставить доступ к редкоземельным металлам. Ранее в Киеве выражали опасения, что доступ к спутниковой связи от компании Илона Маска может быть ограничен в любой момент.

В Белом доме заявляли, что соглашение по вопросу о сделке с редкоземельными металлами будет достигнуто в ближайшее время. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что это будет выгодно для Украины. В свою очередь, Дональд Трамп угрожал Киеву проблемами в случае отказа от подписания соглашения.

Один из уходящих из России банков простит долги по тысяче кредитов

Клиенты «Ситибанка», который находится под контролем американской Citigroup, начали получать сообщения о возможности списания их кредитных долгов. Списание коснется примерно тысячи кредитных договоров.

По информации одного из источников РБК, речь идет о проблемных кредитах, которые «Ситибанк» не смог продать другим участникам рынка. Однако сумму задолженности он не раскрыл.

В марте 2021 года Citigroup объявила о своем намерении свернуть розничный бизнес в России. Аналогичное решение было принято в 12 других странах присутствия группы. В 2022 году, после начала военных действий на Украине, американский банк объявил о почти полной остановке деятельности своей российской «дочки».

ПО ТЕМЕ
Франция Лотерея Гимнастика США
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
В последнее время Ростов - Папа горит. Начиная от Губернатора. Началась Ликвидация, как у мамы Одессы?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление