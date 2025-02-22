Во Франции бездомные выиграли полмиллиона евро, украв банковскую карту. Они не забрали деньги: новости 22 февраля

Победители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 февраля.

Во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли полмиллиона евро

Двое бездомных во французском городе Тулуз выиграли в лотерею 500 тысяч евро, используя украденную банковскую карту. Об этом сообщает издание La Dépêche du Midi.

Владелец карты, Жан-Давид, обнаружил пропажу после того, как его машину взломали. Воры успели потратить около 50 евро на сигареты и лотерейные билеты. По словам продавца, это были двое бездомных в возрасте около 30 и 40 лет.

Однако победители не обратились за выигрышем, и компания Française des Jeux временно заморозила выплату. Жан-Давид предложил бездомным решить вопрос мирно, если они согласятся поделиться деньгами. Он оставил свои контакты и контакты адвоката, надеясь, что это предложение их найдет.

Пожар на складе в Ростове

В Ростове-на-Дону на Доватора, 148 сегодня утром вспыхнул склад с макулатурой. По информации пресс-службы МЧС, огонь занял площадь в 1500 квадратных метров. На месте работали 13 пожарных расчетов.

Сначала горело полторы тысячи квадратов Источник: читатель 161.RU

Конструкции склада погнулись из-за высокой температуры Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Информации о пострадавших не поступало. Жители были поражены увиденным. По их словам, город стал похож на газовую камеру. В школах учителя, охваченные страхом, звонили родителям, чтобы те забрали детей, а ученики с любопытством наблюдали за пожаром через окна.

Горит полторы тысячи квадратов Источник: читатель 161.RU











Пожар локализовали на площади 1800 квадратных метров в 09:35.

Сочи утонул в сугробах

Снежный циклон накрыл Сочи. Под снегом оказались пляжи и деревья на набережных. Движение транспорта затруднено из-за погодных условий. На трассе Джубга — Сочи спецтехника расчищала провалы. В городе улицы убирали дворники.

На курорте за ночь намело сугробы Источник: Оксана Витязь

В соцсетях очевидцы поделились видео и кадрами, как буксуют машины, которые не могут подняться в горы по льду. Дети потеснили транспорт с дорог и превратили спуски в горки.

Источник: ЧП Сочи / Тelegram

МЧС предупреждает жителей и гостей города, что сильный снег ожидается в прибрежной зоне Сочи, ФТ Сириус, а количество выпавших осадков достигнет 20–25 мм к вечеру 22 февраля.

Курортный проспект Источник: Владимир Коноков для SOCHI1.RU

Минспорт назначил нового главного тренера по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева заняла пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Это назначение было одобрено министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

Сергаева пришла на место Ирины Винер, которая 12 февраля объявила о завершении своей карьеры. Винер возглавляла сборную на протяжении 24 лет.

— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — приводит слова президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова пресс‑служба Министерства спорта РФ.

США могут ограничить Украине доступ к Starlink

Власти Штатов могут лишить Украину доступа к спутниковому интернету от компании SpaceX Starlink, если Киев сорвет сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники 22 февраля.

Вопрос о прекращении доступа к Starlink обсуждали еще в ходе переговоров, на которых представители США потребовали от украинских властей предоставить доступ к редкоземельным металлам. Ранее в Киеве выражали опасения, что доступ к спутниковой связи от компании Илона Маска может быть ограничен в любой момент.

В Белом доме заявляли, что соглашение по вопросу о сделке с редкоземельными металлами будет достигнуто в ближайшее время. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что это будет выгодно для Украины. В свою очередь, Дональд Трамп угрожал Киеву проблемами в случае отказа от подписания соглашения.

Один из уходящих из России банков простит долги по тысяче кредитов

Клиенты «Ситибанка», который находится под контролем американской Citigroup, начали получать сообщения о возможности списания их кредитных долгов. Списание коснется примерно тысячи кредитных договоров.

По информации одного из источников РБК, речь идет о проблемных кредитах, которые «Ситибанк» не смог продать другим участникам рынка. Однако сумму задолженности он не раскрыл.