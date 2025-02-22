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Дороги и транспорт Поезд из Москвы в Ярославль прибыл с задержкой: причина

Поезд из Москвы в Ярославль прибыл с задержкой: причина

Рейс отправился обратно также с опозданием

1 733
5 комментариев
В Ярославль задержался поезд из Москвы | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославль задержался поезд из Москвы | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославль задержался поезд из Москвы

Источник:

Поезд из Ярославля в Москву прибыл с задержкой в три часа. Обратно в столицу состав отправился позже на два с половиной часа. Нарушения в расписании случились 21 февраля.

— По предварительным данным, сбой в движении произошел из-за технической неисправности электропоезда на станции Сергиев Посад, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. — Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов в Ярославской области 21 февраля 2025 года.

На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный работали представители транспортной прокуратуры.

Напомним, что за последнюю неделю это не первый случай задержек железнодорожного транспорта. 19 февраля в Ярославской области в пути встали рыбинские пригородные поезда: № 6583 Рыбинск — Пищалкино; № 6584 Пищалкино — Рыбинск. Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании.

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Комментарии
5
Гость &
28 минут
Что то недоговаривают.Опять какой нибудь делец пытался релейный шкаф поджечь . .
Гость
1 час
Поезд из Ярославля в Москву прибыл с задержкой в три часа. Обратно в столицу состав отправился позже на два с половиной часа.
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