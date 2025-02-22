Поезд из Москвы в Ярославль прибыл с задержкой: причина

Поезд из Ярославля в Москву прибыл с задержкой в три часа. Обратно в столицу состав отправился позже на два с половиной часа. Нарушения в расписании случились 21 февраля.
— По предварительным данным, сбой в движении произошел из-за технической неисправности электропоезда на станции Сергиев Посад, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. — Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов в Ярославской области 21 февраля 2025 года.
На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный работали представители транспортной прокуратуры.
Напомним, что за последнюю неделю это не первый случай задержек железнодорожного транспорта. 19 февраля в Ярославской области в пути встали рыбинские пригородные поезда: № 6583 Рыбинск — Пищалкино; № 6584 Пищалкино — Рыбинск. Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании.