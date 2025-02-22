Поезд из Москвы в Ярославль прибыл с задержкой: причина

В Ярославль задержался поезд из Москвы Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











Поезд из Ярославля в Москву прибыл с задержкой в три часа. Обратно в столицу состав отправился позже на два с половиной часа. Нарушения в расписании случились 21 февраля.

— По предварительным данным, сбой в движении произошел из-за технической неисправности электропоезда на станции Сергиев Посад, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. — Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов в Ярославской области 21 февраля 2025 года.

На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный работали представители транспортной прокуратуры.