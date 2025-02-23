Открытки на 23 Февраля: 10 поводов поздравить своих героев

Так защитники Отечества радуются, когда получают поздравления с профессиональным праздником Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Каждый год 23 февраля в России (и в некоторых других странах) принято отмечать День защитника Отечества. Кто-то считает этот праздник сугубо мужским, но на деле у него нет гендерной привязки — поздравления с Днем защитника Отечества заслуживают все, кто посвятил часть своей жизни (а то и всю жизнь) делу служения Родине. В их честь в этот день звучат теплые слова, а если вы хотите подкрепить их еще и красочной открыткой, то у нас их есть достаточно.

Впервые праздник 23 Февраля появился еще в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В новейшей истории его смысл расширился, а в 1995 году название изменилось на то, что все прекрасно знают сегодня, — День защитника Отечества.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Интересно в истории праздника — почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля. В разгар Первой мировой войны в 1918 году Совет народных комиссаров принял решение о создании Красной армии. В то же время Белое движение отстаивало прежнюю жизнь до революции, а 18 февраля начала наступление Германия. Несколько дней спустя, 23 февраля, вышел декрет, из которого следовало, что нужно всем миром подниматься на защиту Родины. Дело закончилось Брестским миром, но начало празднику было положено.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В 1919 году в стране решили отметить годовщину Красной армии, объединив праздник с Днем красного подарка — в этот день солдаты получали подарки в знак благодарности за свою работу. Отмечали праздник 17 февраля, но в 1919 году он выпал на будний день, поэтому торжество перенесли на ближайшее воскресенье — им оказалось 23 февраля.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











23 февраля стало днем, когда можно лишний раз оказать дань уважения истории и поблагодарить защитников Родины. Со временем 23 февраля стали поздравлять всех мужчин. И тех, кто нигде не служил, и тех, кто еще не достиг призывного возраста.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Как и у многих других праздников, у Дня защитника Отечества есть свои традиции. В детсадах и школах поздравляют будущих защитников и их отцов, девочки дарят символические сувениры одноклассникам и папам, рисуют открытки или берут те открытки на 23 Февраля, что мы специально нарисовали к празднику.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Кроме того, в каждом городе страны есть памятники и мемориалы полководцам и солдатам, Вечный огонь и другие памятные места. Сюда 23 февраля обычно стягиваются неравнодушные, чтобы провести праздничный митинг, парад, концерт.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Сегодня в День защитника Отечества почитают воинскую славу, отдают память и честь мужчинам и женщинам, участвовавшим в защите Родины. Безотносительно времени, когда это произошло.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Кроме того, со времен СССР 23 февраля солдатам и ветеранам, участвовавшим в боевых действиях и военных кампаниях, начали вручать госнаграды.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Еще одна праздничная традиция — поздравления. Теплые слова и памятные открытки на 23 Февраля получают мужчины и женщины, которые имеют отношение к военной службе.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Что же до подарков на 23 Февраля, то здесь нет каких-то особенных стандартов. Тем более если вы выбираете подарок для родного и близкого человека — здесь лучше вас никто не сориентируется во вкусах одаряемого.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа









