НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

2 м/c,

вос.

 767мм 92%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Эвакуировали ТЦ
Власти отобрали недвижимость
Задержка поезда
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Опустевший ТЦ
Как отдохнуть зимой по-русски
Развлечения обзор Открытки на 23 Февраля: 10 поводов поздравить своих героев

Открытки на 23 Февраля: 10 поводов поздравить своих героев

Красивые поздравления с Днем защитника Отечества в картинках

204
Написать комментарий
Так защитники Отечества радуются, когда получают поздравления с профессиональным праздником | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТак защитники Отечества радуются, когда получают поздравления с профессиональным праздником | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Так защитники Отечества радуются, когда получают поздравления с профессиональным праздником

Источник:

Каждый год 23 февраля в России (и в некоторых других странах) принято отмечать День защитника Отечества. Кто-то считает этот праздник сугубо мужским, но на деле у него нет гендерной привязки — поздравления с Днем защитника Отечества заслуживают все, кто посвятил часть своей жизни (а то и всю жизнь) делу служения Родине. В их честь в этот день звучат теплые слова, а если вы хотите подкрепить их еще и красочной открыткой, то у нас их есть достаточно.

Впервые праздник 23 Февраля появился еще в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В новейшей истории его смысл расширился, а в 1995 году название изменилось на то, что все прекрасно знают сегодня, — День защитника Отечества.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Интересно в истории праздника — почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля. В разгар Первой мировой войны в 1918 году Совет народных комиссаров принял решение о создании Красной армии. В то же время Белое движение отстаивало прежнюю жизнь до революции, а 18 февраля начала наступление Германия. Несколько дней спустя, 23 февраля, вышел декрет, из которого следовало, что нужно всем миром подниматься на защиту Родины. Дело закончилось Брестским миром, но начало празднику было положено.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

В 1919 году в стране решили отметить годовщину Красной армии, объединив праздник с Днем красного подарка — в этот день солдаты получали подарки в знак благодарности за свою работу. Отмечали праздник 17 февраля, но в 1919 году он выпал на будний день, поэтому торжество перенесли на ближайшее воскресенье — им оказалось 23 февраля.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

23 февраля стало днем, когда можно лишний раз оказать дань уважения истории и поблагодарить защитников Родины. Со временем 23 февраля стали поздравлять всех мужчин. И тех, кто нигде не служил, и тех, кто еще не достиг призывного возраста.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Как и у многих других праздников, у Дня защитника Отечества есть свои традиции. В детсадах и школах поздравляют будущих защитников и их отцов, девочки дарят символические сувениры одноклассникам и папам, рисуют открытки или берут те открытки на 23 Февраля, что мы специально нарисовали к празднику.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Кроме того, в каждом городе страны есть памятники и мемориалы полководцам и солдатам, Вечный огонь и другие памятные места. Сюда 23 февраля обычно стягиваются неравнодушные, чтобы провести праздничный митинг, парад, концерт.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Сегодня в День защитника Отечества почитают воинскую славу, отдают память и честь мужчинам и женщинам, участвовавшим в защите Родины. Безотносительно времени, когда это произошло.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Кроме того, со времен СССР 23 февраля солдатам и ветеранам, участвовавшим в боевых действиях и военных кампаниях, начали вручать госнаграды.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Еще одна праздничная традиция — поздравления. Теплые слова и памятные открытки на 23 Февраля получают мужчины и женщины, которые имеют отношение к военной службе.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Что же до подарков на 23 Февраля, то здесь нет каких-то особенных стандартов. Тем более если вы выбираете подарок для родного и близкого человека — здесь лучше вас никто не сориентируется во вкусах одаряемого.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

А вы отмечаете 23 Февраля?

Обязательно, каждый год
Для меня это обычный выходной
У меня нет знакомых и близких, которые служили бы в армии
Это мой профессиональный праздник
Радуюсь любому празднику
Радуюсь, что в этот день у нас дополнительный выходной. А, в этом году его нет?
Вообще никакие праздники не отмечаю, отстаньте от меня
ПО ТЕМЕ
Праздник 23 Февраля День защитника Отечества Открытки Поздравления Развлечения Армия Служба в армии
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление