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Зима Ждать новых волн холода или оттепель? Каким окажется финал зимы в Центральной России

Ждать новых волн холода или оттепель? Каким окажется финал зимы в Центральной России

Прогноз погоды для Ярославской области

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В Центральной России грядет потепление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России грядет потепление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России грядет потепление

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Синоптики рассказали, когда в Центральной России снова потеплеет. По прогнозам, волна холода, накрывшая Русскую равнину, довольно скоро схлынет. Но в начале наступившей недели еще придется померзнуть. Также возможны небольшие снегопады.

— В Центральной России вплоть до среды недели не исключены локальные снежные заряды, а затем облака будут рассеиваться и вероятность осадков сократится до минимума. К концу недели ожидается небольшое потепление. А на следующей неделе в регион вернутся оттепели, — сообщили специалисты Центра «Фобос».

В Ярославской области начнет теплеть со вторника, 18 февраля. А к выходным, 22–23 февраля, в дневные часы столбики термометров поднимутся до -3… 0 градусов. Больше волн холода, как считают аналитики «Фобоса», этой зимой не будет.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

  • понедельник, 17 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем: -8… -13 °С. На дорогах местами гололедица;

  • вторник, 18 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14… -19 °С, днем: -5… -10 °С. На дорогах местами гололедица;

  • среда, 19 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -11… -16 °С, днем: -5… -10 °С;

  • четверг, 20 февраля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: -12 °С, днем: -7 °С;

  • пятница, 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -10 °С, днем: -4 °С;

  • суббота, 22 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -7 °С, днем: -3 °С;

  • воскресенье, 23 февраля: облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью: -5 °С, днем: 0 °С.

Подробный прогноз погоды на каждый день можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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