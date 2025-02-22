«Крашусь сама и покупаю б/у платья». Как россиянка установила рекорд по титулам конкурсов красоты

У Елены более 40 титулов Источник: Елена Тараненко / личный архив











34-летняя Елена Тараненко — уроженка алтайского города Рубцовска. Она рекордсменка России по числу титулов, завоеванных на конкурсах красоты. В копилке официально 37 наград — как всероссийских, так и международных. В интервью NGS22.RU Елена рассказала, чем ее привлекают конкурсы и в какую сумму обойдется участие.

Выросла на сцене

В первом конкурсе красоты Елена поучаствовала в 10 лет в Рубцовске.

— Мама хотела посмотреть, как буду проявлять себя в таком соревновании, потому что до этого пела на концертах. Не могу сказать, что хотела победить, но уже приучили к сцене. Первый раз вышла туда в три годика и потом всегда участвовала в городских елках, играла в спектаклях, — вспоминает она.

Елена получила приз зрительских симпатий, а в следующем году стала первой вице-мисс, после чего взяла паузу. С головой в мир конкурсов красоты погрузилась через несколько лет, когда переехала в Барнаул.

— Это был 2010 год, я училась на втором курсе университета по направлению «международные отношения» и решила участвовать в конкурсе «Мисс исторический факультет». Его выиграла и приняла участие в «Мисс АлтГУ». Главную корону не получила, присудили титул «Мисс Элегантность», — рассказывает Елена.

Уже в три года со сцены маленькая Лена пела частушки Источник: Елена Тараненко / личный архив











Далее был первый городской конкурс. Там Елена одержала победу. После этого полностью переключилась на учебу — окончила бакалавриат, потом параллельно две магистратуры и поступила в аспирантуру.

Всего, по словам Елены, учебе в вузе она отдала девять лет, поэтому ей обидно, когда участниц конкурсов красоты считают глупыми и необразованными, думают, что они не знают элементарных фактов о жизни.

— Я очень любила учиться. У меня были все возможные стипендии. Кроме того, я тот редкий тип студента-международника, который реально работал по специальности. Меня пригласили на работу в Москву в международный отдел университета «Синергия», — рассказывает Елена.

В обязанности Елены входило проведение переговоров на английском языке. Благодаря такой работе ей удалось побывать в 16 странах — от Европы до Африки.

«Радуюсь любой ленте»

В конкурсах Елена любит творческие номера, где есть возможность показать таланты Источник: Елена Тараненко / личный архив











Однако о конкурсах Елена не забывала. В 2016 году после долгого перерыва приняла участие в проекте «Королева столицы». После этого конкурсы красоты из ее жизни больше не уходили.

— Я поняла, что они становятся моим хобби, которым я хотела бы продолжать заниматься. Я никогда не гонюсь за победой и радуюсь любой ленте [ленты с названием титула, которые вешают на грудь победительницам. — Прим. ред.]. Мне нравится сам процесс: общение с участницами, репетиции, фотосессии. Это такое мини-приключение в обыденной жизни, которое дарит новые эмоции, — признается она.

В 2017 году Елена попала на первый международный конкурс Miss Global Beauty Queen в Южной Корее, куда съехались участницы из 40 стран.

— Любой зарубежный конкурс — это тренировка выносливости. Подъем примерно в 6 утра, репетиции, фотосессии, выезд на экскурсию или благотворительное мероприятие. Всегда надо быть при параде, — рассказывает Елена.

Во время конкурса в Корее Елене помогли знание английского языка и опыт работы аниматором Источник: Елена Тараненко / личный архив











В один из дней конкурсанток привезли в детский дом. Его воспитанники, как рассказывает Елена, не знали английского языка, однако взаимодействовать с ними было нужно. Тогда девушке пригодился ее опыт работы аниматором. Она смогла занять ребят играми, чем приятно удивила местных.

— Нас наградили уникальной медалью за укрепление мира в Корее. Удостоили титула «Посол мира», — вспоминает красавица.

Войти в число победительниц в Корее Елена не смогла, однако получила большой опыт, который пригодился на конкурсе красоты в рамках Международного бизнес-форума БРИКС в Индии в 2018 году.

В творческом номере Елена выступила с «Калинкой-малинкой» — половину песни пропела, половину проплясала и сорвала аплодисменты индийской стороны.

— Я никогда не забуду этот финал. Ведущая тянет паузу, а потом просто кричит: «The winner is Miss Russia!» Это были такие неописуемые чувства. Я очень гордилась этим, потому что стоишь и понимаешь, ты, простая девочка из маленького города на Алтае, победила в международном конкурсе, — рассказывает Елена.

Всего в копилке рекордсменки четыре заграничных конкурса. Позже Елена дважды летала в Турцию и тоже не осталась с пустыми руками — вошла в восьмерку победительниц и получила титул королевы федерации.

По словам Елены, она безумно гордится тем, что смогла поучаствовать в конкурсе «Мисс Офис» Источник: Елена Тараненко / личный архив











Еще одно достижение — участие в «Мисс Офис», Елена считает этот конкурс номером один в своей биографии.

— Удалось завоевать титул «Мисс Фото». Я победила в интернет-голосовании. За меня было отдано 32 тысячи голосов. Даже организаторы писали, что активность подозрительная, но у меня благодаря работе накопились связи по всему миру. Голосовали не только в России, но и в Афганистане, Ираке и ЮАР, — рассказывает Елена.

Источник: NGS22.RU

Одной красоты для победы уже недостаточно

Всего за спиной Елены более 30 конкурсов красоты и 37 официально подтвержденных титулов, занесенных в реестр рекордов России. При этом с момента регистрации их число доросло уже до 42. Таких успехов героиня достигла несмотря на абсолютно немодельный рост — 164 сантиметра.

Из-за него она не может участвовать во многих конкурсах, например «Мисс Россия». Хотя, как признается рекордсменка, она бы туда и не пошла, даже если бы подходила под параметры, обязательный этап шоу там — дефиле в купальнике, а Елена никогда не раздевается на сцене, это ее принцип.

Рекордсменка отмечает, что с каждым годом появляется всё больше конкурсов и уровень участниц высок, поэтому одной красоты для победы уже недостаточно.

— Любой конкурс — это труд. Надо прямо бороться, в конкурсах реально участвуют самые лучшие. Если придешь и скажешь: «Здравствуйте, я просто красива», тебе скажут: «Ну ты-то, конечно, молодец, но этого недостаточно». Нужно уметь красиво говорить, держаться на сцене, иметь какие-то творческие навыки. Благотворительные инициативы тоже важны, — подчеркивает Елена.

С одного из последних конкурсов — «Жемчужины России» — Елена привезла четыре титула Источник: Елена Тараненко / личный архив











Уже много лет Елена живет в Москве и, несмотря на внушительный список титулов, останавливаться на достигнутом не собирается. Даже в декрете — красотка воспитывает трехмесячную дочь Алину — находит возможности блистать на сцене. Супруг Елены поддерживает ее увлечение, которое благодаря тому, что красавица умеет экономить, не разоряет семейный бюджет.

— Если отшивать платья, то будет дорого, потому что в Москве только оргвзнос — в среднем 55 тысяч рублей. Плюс платье и национальный костюм — в районе 15 тысяч, это самое скромное. Еще траты на визажиста. В среднем в столице у девчонок на участие уходит около 100 тысяч. Но это не про меня. Я крашусь сама и не стесняюсь покупать б/у платья, — говорит Елена.

Так, по ее словам, можно найти уникальные костюмы и доработать их под себя. Помимо этого, Елена смело надевает один наряд на несколько шоу.

Положительно к хобби красавицы относятся и на работе — она трудится на телевидении в Химках. Азартную сотрудницу отпускают на конкурсы, а потом снимают о ней сюжеты.

Елена ездила на конкурсы в Петербург, Крым, Новосибирск и другие города. Была в Карелии Источник: Елена Тараненко / личный архив











— Иногда говорят: «Лен, ну куда тебе столько корон и наград?» А я отвечаю, что у спортсменов же не спрашивают, зачем им столько медалей. Это их жизнь, они над собой работают. Когда есть любимое дело, ты всегда найдешь на него время и средства, — подчеркивает Елена.

Дочку красавица планирует постепенно приобщать к конкурсам красоты, но обязательно объяснит, что главное — не победа, а участие. Несколько лет Елена сама проводит конкурсы, как взрослые, так и детские, а также консультирует тех, кто хочет попробовать побороться за корону на различных уровнях.

Сама же рекордсменка, когда подрастет дочь, мечтает слетать в Сингапур на международный конкурс «Миссис Глобал Юниверс». Помимо этого, есть желание принять участие в проекте «Мисс и миссис Россия Земля», который проходит в Москве.