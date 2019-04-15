«Пусть люди сами решат»: судьбу речного вокзала в Ярославле отдали на откуп жителям города

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Собственник может законсервировать здание бывшего речного вокзала
Фото: Александра Савельева
Собственник здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле решил выяснить, что хотят видеть на месте строения: обновлённое здание с сохранением основных элементов или долгострой. Для этого он запустил во «ВКонтакте» опрос и прокомментировал свое решение нашему порталу.
— Получается, что судьбу Ярославля решают чиновники, причём очень грубо и топорно, — говорит директор компании-инвестора «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — Считаю, что так быть не должно. Ведь, по сути, если мы сейчас пропустим очередной этап работ, то здание перейдёт в разряд долгостроев и ещё долго не сможет радовать горожан и гостей города обновлёнными фасадами. Поэтому пусть люди сами решат. Будем ждать итогов голосования. С ними мы пойдём в правительство Ярославской области, и надеемся, что мнение горожан будет услышано.
В прошлом году компания купила часть здания бывшего речного вокзала у «Спектра». Новый владелец начал реконструировать здание, так как часть конструкций уже была ветхой. Только в ремонт организация вложила около 70 миллионов рублей.
В тот момент, когда работы уже велись, речной вокзал стал привлекать внимание общественников, а затем и чиновников. Здание внезапно объявили выявленным объектом культурного наследия. А значит, что все работы по его сохранению теперь могут проводиться только по разрешению от регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
Но собственника не устраивает то, что когда он покупал здание, то единственное ограничение было лишь по этажности. Теперь руководство компании согласно кардинально не менять облик здания и сохранить основные его элементы. Говорят, главное, чтобы дали продолжить работы, а проект реконструкции выложить на всеобщее обозрение и дать возможность людям отдать свой голос или за него или против.
Мнение горожан по этому вопросу разделилось: одни готовы встать на защиту исторического облика здания, а другие недоумевают — как можно было признать эту «бетонную коробку» памятником.
Получить комментарий от директора департамента охраны объектов культурного наследия Александра Филяева не получилось, в момент подготовки материала телефон абонента оказался выключен. Мы отправили в правительство запрос на его имя.