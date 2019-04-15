«Пусть люди сами решат»: судьбу речного вокзала в Ярославле отдали на откуп жителям города

Собственник здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле решил выяснить, что хотят видеть на месте строения: обновлённое здание с сохранением основных элементов или долгострой. Для этого он запустил во «ВКонтакте» опрос и прокомментировал свое решение нашему порталу.

— Получается, что судьбу Ярославля решают чиновники, причём очень грубо и топорно, — говорит директор компании-инвестора «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — Считаю, что так быть не должно. Ведь, по сути, если мы сейчас пропустим очередной этап работ, то здание перейдёт в разряд долгостроев и ещё долго не сможет радовать горожан и гостей города обновлёнными фасадами. Поэтому пусть люди сами решат. Будем ждать итогов голосования. С ними мы пойдём в правительство Ярославской области, и надеемся, что мнение горожан будет услышано.



В прошлом году компания купила часть здания бывшего речного вокзала у «Спектра». Новый владелец начал реконструировать здание, так как часть конструкций уже была ветхой. Только в ремонт организация вложила около 70 миллионов рублей.

В тот момент, когда работы уже велись, речной вокзал стал привлекать внимание общественников, а затем и чиновников. Здание внезапно объявили выявленным объектом культурного наследия. А значит, что все работы по его сохранению теперь могут проводиться только по разрешению от регионального департамента охраны объектов культурного наследия.



Собственник здания обещает сохранить общий вид и основную концепцию строения Фото: источник 76.RU

Но собственника не устраивает то, что когда он покупал здание, то единственное ограничение было лишь по этажности. Теперь руководство компании согласно кардинально не менять облик здания и сохранить основные его элементы. Говорят, главное, чтобы дали продолжить работы, а проект реконструкции выложить на всеобщее обозрение и дать возможность людям отдать свой голос или за него или против.

Мнение горожан по этому вопросу разделилось: одни готовы встать на защиту исторического облика здания, а другие недоумевают — как можно было признать эту «бетонную коробку» памятником.