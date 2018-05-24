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Ярославский Хатико: пёс на обочине ждёт хозяина уже целую неделю
24 мая 2018 14:33
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Между Туношной и поворотом на посёлок Волга уже целую неделю бродит вдоль обочины пёс. Озирается и смотрит на проезжающие машины — не в одной ли из них едет хозяин?
— Пёс тут уже целую неделю сидит, ждет... Говорят, хозяева собаки могут быть из деревни Коргиш неподалёку, — рассказал Максим Грибовский, выложивший фото в паблик «Жесть Ярославля». — По виду пёс ухоженный, даже с ошейником.
Собака смотрит в сторону Костромы. Местные жители её подкармливают. Каждый день пёс появляется на одном и том же месте.
Фото: Максим Грибовский
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