Ярославский Хатико: пёс на обочине ждёт хозяина уже целую неделю

Пес преданно ждёт хозяев

Между Туношной и поворотом на посёлок Волга уже целую неделю бродит вдоль обочины пёс. Озирается и смотрит на проезжающие машины — не в одной ли из них едет хозяин?

— Пёс тут уже целую неделю сидит, ждет... Говорят, хозяева собаки могут быть из деревни Коргиш неподалёку, — рассказал Максим Грибовский, выложивший фото в паблик «Жесть Ярославля». — По виду пёс ухоженный, даже с ошейником.

Собака смотрит в сторону Костромы. Местные жители её подкармливают. Каждый день пёс появляется на одном и том же месте.