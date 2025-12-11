«Новогоднего вкуса вдвое меньше?»: в магазинах появились мини-мандарины «шива-микан». Что это такое и можно ли их есть

Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

С начала декабря полки магазинов массово заполнились ярко-оранжевыми плодами, словно пытающимися перед Новым годом заместить горожанам солнце и нехватку витаминов. Рядом с традиционными апельсинами и мандаринами в этом году затаились и странные версии цитрусовых, выдающие себя за маленькие мандарины, практически неотличимые внешне от полноразмерных собратьев, но вдвое выше по цене. Впрочем, некоторые попробовавшие их горожане тихо уверяют, что новогоднего счастья в мини-мандаринах вдвое меньше, чем в абхазских, а витамины в них — вообще китайские. Подробности в материале V1.RU.

«Цена, конечно, не на один укус»

Продавцы в магазинах признаются, что миниатюрные мандарины, диаметр плода которых составляет в среднем не более пяти сантиметров, начали доставлять в конце ноября.

— У нас они появились как раз в то время, как обрушились первые туманы. Грузовик с ними вывернул из серой мути, как какое-то привидение, — наводит загадочности на ярко-оранжевые плоды продавец одного из сетевых магазинов в центре. — И уже по виду их было понятно, что они совсем не как обычные, абхазские. Ценник увидели — настоящая новогодняя мини-радость из Китая. Один укус — сразу столько рублей проел. Вот только вкус подвел — мандарины, как мандарины, ничего особенного. Не кислее и не слаще.

Цена за предлагаемые в продаже миниатюрные мандарины, конечно, заметно отличается от полноразмерных собратьев. Если средний мини-мандарин по диаметру примерно вдвое меньше обычных, то стоит — вдвое дороже. В магазинах за килограмм таких цитрусовых просят от 170 и до 200 рублей, в зависимости от акций и скидок. Но встречаются и совсем дорогие оранжевые «миниатюры», за которых просят до 300 рублей. По вкусу, впрочем, они также неотличимы от обычных мандаринов.

«Китай ломает сложившийся годами ассортимент»

Тем временем «нормальные» мандарины расходятся в среднем до 139 рублей за килограмм Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Тайну появления миниатюрных мандаринов на прилавках магазинов объяснила генеральный директор информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирина Козий.

— Как правило, в зимний период цены на цитрусовые снижаются, потому что в это время урожай собирают в ближайших к нам странах: Турции, Марокко, Египте и так далее. Короткое логистическое плечо позволяет получать фрукты по достаточно привлекательной цене, — рассказывает эксперт. — До недавнего времени китайских цитрусовых на рынке было немного. Но в последнее время поставщики из Китая освоили маршрут доставки фруктов в центральную часть России наземным транспортом, что меняет сложившийся ассортимент фруктов на полках магазинов, добавляя виды и сорта, являющиеся для нас новыми и в какой-то степени экзотичными

«Новогоднего вкуса явно не доложили»

«Раньше мандарины были настоящими и витамины в них не подделывали», — сетуют более пожилые дегустаторы Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Впрочем, корреспондентам V1.RU встретились и те, кто точно знает вкус настоящих новогодних мандаринов, а судя по возрасту — даже черной икры. Именно они отмечают, что мини-мандарины имеют не самый естественный вкус, а новогоднего счастья в плодах точно содержится заметно меньше.

— В наше время, то есть когда Леонид Брежнев казался слишком старым, чтобы нормально управлять великой страной, мандарины не лежали в свободной продаже в магазинах. Детям они доставались в новогодних подарках на елках. А взрослые искали их только на рынках, где их продавали южане в огромных кепках-аэродромах, — рассказывает один из горожан. — Их откуда только не привозили. И из королевства Марокко, и из капиталистического Израиля, и из советских Грузии и Азербайджана… Больше всего везли с Абхазии. Для нас, в принципе, мандарины — символ Нового года. Уже и не помню, сколько они точно стоили, но было не очень дорого. И раньше они были кислее, более естественные, что ли. А эти какие-то слишком мелкие и очень сладкие. Тяжело ими наесться. И счастья новогоднего совсем не приносят. Не положили, видимо. Только витамины и те, какие-то китайские.

Некоторые мандаринки при детальном рассмотрении выглядят уже несколько залежавшимися Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Читатели V1.RU, в свою очередь, весьма неоднозначно восприняли мини-мандарины и их вкус. Кто-то назвал их идеальным угощением для детей, а кто-то после пробы решил воздержаться от дальнейших покупок.

«Как на вкус? — На вкус и цвет» Узнать — Нежнее, чем мандарины обычные. Чувствуется меньшее содержание сахара, но при этом они чуть менее кислые, чем обычные классические. Но вот, несмотря на свои невпечатляющие глаз размеры, они достаточно сочные. В общем и целом вполне себе достойная конкуренция обычным классическим мандаринам, — поделился читатель V1.RU. — Мандарины более нежные, но на мой взгляд, у них менее выражен мандариновый вкус. Пахнут приятно, настоящий аромат Нового года, шкурочка тонкая, дольки крохотные и нежные, но нет приятной цитрусовой кислинки, — рассказывает читательница V1.RU. — Плюс размер и стоимость мандаринов считаю всё же значительным недостатком — всё же слишком большая цена за «экзотическую новинку» на новогоднем столе, простая уловка магазинов в попытках заставить людей купить оригинальный товар. Думаю, лучше купить обычные мандарины, к которым мы все привыкли с самого детства. — Мандарин очень легко чистить, у него тонкая шкурка и совсем нет косточек. Даже если есть, то они встречаются крайне редко. На мой взгляд, идеально для подарка на Новый год ребенку или обладателю маленьких ручек. По вкусу он довольно сладкий, но тут, как и с любым мандарином, наверное, как попадется, — поделилась заядлая читательница V1.RU.

Откуда же они появились?

Продавцы уверяют, что упаковки непривычных на вид мандаринов поставляются из Китая. В Субтропическом научном центре Российской академии наук подтвердили, что сорт импортный и довольно необычный с точки зрения селекции.

— Вероятно, идет речь о сорте «шива-микан». Он не выращивается у нас в Субтропическом научном центре РАН, но сохраняется в научной коллекции. Помимо мелких плодов, его особенностью можно считать несколько более сладкий вкус, — прокомментировали в пресс-службе субтропического научного центра. — Ценность этого сорта заключается в его селекционных качествах — относительно высокой морозостойкости, до -10 °C, и раннем сроке созревания, что позволяет использовать его в научной работе по выведению новых форм.

С виду — обычные мандарины. Только совсем маленькие Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

При этом, оказывается, мини-мандарины можно расценивать и как один из сортов, и даже как отдельный вид цитрусовых.

— «Шива-микан» можно назвать и сортом мандаринов, и отдельным видом цитрусового растения. В целом, когда мы говорим про цитрусовые, например про всем знакомые «клементины», бывает сложно однозначно ответить — это сорт или отдельный вид, — рассказывает Ирина Козий. — Та же история с «шива-микан». Эти цитрусовые появились в Японии или Китае и считаются родственниками мандаринов сорта «уншиу» из группы «сацума», привычной нам по мандаринам из Абхазии. Однако «шива-микан» — это отдельный сорт, отличающийся уплощенными очень маленькими плодами светло-желтого цвета с тонкой кожицей и малым количеством косточек. У спелых плодов кожица отстает от мякоти и легко отделяется.

Стоимость 18 мини-мандаринок составила около 100 рублей. Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Почему же уменьшенные в размерах мандаринки в магазинах стоят дороже своих больших, Ирина Козий объясняет особенностями международной торговли с Россией.